Финские диалекты

Существует три основных группы диалектов: северная, восточная и западная.

Всего есть семь диалектов финского языка, каждый из которых имеет свои поддиалекты и слэнг. Большинство их них может быть поделено между западной и восточной частью страны. Восточные диалекты страны отличаются от западных и южных. Особенно здесь выделяется столичных Хельсинский диалект. Северные же диалекты иногда сильно отличаются от некоего "среднего" диалекта и иногда трудно понимаются даже финнами.

Lounaismurteet Hämäläismurteet Etelä-Pohjanmaan murre Keski- ja pohjoispohjalaiset murteet Peräpohjalaiset murteet Savolaismurteet Kaakkoismurtee

Диалектные различия в той или иной степени сохраняются на всей территории современной Финляндии, особенно в сельских районах и малых городах, а сами диалекты служат важной составляющей региональной идентичности. До сих пор среди финнов считается, что носители разных диалектов отличаются по характеру и темпераменту.

Диалектная группа SAVO

Диалекты этой группы ведут происхождение от языка довольно поздно сформировавшегося племени Саво (обособившихся присайменских карел). Савоский диалект является основным в восточном наречии финского языка и занимает обширную область, ограниченную с востока диалектами карельского языка, с юга-запада – емьским диалектом, а на западе клином разделяет южно- и среднеботничекие диалекты. Несмотря на величину занимаемой территории, диалект в целом достаточно однороден и делится на центральные и периферийные говоры (восточные, западные и северные, или квенские). Существовал ещё один периферийный савоский говор т.н. лесных финнов – потомков переселенцев 17 в. из центральной Финляндии – на территории Швеции.

Особенностями савоского диалекта, отличающими его от западного наречия являются:

1. Слабая ступень лит. типа чередования t : d представлена выпадением звука ( paan ~ лит. padan; soan ~ лит. sodan; käen ~ лит. käden), хотя в части говоров присутствуют v, j (sovan, käjen).

2. На месте литературного нечередующегося ts выступает чередующееся ht. Тип чередования, как правило, ht : t (mehtä : metässä), но довольно распространённым является и тип ht : h (mehtä : mehässä). Только в р-не озёр Пяйянне ht не чередуется (mehtä : mehtässä), а к востоку (г. Миккели) на месте лит. ts встречается редкий тип ss : s, messä : mesässä.

3. Сохраняющиеся в лит. языке древние долгие гласные аа и ää первого слога перешли в диалекте в ua и iä, а в периферийных говорах в оа и еä: maa > mua/moa, pää > piä/peä. Образовавшиеся в результате стяжения долгие гласные аа и ää непервых слогов перешли в части (меньшей) говоров в долгие оо и ее: ruokaa > ruokoo, leipää > leipee.

4. Геминация согласных, выражающаяся в удвоении одиночного согласного в позиции между кратким ударным и долгим безударными гласными: kallaa/kalloo ~ лит. kalaa; kätteen ~ лит. käteen.

5. Апокопа распространяется на конечный согласный и в некоторых случаях сопровождается палатализацией предшествующего согласного: sormi > sorm, vesi > ves’. Однако в северных периферийных говорах этого явления нет.

6. В некоторых говорах савоского диалекта сохраняется ауслаутный -k, напр., в формах императива: annak ~ лит. anna.

Северный диалект

Данный диалект расположен на обширной территории северной Финляндии. На юго-западе он выходит на побережье Ботнического залива в р-не гг Кеми и Торнио. Южная граница с североботнической группой говоров начинается немного южнее г. Кеми и проходит на восток-северо-восток, примыкая к савоской диалектной группе.

Северный диалект делится на три довольно чётко различающиеся группы говоров: а) говоры Торнио, распространяющихся полосой на север от г. Торнио вдоль границы со Швецией; б) группа говоров Кеми, занимающих центральню часть северной Финляндии; в) группа говоров Кемиярви на юго-востоку диалектной области в р-нах Кемиярви и Салла

Северный диалект носит смешанный характер, в нём сочетаются черты как западного так и восточного наречий, что объясняется историей заселения севера Финляндии. Характерные черты этого диалекта:

1. Сохранение интервокального h в безударном слоге характерно для всех групп говоров, но в различном фонетическом окружении. Это служит главным критерием для выделения групп говоров в северном диалекте. Данное явление в полном виде представлено в юго-восточных говорах Кемиярви: lampahat ~ лит. lampaat, talohon ~ лит. taloon. В центральной группе говоров Кеми существуют синкопические формы с выпавшим предшествующим гласным: lamphat, talhon. В западных говорах Торнио синкопа дополняется долготой последующего гласного: lamphaat, tolhoon, в отдельных случаях с метатезой h: kirhveet вместо kirvheet (лит. kirveet). Это явление связывает северный диалект с ботническими, где с различными вариациями наблюдается такое же положение.

2. Лит. нечередующееся ts представлено в виде нечередующегося tt (mettä ~ mettän) как в западном наречии.

3. Как и в емьском диалекте лит. tv представлено в виде lv (lalva), однако на юго-востоке, как и в лит. языке – latva.

4. На примере чередования в группах -rk-, -lk- хорошо виден смешанный характер северного диалекта. Напр., в группах говоров Кеми и Кемиярви по образцу юго-западного (varsinais-Suomi) диалекта härkä : härjät, а на остальной территории – по образцу восточных диалектов (и лит. языка) k выпадает, härkä : härät. В то же время в говорах Торнио по образцу юго-западного и ботнического диалектов чередование lk : lv (halko : halvot), а на остальной территории по восточному (и лит.) образцу – выпадение k (halko : halot).

5. Как и в южноботническом диалекте формы номинатива, имевшие в праприб.-финском языке конечный -k, оканчиваются в северном диалекте на -t: vaatet ~ лит. vaate, venet ~ лит. vene.

6. В южной части группы говоров Кеми распространён средне- и североботнический тип окончания инессива с одним s, täsä kyläsä ~ лит. tässä kylässä.

Юго-восточный диалект

Ещё одним представителем восточного наречия финского языка является юго-восточный диалект. Ныне он тянется неширокой полосой от побережья Финского залива (р-н г. Хамина) вдоль границы с РФ на северо-восток до р-на оз. Пурувеси. На западе соседствующим диалектом является емьский диалект, на северо-западе – диалектная группа Саво. До WWII юго-восточный диалект был распространён на Карельском перешейке и северо-западном побережье Ладожского озера. Особенности географического положения диалекта, где на протяжении многих веков сталкивались интересы России и Швеции, обусловили сложность путей формирования этого диалекта и чрезвычайную его пестроту.

Наиболее характерными особенностями юго-восточного диалекта до 40-х гг 20 в. являются:

1. Общая геминация согласных: männöö ~ лит. menee, tulloo ~ лит. tulee.

2. Своеобразное стечение согласных на границе первого и второго слогов: если второй слог начинается с согл. l, r, или v, то конечным согласным первого слога выступают t или k, напр., kakla ~ лит. kaula, atra ~ лит. aura, latva ~ лит. latva (в зап. наречии lalva/larva).

3. В юго-восточной части диалектного ареала (р-н Карельского перешейка) сохранялось древнее нечередующееся ts, принятое и в лит. языке (metsä ~ metsän). Для сравнения можно заметить, что севернее линии Выборг - Кексгольм нечередующееся ts был представлено нечередующимся же ss (messä ~ messän), а ещё севернее, в р-не гг Лаппеенранта и Миккели уже на территории савоского диалекта, представлен чередующимся ss : s (messä ~ mesän). В западной части проявляется влияние емьского диалекта: ts представлен геминированным, но чередующимся по савоскому типу tt : t (mettä ~ metän).

4. В отличие от лит. языка сочетание согласных sk подвержено чередованию sk : s. Напр., poski : poset (лит. posket), vaski : vaset (лит. vasket).

5. Своеобразное развитие гласных первого слога при слабой ступени чередования заключавшееся в их удлинении, а в части говоров и дальнейшей дифтонгизации. Так появились формы вроде raavot/roavat при лит. raot, или saaje/soaje/soai при лит. sade.

6. Отпадение конечного -n в большей части говоров (Gen.sg. koira ~ лит. koiran), а также конечных -а и -ä в некоторых падежных формах (Iness.sg. maas ~ лит. maassa, El.sg. kyläst ~ лит. kylästä, Ess.sg. syksyn ~ лит. syksynä, Adess.sg. tiel ~ лит. tiellä)

7. Из морфологических особенностей можно отметить окончание 3-го л.ед.ч. -р, характерное также для части савоских говоров: juop ~ лит. juo, saap/soap ~ лит. saa.

8. В косвенных падежах мн.ч. используется показатель -loi-/ -löi-, характерный также для карельского языка, напр., taloloissa ~ лит. taloissa, tyttölöil ~ лит. tytöille.

9. Формы партитива первого инфинитива на -ha/-hä: saaha/soaha ~ лит. saada, jäähä/jeähä ~ лит. jäädä.

Диалект Häme

Этот диалект восходит к языку одних издревнейших прб.-финских племён Финляндии – племени емь. Географически диалект Хяме занимает центральное положение на юге, гранича на востоке и северо-востоке с диалектной группой Саво, на северо-западе с южно-ботническим диалектом, а на юго-западе тянется широкая полоса переходных говоров с юго-западным диалектом (заштрихованная область на карте). Довольно значительное отличие между говорами емьского диалекта, а в нём выделяют от четырёх до шести групп говоров, обусловлено его развитием во взаимодействии с несколькими диалектами, поэтому отмечаемые ниже его особенности можно считать характерными для более широкой группы диалектов – западного наречия финского языка. В то же время часть признаков диалекта Хяме позволяет говорить о нём как о наиболее консервативном диалекте, напр., в нём отсутствует апокопа и синкопа, сохраняются долгие гласные в непервых слогах.

Некоторые особенности емьского диалекта:

1. Наиболее характерной чертой является наличие l на месте лит. t в сочетания tv, tj: latva ~ lalva; vitjat ~ viljat.

2. Литературному d соответствует l (lehlet ~ lehdet, kälet ~ kädet), т.е. фактически речь идёт об ином типе чередования ступеней согласных t : l вместо литературного t : d. После 17 в. наблюдалась сильная тенденция к переходу l > r (lehret, käret) кроме северо-восточных говоров.

3. В слабой ступени чередования заударный гласный удлиняется, вызывая геминацию предшествующего согласного в части говоров: jalka : ja(l)laat ~ лит. jalat, poika : po(i)jaat ~ лит. pojat.

4. Сохранение интервокального h в начале слога, несущего второстепенное ударение: hallahinen ~ hallainen; viluhinen ~ viluinen.

5. Древние долгие гласные первого слога ее, оо, öö дифтонгизировались, но в отличие от литературного языка (отражающего в данном случае особенности восточного наречия) в емьском диалекте это дало более открытые дифтонги ua, iä (ia), yä при лит. uo, ie, yö (miäs ~ mies, nuari ~ nuori).

6. Монофтонгизация дифтонгов со вторым элементом i в безударной позиции, что привело к омонимии ряда грамматических форм, напр., презенса и имперфекта, sanon ~ лит. sanon (pres) и sanoin (imp).

7. Переход сочетаний гласных в долгие гласные: korkea > korkee; käskeä > käskee.

Ботнические диалекты.

Эту группу диалектов принято делить на южно-ботнический и средне- и северноботнический диалекты, разделённые т.н. савоским клином – говорами, относящимися к восточному наречию финского языка.

Южноботнический диалект однороден и имеет чётко очерченные границы.

С юга он граничит с группой емьских говоров Верхней Сатакунты, от побережья Ботнического залива его отделяет область шведскоязычных районов, а с востока и севера он граничит с савоской диалектной группой. Предполагается, что заселение этой области проиходило из Varsinais-Suomi и Häme, поэтому южноботнический диалект можно назвать переходными и имеющим черты и юго-западного и емьского диалектов.

Наиболее характерные фонетические особенности южноботнического диалекта:

1. Своеобразный синкопический ритм речи, отличающийся кратким ударным и долгим безударным слогом в слове: taloo ~ лит. talo, jalaat ~ лит. jalat.

2. Т.н. r-овость диалекта; на месте d, а также на месте t в сочетаниях tv, tj лит. языка выступает r: parat ~ padat, larva ~ latva, rurija ~ rutja.

3. Т.н. h-овость диалекта, которая заключается в сохранении интервокального h, следующего за гласным безударного слога: rakkahus ~ rakkaus, nälkähinen ~ nälkäinen.

4. Развитие дифтонгов с глайдом i безударного слога в долгие гласные: punaanen < punainen, erootta < eroitta.

5. Наличие промежуточных слогообразующих гласных: jalaka ~ jalka, kylymä ~ kylmä (эта особенность относится ко всем ботническим диалектам).

6. Сочетания гласных конечных слогов oa, öä, ea, eä представлены в диалекте в виде ua, yä, ia, iä.

В области морфологии можно отметить следующие особенности:

1. Сохранение древних форм причастий прош. времени, исчезнувших в других диалектах: tulluet ~ лит. tulleet, mennyet ~ лит. menneet.

2. Формы номинатива, которые в праприб.-финском языке имели -k в ауслауте, оканчиваются на -t: puhet ~ лит. puhe, kastet ~ лит. kaste.

3. Формы номинатива, имевшие -h в конце слова, заканчиваются на -s: venes ~ лит. vene, ahnes ~ лит. ahne.

Южноботнический диалект делится на две группы говоров, северную и южную, различающихся главным образом рефлексами первоначальных долгих гласных первого слога: nuari vs. nuori, viaras vs. vieras.

Средне- и североботнический диалекты

Средне- и североботнический диалекты распространены вдоль восточного побережья Ботнического залива , на севере в р-не г. Кеми они граничат с северным диалектом, а вдоль его восточной границы расположена диалектная группа Саво. Эти диалекты не столь однородны как южноботнический и распадаются на ряд групп говоров. Среднеботнический диалект по происхождению является частью южноботнического, но позднее в 17 в. в связи с распространением на этой территории переселенцев из юго-восточных частей Финляндии был оторван от основного диалекта савоским клином и развивался уже в другом диалектном окружении.

В целом, несмотря на сильное восточное влияние, средне- и североботнические диалекты можно отнести к западному наречию финского языка. В них можно выделить несколько общих черт:

1. Сочетания гласных ea, eä в конце слова представлены в виде ija, ijä: korkija ~ лит. korkea, hirvijä ~ лит. hirveä.

2. Специфическое чередование t : j вместо литературного t : d: kaataa : kaajettu (лит. kaadettu), vuosi : vuojen (лит. vuoden).

3. В чередующейся позиции согласный k в большинстве случаев изменяется как в емьском диалекте: mäki : mäjet (лит.mäet), teko : tevot (лит. teot)

4. Инессив представлен показателем c одиночным s: sojasa ~ sodassa, täsä paikasa ~ tässä paikassa.

Наиболее характерными различиями средне- и североботнических диалектов являются употребление показателя абессива с одиночным t (kalata, leivätä) в среднеботническом, а также наличие отрицательной формы повелительного наклонения elä в североботническом.

В чем же состоит различие между диалектом и стандартным языком?

Самое главное отличие, конечно же, в словарном составе языка.

К примеру, некоторые финны, проживающие в Хельсинки и столичном регионе, говоря о доме, используют слово «хима» (финск. hima) вместо стандартного финского слова «коти» (финск. koti, русск. дом), а велосипед называют «филлари» (финск. fillari), а не стандартным финским словом «полкупюёря» (финск. polkupyörä).

Диалект можно обнаружить и на более тонком уровне: в ритме речи, в интонации. Например, на Юго-западе Финляндии во многих словах на втором слоге отмечается значительное повышение интонации.

Для изучающих стандартный финский язык или «кирьякиели» (финск. kirjakieli) – буквально переводится как книжный язык, будет очень полезно знать и о диалектах финского языка.