Финский язык относится к древним языкам. Он мелодичный и музыкальный, это язык сказочной страны. На курсах вас ждет эффективное обучение – преподаватели заинтересованы в успехе каждого ученика. Здесь работают дипломированные педагоги, преподающие курсы финского языка по специально составленной программе, которая соответствует потребностям учащихся.

Преимущества онлайн обучения

Онлайн курсы финского языка в Санкт-Петербурге проходят по Skype и Zoom. Среди преимуществ такого обучения выделим:

индивидуальный формат – обучение языку в сжатые сроки;

групповые занятия – совершенствование разговорного языка;

фиксированное расписание – вы заранее будете знать, когда следующее занятие, интенсивность выбираете сами;

не нужно тратить время и средства на дорогу;

место не имеет значения – занимайтесь дома, в кафе, в парке.

Группы формируются в соответствии с уровнем знаний учащихся, благодаря чему вы будете общаться со студентами своего уровня. Это позволит лучше закрепить материал. Вы услышите живую речь, правильно поставите акцент, произношение. Учащимся предлагается несколько учебных программ, отвечающих разным задачам и требованиям.

Выгодное сотрудничество

Почему стоит обратиться к нам и в чем заключается выгода сотрудничества:

Продуманная и грамотно составленная программа. Преподавателями используются методики, благодаря которым эффективно запоминается учебный материал. Преподаватели – финны. Носители языка знают все особенности и нюансы, которыми они делятся со студентами. Удобное расположение офиса. Оффлайн занятия проходят в офисе, расположенном в центре Питера.

Если хотите, после обучения можете совершить путешествие по Финляндии, пообщаться с местным населением, усовершенствовав свои разговорные навыки.