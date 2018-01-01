Метро Стокгольма

Метро в Стокгольме было открыто в Октябре 1950 года.

Первоначально была построена лишь одна линия метро, которая шла от Slussen по направлению к Hökarängen, после было открыто еще две линии метрополитена. На сегодняшний день стокгольмское метро состоит из трех линий: зеленой, красной и синей, которые включают в себя 100 станций метро, общей протяжностью более 105 км. Лишь 47 из 100 станций расположено под землей, остальные соответственно являются наземными.

Схема метро Стокгольма

Все три линии метро сходятся в одной точке — на станции T-centralen, где также находится центральный железнодорожный вокзал и автовокзал.

Линии метро

Зеленая линия — это старейшая линия, построенная в 1950 году. В настоящее время на зеленой линии функционируют три маршрута: T17, T18 и T19. Изначально линия шла по маршруту от Slussen к Hökarängen, затем были добавлены еще два маршрута. Маршрут Т18 идет от станции Alvik до Farsta strand, маршрут Т17 проходит от Åkeshov до станции Skarpnäck, а маршрут Т19 от станции Hässelby strand до станции Hagsätra.

Красная линия была открыта в 1964 году, и на ее маршруте функционировало две линии с северо-востока города по направлению к юго-западу, минуя центр города. Сегодня на красной линии действуют два маршрута: T13 и T14. Т14 следует от станции Mörby centrum до Fruängen, а маршрут Т13 от станции Ropsten до станции Norsborg.

Синяя линия была построена в 1975 году и на сегодняшний день является самой живописной линией. Стокгольмского метрополитена. На ней функционируют два маршрута: T10 и T11. Т10 следует от станции Kungsträdgården к станции Hjulsta.

Цена проезда, при покупке одной поездки - 43 кроны, чуть меньше чем 4,5 евро (что ощутимо для обычного туриста)

Время работы метро в Стокгольме

Поезда стокгольмского метро работают с 05:00 до 01:00 с интервалом в 10 минут в дневное время и 15 минут утром и вечером. В ночь на субботу и воскресение метро работает до 3 часов с 30-минутным интервалом. В часы пик поезда следуют с уменьшенным интервалом от 5-6 минут до 2-3 минут. Все вагоны оснащены световым табло, на котором можно прочесть название следующей станции.

Метро Стокгольма хорошо известно своим декоративным оформлением станций - оно было названо «самой длинной картинной галереей в мире». Некоторые станции метрополитена ( большей частью голубой линии) используют в оформлении необработанные слои горной породы. На станции Rissne стены вдоль обеих сторон платформы украшает череда фресок об истории цивилизаций на Земле. На T-Centralen можно увидеть барельефы 1950-х годов, на станции Kungsträdgården (синяя линия) обнаружите археологические раскопки - античные колонны. Станция Solna Centrum (синяя линия) выделяется своим ярко-красным потолком, а стены изображают еловый лес. Таким образом, по цене билета на метро Стокгольма вы можете увидеть скульптуры, мозаики, картины, художественные инсталляции и барельефы. Вы даже можете присоединиться к экскурсии по четырем или пяти станциям с экспертом метро.

Подробнее о станциях метро Стокгольма

Станции синий линии метро Стокгольма

T-Centralen - Т-Сентрален (центральная пересадочная станция метро)

Станция Стокгольмского метрополитена. Расположена на Синей линии между станциями «Родхюсет» и «Кунгстредгорден», обслуживается маршрутами T10 и Т11.

Находится в округе Норрмальм в центре города. Является пересадочной на одноимённые станции Красной и Зелёной линий (образующие между собой кроссплатформенную пересадку). Через пешеходный переход соединена с центральным железнодорожным вокзалом и автовокзалом Стокгольма.

В названии Centralen переводится как «центр», буква T — сокращение от tunnelbana («метро»). Названа по центральному вокзалу города.

Введена в эксплуатацию 31 августа 1975 года.

Станция вырублена в скале, своды имеют неправильную форму и не обделаны, лишь покрыты защитным слоем набрызг-бетона. Арки и нижние части пилонов выкрашены в голубой цвет, своды расписаны голубыми стилизованными изображениями веток с листьями.

Со станции два выхода: один, на площадь Сергельсторг, совмещён с переходом на две другие станции, другой на улицу Васагатан. Переход оформлен аналогично самой станции, причём голубая окраска ослабевает по мере удаления от станции.

Под станцией строится пересадочная станция Stockholm City Station Citybanan

Rådhuset — Ратуша

Станция Стокгольмского метрополитена. Расположена на Синей линии обслуживается маршрутом T10, Т11.

Rådhuset (Ратуша) — станция стокгольмского метро между T-Centralen и Fridhemsplan в районе острова Kungsholmen. Станция названа в честь городской Ратуши, здание которой находится выше на поверхности. Там же можно найти здание Муниципалитета и Полицейский Штаб. Расстояние от начальной станции линии Kungsträdgården составляет всего 1,5 километра. Имеет восточный и западный входы. Начала функционировать 31 августа 1975 года в то же время, как и все основные станции на синей линии. Как многие другие станции этой линии, представляет собой органическую архитектуру с неровной неотделанной поверхностью на естественных системах пещер. Оформлена в стиле поп-арт с композициями корзин и дров в стене, а также художественными элементами в виде ботинок, свисающих прямо с потолка.

Синяя станция Duvbo. Зря думали, что пещерные станции будут пугать людей:)

Станции красной линии метро Стокгольма

Mariatorget -Лавочка это не декоративный элемент, а чтобы посидеть и удобно дождаться поезда. Независимо от оформления станции почти все лавочки одинаковые и, что очень важно, деревянные!

Станция Stadion. Радуга в данном случае, по задумке автора, радуга должна напоминать нам о чистом небе над головой!

Станция Tekniska högskolan - Станция Политеха в Стокгольме

Alby одна из самых удаленных от центра станций красной линии.

Mörby centrum - одна из конечных красной линии. По подвесному потолку мы уже можем определить, что Mörby centrum входит в первую очередь пещерных станций.

Станции зеленой линии метро Стокгольма

Типичная станция зеленой ветки. Это станция Blåsut

Thorlidsplan - Была построена в 1952 году, ничем не выделялась, а в 1994 ее преобразили в 8ми-битном стиле.

Farsta - станция в новом спальном районе.

Stureby - изогнутая станция в пригородном районе Стокгольма

Skarpnäck - одна из пещерных станций на зеленой ветке в Стокгольме.

Hässelby strand - конечная северного направления зеленой линии.

Сеть метро имеет четко выраженный центр, образующий узел в который связываются все ветки.

Центром метро Стокгольма является центральный железнодорожный вокзал.