Если вы хотите работать поваром в Финляндии или просто любите готовить, то эта страница для вас, она исключительно теме "Кухня и Кулинария".
Вы узнанете, как называется кухонная утварь, и какие слова и выражения используются для обозначения различных способов приготовления пищи.
Освоив эту лексику, вы сможете легко ориентироваться на кухне и понимать рецепты приготовления блюд на финском.
Вы любите готовить и охотно читаете кулинарные книги и журналы на финском, после прочтения нашей страницы, это возможно)
ATERIAT * ПИТАНИЕ
aamiainen завтрак
ateria еда, трапеза
aterioida есть / поесть
brunssi бранч
illallinen ужин
iltapala легкий ужин
lounas ланч, обед
lounastaa обедать
noutopöytä, seisova pöytä стол-буфет, шведский стол
päivällinen обед
RUOANVALMISTUS * ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ
aines ингредиент
alentaa lämpötila уменьшить температуру
alusta подставка
alustaa, vaivata замешивать / замешать, месить
annos порция
Iasetella укладывать /уложить, ставить
eines полуфабрикат
erottaa отделить
file филе
fileroida, fileoida филеровать
freesata, kuullottaa пассеровать
friteerata обжаривать во фритюре
frityyritaikina кляр
glaseerata глясовать
graavata, tuoresuolata свежесолить
gratinoida, kuorruttaa гратинировать
grillata жарить на (в) гриле, гриллировать
hakata mureaksi отбить
hakata, paloitella рубить / нарубить, нарезать
halstrata обжаривать в решетке (на огне, углях)
hapan кислый
hapattaa квасить / заквасить
haude паренка
hauduttaa тушить / затушить, заварить
hautua томиться, завариваться
herkullinen вкусный, аппетитный
hienontaa шинковать, толочь
hieroa растирать / растереть
hiillos тлеющие угли
hiillostaa, kypsentää hiilloksella готовить на углях
home плесень
homehtua заплесневеть
homejuusto сыр с плесенью
huuhdella, huuhtoa, pestä мыть / промыть, сполоснуть
hyydyttää дать застыть
hyytelö желе, студень, холодец, заливное
hyytelöidä заливать / залить в желе
hyytelöimisaine коагулянт
hämmentää, sekoittaa помешивать, мешать
härskiintyä, eltaantua горкнуть / прогоркнуть
höyry пар
höyryttää, kypsentää vesihöyryssä готовить / приготовить на пару
höyste гарнир, приправа
höystää приправлять / приправить, сдобрить
höystö рагу
imelä приторно сладкий
irrottaa отделять / отделить
itu росток
jauhaa, jauhaa lihamyllyllä молоть, пропустить через мясорубку
jauho мука
juoksettua, hyytyä сворачиваться / свернуться, застыть
juures корнеплод
jähmettyä застывать / застыть
jäykkä тугой, затвердевший
jäädyke парфе, замороженный десерт
jäähdyttää охлаждать / охладить, остудить
jäähtyä охлаждаться / охладиться, остыть
kaataa поливать / полить, посыпать
kaaviloida, kaulita раскатывать / раскатать
kaltata ошпаривать / ошпарить
kastike соус
kasvis овощ
kaulita, kaulia раскатывать / раскатать
keittää варить / отварить
keittää hiljaisella tulella варить / сварить на медленном огне
keittää kokoon высаживать
keittää miedolla lämmöllä варить / сварить на слабом кипении
kiehauttaa вскипятить
kiinteä твердый, упругий
kirkas прозрачный
kirkastaa осветлять / осветлить, оттянуть
kohokas суфле
kohottaa поднимать / поднять
koota annos lautaselle гарнировать тарелку
koristella украшать / украсить, декорировать
kostuttaa пропитывать / пропитать
kuivata обсушивать / обсушить
kuivattaa сушить / высушить
kumota опрокидывать / опрокинуть
kuohkea рыхлый
kuori кожура, кожица, скорлупа, корка
kuoria очищать / очистить
kuoria vaahto снимать / снять пену
kuorrute глазурь, глазировка
kuorruttaa esim. leivos глазировать, покрыть глазурью
kuorruttaa, gratinoida гратинировать
kuorrutus глазурь, глазировка
kuullottaa, freesata пассеровать / пропассеровать
kuumentaa разогревать / разогреть
kuumentaa kiehumispisteeseen довести до кипения
kuutio кубик
kuutioida нарезать кубиками
kypsentää доводить / довести до готовности
kypsä готовый
käriste поджарка
käristää обжаривать / обжарить
kääriä сворачивать / свернуть, обернуть
kääryle рулет, голубец
laatikkoruoka запеканка
laimentaa разбавлять / разбавить
laittaa kerroksittain складывать / сложить слоями
lastu стружка
leikata (saksilla) разрезать ножницами
leike шницель
leivittää, paneerata обсыпать сухарями, панировать
liekittää, flambeerata фламбировать
liekki пламя
liemi бульон, отвар
liottaa замачивать / замочить
lisäke гарнир
lisätä sekoittaen добавлять / добавить помешивая
lisätä, maustaa заправлять / заправить
liuos раствор
lohko долька
lämmittää, kuumentaa прогревать / прогреть
lämpötila температура
maistella дегустировать
makeuttaa подслащивать / подсластить
marinoida мариновать / замариновать
maukas вкусный
maustaa приправлять / приправить
mauste приправа
mehukas сочный
mieto слабый, легкий
mitata мерить / отмерить
muhennos тушенное рагу
muhentaa тушить / затушить, растолочь
muhia преть, тушиться
muotoilla придавать / придать форму
murea мягкий, рассыпчатый, рыхлый
murentaa крошить / раскрошить
murskata дробить / раздробить
myrkyllinen ядовитый, токсический
neste жидкость
nostattaa, kohottaa поднимать / поднять
notkistaa, pehmittää размягчаться / размягчиться
nuijia молоток
nyppiä (taikina) втирать / втереть пальцами
paahtaa, freesata поджаривать / поджарить
paahtoleipä тост
paahtopaisti ростбиф
paistaa leivonnaisia печь / испечь
paistaa uunissa запекать / запечь
paistaa öljyssä жарить во фритюре
paistaa, paistaa kypsäksi запекать / запечь
paisti жаркое
paistos, vuoka, laatikko запеканка
pakastaa замораживать / заморозить
pakaste мороженный продукт
pala кусочек
palaa подгорать / подгореть
palaa pohjaan пригорать / пригореть
paloitella резать / разрезать на куски
palvata коптить / закоптить
paneerata, paneroida, leivittää панировать
pariloida жарить / изжарить на рашпере
pehmetä размягчаться / размягчиться, растаять
perata потрошить / выпотрошить, очистить
perinneruoka традиционное блюдо
pikaruoka фастфуд
pilaantua портиться / испортиться, протухнуть
pilkkoa резать / нарезать
pinta поверхность
pippuroida перчить / поперчить
pohja дно, основа
poistaa siemenkota удалять / удалить сердцевину
polttaa жечь / сжечь
polttaa pohjaan жечь / сжечь
puristaa выжимать / выжать
pursottaa, spritsata украшать / украсить
pyree пюре
pyörittää катать / скатать, свернуть
pyörykkä биточек, фрикаделька, тефтель
raaka сырой, незрелый, неразбавленный
raaka-aine сырье
raastaa натирать / натереть
raastaa hienoksi натереть мелко
raastaa karkeaksi натереть крупно
raaste натертый продукт
reuna край
riista дичь
ripaus щепотка
ripotella посыпать
ripotella pinnalle tomusokeria припудривать / припудрить
risotto ризотто
rouhe крошка, продел
rouhia дробить / раздробить
rulla валик, трубка
runsas обильный, большой
ruoto кость (рыбная)
ruskeakastike красный соус
ruskistaa подрумянивать / подрумянить
ryöpätä, kiehauttaa бланшировать
sakea, paksu густой, плотный
saos, suurus осадок, гуща
saostaa, suurustaa замешивать / замесить, загустить
saostua осаждаться / осесть, загуститься
savustaa коптить / закоптить
sekoittaa смешивать / смешать
sekoittaa joukkoon вмешивать / вмешать
seos смесь
siemen семя
siemenkota семенная коробочка, сердцевина
siirtää перемещать / переместить
siivilöidä процеживать / процедить, профильтровать
siivu ломтик
silavoida шпиговать / нашпиговать
sirotella, ripotella посыпать
sitkeä жесткий, тягучий
sitoa перевязывать / перевязать, связать
sivellä намазывать / намазать, смазать
sokeri сахар
sokeroida сахарить / засахарить
sose пюре
soseuttaa, paseerata протирать / протереть
suikale полоска
suikaloida нарезать на полоски
sulattaa размораживать / разморозить
suodattaa фильтровать / профильтровать, процедить
suola соль
suolata солить / посолить
suolaton несоленый
suomu чешуйка
suomustaa снимать / снять чешую
survoa мять / размять
suurus приправа
suurustaa приправлять / приправить
säilyke консервы
säilöä консервировать, заготавливать
tahna паста
taikina тесто
taikinoida покрывать / покрыть тестом
terriini террин
tiristää, friteerata, uppopaistaa обжаривать во фритюре
tulinen, väkevä острый
turvota (imeä neste) разбухать / разбухнуть
täyttää начинять / начинить
täyttää murekeseoksella фаршировать / нафаршировать
tölkki банка
uppopaistaa обжаривать во фритюре
vaahdottaa пениться
vaahto пена
vaivata, alustaa месить / замесить
valella поливать / полить
valua сливаться, стекать
valuttaa откидывать / откинуть
valuttaa vesi pois отцеживать /отцедить
vanukas пудинг
varras вертел, шампур
vatkain сбивалка
vatkata, vispata взбивать / взбить
vesihaude водяная баня
vesihöyry водяной пар
vihannes овощ
viillokki фрикасе
viipale кусочек, ломтик
viipaloida нарезать ломтиками
vispata взбивать / взбить
voidella смазывать / смазать
voisula растопленное масло
väkevä крепкий, концентрированный
ASTIAT JA KEITTIÖVÄLINEET JA -TARVIKKEET * СТОЛОВАЯ ПОСУДА И КУХОННАЯ УТВАРЬ
boolimalja крюшонница
haarukka вилка
irtopohjavuoka разборная форма
juuresharja щетка для мытья овощей
kaavin кондитерский скребок
kahva ручка
kahvikannu кофейник
kakkulapio лопаточка для торта
kakkulautanen блюдо под торт
kakkuvuoka форма для кекса
kalapiikki шило рыбное
kannu кувшин
kansi крышка
karahvi графин
kasari сотейник
kastikekannu соусник
kastikekauha ложка соусная
kattila кастрюля, котелок
kauha половник, ковш, поварешка
kaulin скалка
keitto суп
kermakko сливочник, молочник
kertakäyttöinen одноразовый
kertakäyttökäsineet одноразовые перчатки
kohokasvuoka форма под суфле
korkki пробка
korkkiruuvi штопор
kulho миска
kuorimisveitsi овощечистка
lasta лопатка
lautanen тарелка
leikkuri, pizzaleikkuri резец, дисковый нож для пиццы
leikkuulauta разделочная доска
leipäkori хлебная корзина
leivinpaperi вощенная бумага для выпекания
leivosvuoka тарталетка
liemikulho супница
lihanuija молоток для отбивания мяса
lävikkö дуршлаг
maitokannu молочник
mitta-astia мерная кружка
muki кружка
muovi пластмасса, полиэтилен, пластик
muovikulho пластмассовая миска
naru бечевка
nuija молоток
omenapora нож для удаления сердцевины яблока
paistihaarukka вилка транжирная
paistinpannu сковорода
paistivati блюдо под жаркое
pannu сковорода
parila рашпер
pata горшок, чугунок
patakinnas рукавица-прихватка
pateevuoka форма для паштета
pelti противень
pihti щипцы
piirakkavuoka форма для пирога
pizzaleikkuri дисковый нож для пиццы
puhdistaa чистить / очистить
puhdistusaine чистящее средство
pullasuti кулинарная кисточка
pulloharja ершик
purkinavaaja консервный нож
purkki банка
pursotin кондитерский шприц
pursotinkärki насадка кондитерского шприца
puserrin, sitruspuserrin выжималка, выжималка для цитрусовых
puuhaarukka веселка
raastin, raastinrauta терка
rasia коробочка
reikäkauha шумовка
ritilä решетка
ruostumaton нержавеющий
sakset ножницы
savipata глиняный горшок
siivilä сито
sitruspuserrin соковыжималка для цитрусовых
sivellin кисточка
sokerikko сахарница
sosemylly пресс для пюре
suodatin фильтр
suomustusrauta скребок для чистки рыбы
suppilo воронка
survin толкушка, пестик
suti кисточка
taikinakaavin скребок для теста
taikinapyörä дисковый нож для теста
tarjoiluastia посуда для подачи
tarjoiluvati блюдо для подачи
tarjotin поднос
teekannu чайник
teline подставка, стеллаж
teroittaa точить / наточить
teroituspuikko мусат
terä лезвие
teräs сталь
teräskulho стальная миска
terävä острый
tiivis плотный
tuorekelmu пищевая пленка
tylsä тупой
työväline рабочий инструмент
uunivuoka жаростойкая форма
valkosipulipuserrin давилка для чеснока
valurauta чугун
vati блюдо, таз
veitsenteroitin ножеточка
veitsi нож
vihannesleikkuri овощерезка
vispikerma сливки для взбивания
voiastia масленка
voipaperi пергаментная бумага
wokki-pannu вок
vuoka форма
yrtti пряная зелень
VILJALAJIT JA – TUOTTEET ЗЕРНОВЫЕ * КУЛЬТУРЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ
grahamjauho пшеничная мука грубого помола (крупа)
hiivaleipäjauho серая нерафинированная крупа
hirssi пшено
hiutale хлопья
jauho мука
kaura овес
kokojyvävilja цельное зерно
leseet отруби
maissi кукуруза
muro хлопья
mysli мюсли
neljän viljan hiutaleet хлопья из четырех злаков
ohra ячмень
ohrasuurimo перловая крупа
ruis рожь
tattari греча
vehnä пшеница
vilja хлеб, зерно
JUOMAT * НАПИТКИ
booli крюшон
glögi глинтвейн
kotikalja домашний квас
kuohuviini игристое вино
maito молоко
mehu сок, морс
mehutiiviste сироп, соковый концентрат
piimä простокваша
viina крепкий алкогольный напиток
viini вино
LIHA * МЯСО
ankka утка
broileri бройлер
hanhi гусь
hirvi лось
kana курица
lampaanliha баранина
leikkele колбасное изделие
luu кость
nakki сосиска
naudanliha говядина
poronliha оленина
porsaankyljys свиная отбивная
porsaanliha свинина
sianliha свинина
sianlihaleike эскалоп из свинины
vasikanliha телятина
villisianliha кабанье мясо
KALA JA ÄYRIÄISET * РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ
ahven окунь
etana улитка
hauki щука
hummeri омар
katkarapu креветка
kirjolohi радужная форель
kuha судак
kylmäsavu- холодного копчения
lohi лосось
loimulohi лосось, запеченный на огне
lämminsavu- горячего копчения
muikku ряпушка
mäti икра
osteri устрица
rapu рак
seiti сайда
siika сиг
silakka салака
silli сельдь
simpukka моллюск
taimen таймень
LEIVÄT JA LEIVONNAISET * ХЛЕБ И ВЫПЕЧКА
joulutorttu рождественский пирожок
kakku кекс, торт
karjalanpiirakka карельский пирожок “калитка”
keksit печенье
kerrosleipä, kolmioleipä сэндвич
koriste декор
korvapuusti плюшка
kuivakakku кекс
kääretorttu бисквитный рулет
laskiaispulla масленичная круглая булочка
leipoa печь / испечь
leivonnainen выпечное изделие
leivos пирожное
lihapiirakka пирожок с мясом
munkki пончик
paahtoleipä тост, гренок
pannukakku драчена
pasteija пирожок
patonki французский батон
piirakka пирог
pikkuleipä, keksi печенье
piparkakku имбирный пряник
pulla булка, булочка
pullapitko плетенка
rieska лепешка
sämpylä булка, сайка
täytekakku торт
viineri венская булочка
vitriini витрина
ASIAKASPALVELUSANASTOA * ОБСЛУЖИВАНИЕ
alkuruoka закуски и первые блюда
annokseen kuuluu в порцию входит
annos порция
erikoisruokavalio особая диета
gluteeniton не содержащий клейковины (глютена)
hyvää ruokahalua приятного аппетита!
juomalista карта вин
juotava питье
jälkiruoka десерт
kalaruoka рыбные блюда
kasvisruoka вегетарианские блюда
lajitelma ассортимент
lasku счет
liharuoka мясные блюда
lounaaseen kuuluu… ланч состоит из….
luomutuote экологически чистый продукт
lämmin ruoka горячее (горячая пища)
maistuiko? вам понравилось?
mitä saisi olla? что вы хотели бы заказать?
olkaa hyvä пожалуйста
pääruoka вторые блюда
ruokalaji блюдо
ruokalista меню
suosittelen… рекомендую….
tarjoilla предлагать, подавать
tervetuloa! добро пожаловать!
tervetuloa uudelleen заходите еще!
tilata заказывать
varata pöytä заказать столик
voinko auttaa? чем могу помочь?
KONEET JA LAITTEET * КУХОННАЯ ТЕХНИКА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
friteerauskeitin фритюрница
grilli гриль
höyrykattila паровая кастрюля, каскан
höyrykeitin пароварка
höyryuuni парожарочный шкаф
kahvinkeitin кофеварка
kiertoilmauuni духовка с циркуляцией воздуха
kylmiö холодильная камера
leivänpaahdin тостер
lämpömittari термометр
mehulinko соковыжималка
mehumaija соковарка
monitoimikone комбайн
painekattila скороварка
pakastin морозильник
pippurimylly мельница для перца
sauvasekoitin блендер
sähkövatkain миксер
uuni печь
vaaka весы
vatkain взбивалка
vedenkeitin электрочайник
vispilät (sähkövatkaimen) венчики (миксера)
vohvelirauta вафельница
yleiskone кухонный комбайн
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Несколько рецептов блюд, финской кухни
Kalakeitto | Калакейтто
Готовится финский суп "Калакейтто" очень просто и быстро и попробовав его один раз хочется еще и еще. Вкус у супа просто потрясающий, а если настоится, то становится еще вкуснее!
Для приготовления супа нам понадобится одна большая луковица. Лук нужно нарезать мелкими кубиками и отправить обжариваться прям в кастрюлю.
В кастрюлю добавляю немного растительного масла и две столовые ложки сливочного масла. Масло лучше не жалеть, от этого суп будет еще вкуснее и насыщеннее. Обжариваем лук 2-3 минуты.
Затем наливаем в кастрюлю два литра воды и добавляю:
- соль - 1 ч. л.
- душистый перец - 5 горошин
- лавровый лист - 2,3 шт.
Дальше берем две моркови и режу их мелким кубиком. Отправляем морковь в кастрюлю, накрываем крышкой и даем закипеть. Когда вода закипит, варм 10 минут.
Потом берем картофель среднего размера 5 штук. Картофель нарезаем небольшими кубиками и добавляем в кастрюлю. Накрываем крышкой и варим 15 минут.
Когда морковь и картошка сварятся, добавляем в кастрюлю 200 миллилитров 20% сливок или можно взять жирное молоко, но со сливками однозначно вкуснее. Еще добавляем немного молотого черного перца по вкусу.
Дальше берем треску 200 граммов или любую другую белую рыбу и нарезаем ее небольшими кусочками. Кладем рыбу в кастрюлю и варим 5 минут.
Затем берем любую красную рыбу, тоже 200 граммов, так же нарезаем небольшими кусочками. Добавляем рыбу в суп и варим еще 5 минут.
В самом конце берем большой пучок укропа, мелко шинкую, выключаем плиту и высыпаем укроп в кастрюлю прям перед подачей на стол.
Суп получается очень вкусным, нежным, насыщенным и сытным.
Попробуйте приготовить, вам обязательно понравится!
Karjalanpiirakka | Карельские пирожки
Мука ржаная (тесто) — 170 г
Мука пшеничная (тесто) — 80 г
Вода (100-150 мл в тесто + 1 стак. в начинку)
Соль (0,5 ч.л. в тесто + 1 ч.л. в начинку) — 1,5 ч. л.
Рис (круглозёрный, начинка) — 1 стак.
Молоко (750-1000 мл в начинку + 100 мл)
Масло сливочное (обычное — 100 г, мягкое — 100 г) — 200 г
Яйцо (вареное) — 3 шт.
1) Первым делом поставим варить рисовую кашу. Она должна получиться очень сочная, поэтому будем следить, достаточно ли молока, и по необходимости будем добавлять. Рис промыть, посолить, залить стаканом воды, поставить на огонь. Когда вода закипит, убавим огонь и подождём, пока рис впитает всю воду. Теперь добавим молоко, перемешаем, доведём до кипения, убавим огонь, закроем крышкой (не плотно) и оставим на минут 30. Периодически смотрим, хватает ли молока, если каша сухая, подливаем по половине стакана.
2) С тестом всё очень просто. Замесить все ингредиенты, завернуть в плёнку и оставить отдыхать, пока варится каша.
3) А сейчас самое интересное. Катаем из теста колбаску и режем её на кусочки, не ножом, а с помощью тонкой доски (в моём случае деревянная линейка). Это нам нужно, чтобы заготовки теста приобрели овальную форму, тогда из них проще раскатать заготовки нужной формы. Раскатываем тесто тонким слоем в виде овалов.
4) Обмакивая каждый раз ложку в холодную воду, раскладываем начинку и защипываем края по периметру овала.
5) Традиционно эти пирожки выпекают в печи на углях, а мы ставим в разогретую до максимума духовку на 10 минут.
6) После выпечки можно поступить двумя способами. Обильно смазать растопленным маслом, лучше топлёным, или обмакнуть в смесь молока и масла. Сложить в кастрюлю или глубокий противень, накрыть салфеткой, поверх ещё крышкой или фольгой и дать отдохнуть минут 15. Этот процесс позволяет смягчить ржаные коржи.
К пирогам подают густой соус, приготовленный из рубленого варёного яйца и сливочного масла — munavoi. Масло и измельченное вареное яйцо смешивают вилкой или взбивают блендером. Получившуюся массу используют так же как масло, намазывая его поверх горячего пирожка.