Методика Berlitz в шведском языке

На сегодня метод Берлица считается одним из самых эффективных в овладении иностранным языком. Он особенно популярен среди взрослых, изучающих шведский, так как позволяет за короткое время подтянуть разговорные навыки - для путешествий, работы и повседневного общения.

Метод Берлица – это естественный способ изучения языка. В нём мало синтаксиса и ещё меньше филологии, больше диалогов, пересказов и устных упражнений. Ученик запоминает новые слова и составляет из них предложения точно так же, как ребёнок осваивает свой родной язык.

Максимилиан Дельфиниус Берлиц родился в Германии в еврейской семье. В начале 1870-х он переехал во Францию, а затем в США, где преподавал французский и немецкий языки. Однажды Берлиц заболел и попросил своего коллегу – француза Николаса Жоли, подменить его на уроке французского. При этом Берлиц и понятия не имел, что Жоли совсем не владеет английским (друзья переписывались только на французском). В классе, полном американских студентов, Жоли весь урок провёл на чистом французском. Он ни разу не переключился на перевод, объясняя значения слов при помощи жестов, интонации и мимики. Когда Берлиц вернулся в класс через 6 недель, то был приятно удивлён тому, как уверенно его американские ученики изъясняются на языке Дюма. Эту самую технику, когда учитель с первого дня говорит с учениками на иностранном языке, Берлиц взял за основу своего знаменитого метода.

5 принципов метода Берлица

Цель – научиться говорить, и только потом овладевать навыками чтения и письма Грамматику и новые слова следует изучать только в естественном разговоре Преподавателями могут быть только носители языка Студент принимает активное участие в процессе обучения Перевод на родной язык полностью исключен из процесса обучения

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Метод Berlitz® — это максимально естественный способ выучить иностранный язык.