Если вы хотите работать поваром в Финляндии или просто любите готовить, то эта страница для вас, она исключительно теме "Кухня и Кулинария".

Вы узнанете, как называется кухонная утварь, и какие слова и выражения используются для обозначения различных способов приготовления пищи.

Освоив эту лексику, вы сможете легко ориентироваться на кухне и понимать рецепты приготовления блюд на финском.

Вы любите готовить и охотно читаете кулинарные книги и журналы на финском, после прочтения нашей страницы, это возможно)

ATERIAT * ПИТАНИЕ

aamiainen завтрак

ateria еда, трапеза

aterioida есть / поесть

brunssi бранч

illallinen ужин

iltapala легкий ужин

lounas ланч, обед

lounastaa обедать

noutopöytä, seisova pöytä стол-буфет, шведский стол

päivällinen обед

RUOANVALMISTUS * ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ

aines ингредиент

alentaa lämpötila уменьшить температуру

alusta подставка

alustaa, vaivata замешивать / замешать, месить

annos порция

Iasetella укладывать /уложить, ставить

eines полуфабрикат

erottaa отделить

file филе

fileroida, fileoida филеровать

freesata, kuullottaa пассеровать

friteerata обжаривать во фритюре

frityyritaikina кляр

glaseerata глясовать

graavata, tuoresuolata свежесолить

gratinoida, kuorruttaa гратинировать

grillata жарить на (в) гриле, гриллировать

hakata mureaksi отбить

hakata, paloitella рубить / нарубить, нарезать

halstrata обжаривать в решетке (на огне, углях)

hapan кислый

hapattaa квасить / заквасить

haude паренка

hauduttaa тушить / затушить, заварить

hautua томиться, завариваться

herkullinen вкусный, аппетитный

hienontaa шинковать, толочь

hieroa растирать / растереть

hiillos тлеющие угли

hiillostaa, kypsentää hiilloksella готовить на углях

home плесень

homehtua заплесневеть

homejuusto сыр с плесенью

huuhdella, huuhtoa, pestä мыть / промыть, сполоснуть

hyydyttää дать застыть

hyytelö желе, студень, холодец, заливное

hyytelöidä заливать / залить в желе

hyytelöimisaine коагулянт

hämmentää, sekoittaa помешивать, мешать

härskiintyä, eltaantua горкнуть / прогоркнуть

höyry пар

höyryttää, kypsentää vesihöyryssä готовить / приготовить на пару

höyste гарнир, приправа

höystää приправлять / приправить, сдобрить

höystö рагу

imelä приторно сладкий

irrottaa отделять / отделить

itu росток

jauhaa, jauhaa lihamyllyllä молоть, пропустить через мясорубку

jauho мука

juoksettua, hyytyä сворачиваться / свернуться, застыть

juures корнеплод

jähmettyä застывать / застыть

jäykkä тугой, затвердевший

jäädyke парфе, замороженный десерт

jäähdyttää охлаждать / охладить, остудить

jäähtyä охлаждаться / охладиться, остыть

kaataa поливать / полить, посыпать

kaaviloida, kaulita раскатывать / раскатать

kaltata ошпаривать / ошпарить

kastike соус

kasvis овощ

kaulita, kaulia раскатывать / раскатать

keittää варить / отварить

keittää hiljaisella tulella варить / сварить на медленном огне

keittää kokoon высаживать

keittää miedolla lämmöllä варить / сварить на слабом кипении

kiehauttaa вскипятить

kiinteä твердый, упругий

kirkas прозрачный

kirkastaa осветлять / осветлить, оттянуть

kohokas суфле

kohottaa поднимать / поднять

koota annos lautaselle гарнировать тарелку

koristella украшать / украсить, декорировать

kostuttaa пропитывать / пропитать

kuivata обсушивать / обсушить

kuivattaa сушить / высушить

kumota опрокидывать / опрокинуть

kuohkea рыхлый

kuori кожура, кожица, скорлупа, корка

kuoria очищать / очистить

kuoria vaahto снимать / снять пену

kuorrute глазурь, глазировка

kuorruttaa esim. leivos глазировать, покрыть глазурью

kuorruttaa, gratinoida гратинировать

kuorrutus глазурь, глазировка

kuullottaa, freesata пассеровать / пропассеровать

kuumentaa разогревать / разогреть

kuumentaa kiehumispisteeseen довести до кипения

kuutio кубик

kuutioida нарезать кубиками

kypsentää доводить / довести до готовности

kypsä готовый

käriste поджарка

käristää обжаривать / обжарить

kääriä сворачивать / свернуть, обернуть

kääryle рулет, голубец

laatikkoruoka запеканка

laimentaa разбавлять / разбавить

laittaa kerroksittain складывать / сложить слоями

lastu стружка

leikata (saksilla) разрезать ножницами

leike шницель

leivittää, paneerata обсыпать сухарями, панировать

liekittää, flambeerata фламбировать

liekki пламя

liemi бульон, отвар

liottaa замачивать / замочить

lisäke гарнир

lisätä sekoittaen добавлять / добавить помешивая

lisätä, maustaa заправлять / заправить

liuos раствор

lohko долька

lämmittää, kuumentaa прогревать / прогреть

lämpötila температура

maistella дегустировать

makeuttaa подслащивать / подсластить

marinoida мариновать / замариновать

maukas вкусный

maustaa приправлять / приправить

mauste приправа

mehukas сочный

mieto слабый, легкий

mitata мерить / отмерить

muhennos тушенное рагу

muhentaa тушить / затушить, растолочь

muhia преть, тушиться

muotoilla придавать / придать форму

murea мягкий, рассыпчатый, рыхлый

murentaa крошить / раскрошить

murskata дробить / раздробить

myrkyllinen ядовитый, токсический

neste жидкость

nostattaa, kohottaa поднимать / поднять

notkistaa, pehmittää размягчаться / размягчиться

nuijia молоток

nyppiä (taikina) втирать / втереть пальцами

paahtaa, freesata поджаривать / поджарить

paahtoleipä тост

paahtopaisti ростбиф

paistaa leivonnaisia печь / испечь

paistaa uunissa запекать / запечь

paistaa öljyssä жарить во фритюре

paistaa, paistaa kypsäksi запекать / запечь

paisti жаркое

paistos, vuoka, laatikko запеканка

pakastaa замораживать / заморозить

pakaste мороженный продукт

pala кусочек

palaa подгорать / подгореть

palaa pohjaan пригорать / пригореть

paloitella резать / разрезать на куски

palvata коптить / закоптить

paneerata, paneroida, leivittää панировать

pariloida жарить / изжарить на рашпере

pehmetä размягчаться / размягчиться, растаять

perata потрошить / выпотрошить, очистить

perinneruoka традиционное блюдо

pikaruoka фастфуд

pilaantua портиться / испортиться, протухнуть

pilkkoa резать / нарезать

pinta поверхность

pippuroida перчить / поперчить

pohja дно, основа

poistaa siemenkota удалять / удалить сердцевину

polttaa жечь / сжечь

polttaa pohjaan жечь / сжечь

puristaa выжимать / выжать

pursottaa, spritsata украшать / украсить

pyree пюре

pyörittää катать / скатать, свернуть

pyörykkä биточек, фрикаделька, тефтель

raaka сырой, незрелый, неразбавленный

raaka-aine сырье

raastaa натирать / натереть

raastaa hienoksi натереть мелко

raastaa karkeaksi натереть крупно

raaste натертый продукт

reuna край

riista дичь

ripaus щепотка

ripotella посыпать

ripotella pinnalle tomusokeria припудривать / припудрить

risotto ризотто

rouhe крошка, продел

rouhia дробить / раздробить

rulla валик, трубка

runsas обильный, большой

ruoto кость (рыбная)

ruskeakastike красный соус

ruskistaa подрумянивать / подрумянить

ryöpätä, kiehauttaa бланшировать

sakea, paksu густой, плотный

saos, suurus осадок, гуща

saostaa, suurustaa замешивать / замесить, загустить

saostua осаждаться / осесть, загуститься

savustaa коптить / закоптить

sekoittaa смешивать / смешать

sekoittaa joukkoon вмешивать / вмешать

seos смесь

siemen семя

siemenkota семенная коробочка, сердцевина

siirtää перемещать / переместить

siivilöidä процеживать / процедить, профильтровать

siivu ломтик

silavoida шпиговать / нашпиговать

sirotella, ripotella посыпать

sitkeä жесткий, тягучий

sitoa перевязывать / перевязать, связать

sivellä намазывать / намазать, смазать

sokeri сахар

sokeroida сахарить / засахарить

sose пюре

soseuttaa, paseerata протирать / протереть

suikale полоска

suikaloida нарезать на полоски

sulattaa размораживать / разморозить

suodattaa фильтровать / профильтровать, процедить

suola соль

suolata солить / посолить

suolaton несоленый

suomu чешуйка

suomustaa снимать / снять чешую

survoa мять / размять

suurus приправа

suurustaa приправлять / приправить

säilyke консервы

säilöä консервировать, заготавливать

tahna паста

taikina тесто

taikinoida покрывать / покрыть тестом

terriini террин

tiristää, friteerata, uppopaistaa обжаривать во фритюре

tulinen, väkevä острый

turvota (imeä neste) разбухать / разбухнуть

täyttää начинять / начинить

täyttää murekeseoksella фаршировать / нафаршировать

tölkki банка

uppopaistaa обжаривать во фритюре

vaahdottaa пениться

vaahto пена

vaivata, alustaa месить / замесить

valella поливать / полить

valua сливаться, стекать

valuttaa откидывать / откинуть

valuttaa vesi pois отцеживать /отцедить

vanukas пудинг

varras вертел, шампур

vatkain сбивалка

vatkata, vispata взбивать / взбить

vesihaude водяная баня

vesihöyry водяной пар

vihannes овощ

viillokki фрикасе

viipale кусочек, ломтик

viipaloida нарезать ломтиками

vispata взбивать / взбить

voidella смазывать / смазать

voisula растопленное масло

väkevä крепкий, концентрированный

ASTIAT JA KEITTIÖVÄLINEET JA -TARVIKKEET * СТОЛОВАЯ ПОСУДА И КУХОННАЯ УТВАРЬ

boolimalja крюшонница

haarukka вилка

irtopohjavuoka разборная форма

juuresharja щетка для мытья овощей

kaavin кондитерский скребок

kahva ручка

kahvikannu кофейник

kakkulapio лопаточка для торта

kakkulautanen блюдо под торт

kakkuvuoka форма для кекса

kalapiikki шило рыбное

kannu кувшин

kansi крышка

karahvi графин

kasari сотейник

kastikekannu соусник

kastikekauha ложка соусная

kattila кастрюля, котелок

kauha половник, ковш, поварешка

kaulin скалка

keitto суп

kermakko сливочник, молочник

kertakäyttöinen одноразовый

kertakäyttökäsineet одноразовые перчатки

kohokasvuoka форма под суфле

korkki пробка

korkkiruuvi штопор

kulho миска

kuorimisveitsi овощечистка

lasta лопатка

lautanen тарелка

leikkuri, pizzaleikkuri резец, дисковый нож для пиццы

leikkuulauta разделочная доска

leipäkori хлебная корзина

leivinpaperi вощенная бумага для выпекания

leivosvuoka тарталетка

liemikulho супница

lihanuija молоток для отбивания мяса

lävikkö дуршлаг

maitokannu молочник

mitta-astia мерная кружка

muki кружка

muovi пластмасса, полиэтилен, пластик

muovikulho пластмассовая миска

naru бечевка

nuija молоток

omenapora нож для удаления сердцевины яблока

paistihaarukka вилка транжирная

paistinpannu сковорода

paistivati блюдо под жаркое

pannu сковорода

parila рашпер

pata горшок, чугунок

patakinnas рукавица-прихватка

pateevuoka форма для паштета

pelti противень

pihti щипцы

piirakkavuoka форма для пирога

pizzaleikkuri дисковый нож для пиццы

puhdistaa чистить / очистить

puhdistusaine чистящее средство

pullasuti кулинарная кисточка

pulloharja ершик

purkinavaaja консервный нож

purkki банка

pursotin кондитерский шприц

pursotinkärki насадка кондитерского шприца

puserrin, sitruspuserrin выжималка, выжималка для цитрусовых

puuhaarukka веселка

raastin, raastinrauta терка

rasia коробочка

reikäkauha шумовка

ritilä решетка

ruostumaton нержавеющий

sakset ножницы

savipata глиняный горшок

siivilä сито

sitruspuserrin соковыжималка для цитрусовых

sivellin кисточка

sokerikko сахарница

sosemylly пресс для пюре

suodatin фильтр

suomustusrauta скребок для чистки рыбы

suppilo воронка

survin толкушка, пестик

suti кисточка

taikinakaavin скребок для теста

taikinapyörä дисковый нож для теста

tarjoiluastia посуда для подачи

tarjoiluvati блюдо для подачи

tarjotin поднос

teekannu чайник

teline подставка, стеллаж

teroittaa точить / наточить

teroituspuikko мусат

terä лезвие

teräs сталь

teräskulho стальная миска

terävä острый

tiivis плотный

tuorekelmu пищевая пленка

tylsä тупой

työväline рабочий инструмент

uunivuoka жаростойкая форма

valkosipulipuserrin давилка для чеснока

valurauta чугун

vati блюдо, таз

veitsenteroitin ножеточка

veitsi нож

vihannesleikkuri овощерезка

vispikerma сливки для взбивания

voiastia масленка

voipaperi пергаментная бумага

wokki-pannu вок

vuoka форма

yrtti пряная зелень

VILJALAJIT JA – TUOTTEET ЗЕРНОВЫЕ * КУЛЬТУРЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ

grahamjauho пшеничная мука грубого помола (крупа)

hiivaleipäjauho серая нерафинированная крупа

hirssi пшено

hiutale хлопья

jauho мука

kaura овес

kokojyvävilja цельное зерно

leseet отруби

maissi кукуруза

muro хлопья

mysli мюсли

neljän viljan hiutaleet хлопья из четырех злаков

ohra ячмень

ohrasuurimo перловая крупа

ruis рожь

tattari греча

vehnä пшеница

vilja хлеб, зерно

JUOMAT * НАПИТКИ

booli крюшон

glögi глинтвейн

kotikalja домашний квас

kuohuviini игристое вино

maito молоко

mehu сок, морс

mehutiiviste сироп, соковый концентрат

piimä простокваша

viina крепкий алкогольный напиток

viini вино

LIHA * МЯСО

ankka утка

broileri бройлер

hanhi гусь

hirvi лось

kana курица

lampaanliha баранина

leikkele колбасное изделие

luu кость

nakki сосиска

naudanliha говядина

poronliha оленина

porsaankyljys свиная отбивная

porsaanliha свинина

sianliha свинина

sianlihaleike эскалоп из свинины

vasikanliha телятина

villisianliha кабанье мясо

KALA JA ÄYRIÄISET * РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

ahven окунь

etana улитка

hauki щука

hummeri омар

katkarapu креветка

kirjolohi радужная форель

kuha судак

kylmäsavu- холодного копчения

lohi лосось

loimulohi лосось, запеченный на огне

lämminsavu- горячего копчения

muikku ряпушка

mäti икра

osteri устрица

rapu рак

seiti сайда

siika сиг

silakka салака

silli сельдь

simpukka моллюск

taimen таймень

LEIVÄT JA LEIVONNAISET * ХЛЕБ И ВЫПЕЧКА

joulutorttu рождественский пирожок

kakku кекс, торт

karjalanpiirakka карельский пирожок “калитка”

keksit печенье

kerrosleipä, kolmioleipä сэндвич

koriste декор

korvapuusti плюшка

kuivakakku кекс

kääretorttu бисквитный рулет

laskiaispulla масленичная круглая булочка

leipoa печь / испечь

leivonnainen выпечное изделие

leivos пирожное

lihapiirakka пирожок с мясом

munkki пончик

paahtoleipä тост, гренок

pannukakku драчена

pasteija пирожок

patonki французский батон

piirakka пирог

pikkuleipä, keksi печенье

piparkakku имбирный пряник

pulla булка, булочка

pullapitko плетенка

rieska лепешка

sämpylä булка, сайка

täytekakku торт

viineri венская булочка

vitriini витрина

ASIAKASPALVELUSANASTOA * ОБСЛУЖИВАНИЕ

alkuruoka закуски и первые блюда

annokseen kuuluu в порцию входит

annos порция

erikoisruokavalio особая диета

gluteeniton не содержащий клейковины (глютена)

hyvää ruokahalua приятного аппетита!

juomalista карта вин

juotava питье

jälkiruoka десерт

kalaruoka рыбные блюда

kasvisruoka вегетарианские блюда

lajitelma ассортимент

lasku счет

liharuoka мясные блюда

lounaaseen kuuluu… ланч состоит из….

luomutuote экологически чистый продукт

lämmin ruoka горячее (горячая пища)

maistuiko? вам понравилось?

mitä saisi olla? что вы хотели бы заказать?

olkaa hyvä пожалуйста

pääruoka вторые блюда

ruokalaji блюдо

ruokalista меню

suosittelen… рекомендую….

tarjoilla предлагать, подавать

tervetuloa! добро пожаловать!

tervetuloa uudelleen заходите еще!

tilata заказывать

varata pöytä заказать столик

voinko auttaa? чем могу помочь?

KONEET JA LAITTEET * КУХОННАЯ ТЕХНИКА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

friteerauskeitin фритюрница

grilli гриль

höyrykattila паровая кастрюля, каскан

höyrykeitin пароварка

höyryuuni парожарочный шкаф

kahvinkeitin кофеварка

kiertoilmauuni духовка с циркуляцией воздуха

kylmiö холодильная камера

leivänpaahdin тостер

lämpömittari термометр

mehulinko соковыжималка

mehumaija соковарка

monitoimikone комбайн

painekattila скороварка

pakastin морозильник

pippurimylly мельница для перца

sauvasekoitin блендер

sähkövatkain миксер

uuni печь

vaaka весы

vatkain взбивалка

vedenkeitin электрочайник

vispilät (sähkövatkaimen) венчики (миксера)

vohvelirauta вафельница

yleiskone кухонный комбайн

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Несколько рецептов блюд, финской кухни

Kalakeitto | Калакейтто

Готовится финский суп "Калакейтто" очень просто и быстро и попробовав его один раз хочется еще и еще. Вкус у супа просто потрясающий, а если настоится, то становится еще вкуснее!

Для приготовления супа нам понадобится одна большая луковица. Лук нужно нарезать мелкими кубиками и отправить обжариваться прям в кастрюлю.

В кастрюлю добавляю немного растительного масла и две столовые ложки сливочного масла. Масло лучше не жалеть, от этого суп будет еще вкуснее и насыщеннее. Обжариваем лук 2-3 минуты.

Затем наливаем в кастрюлю два литра воды и добавляю:

соль - 1 ч. л.

душистый перец - 5 горошин

лавровый лист - 2,3 шт.

Дальше берем две моркови и режу их мелким кубиком. Отправляем морковь в кастрюлю, накрываем крышкой и даем закипеть. Когда вода закипит, варм 10 минут.

Потом берем картофель среднего размера 5 штук. Картофель нарезаем небольшими кубиками и добавляем в кастрюлю. Накрываем крышкой и варим 15 минут.

Когда морковь и картошка сварятся, добавляем в кастрюлю 200 миллилитров 20% сливок или можно взять жирное молоко, но со сливками однозначно вкуснее. Еще добавляем немного молотого черного перца по вкусу.

Дальше берем треску 200 граммов или любую другую белую рыбу и нарезаем ее небольшими кусочками. Кладем рыбу в кастрюлю и варим 5 минут.

Затем берем любую красную рыбу, тоже 200 граммов, так же нарезаем небольшими кусочками. Добавляем рыбу в суп и варим еще 5 минут.

В самом конце берем большой пучок укропа, мелко шинкую, выключаем плиту и высыпаем укроп в кастрюлю прям перед подачей на стол.

Суп получается очень вкусным, нежным, насыщенным и сытным.

Попробуйте приготовить, вам обязательно понравится!

Karjalanpiirakka | Карельские пирожки

Мука ржаная (тесто) — 170 г

Мука пшеничная (тесто) — 80 г

Вода (100-150 мл в тесто + 1 стак. в начинку)

Соль (0,5 ч.л. в тесто + 1 ч.л. в начинку) — 1,5 ч. л.

Рис (круглозёрный, начинка) — 1 стак.

Молоко (750-1000 мл в начинку + 100 мл)

Масло сливочное (обычное — 100 г, мягкое — 100 г) — 200 г

Яйцо (вареное) — 3 шт.

1) Первым делом поставим варить рисовую кашу. Она должна получиться очень сочная, поэтому будем следить, достаточно ли молока, и по необходимости будем добавлять. Рис промыть, посолить, залить стаканом воды, поставить на огонь. Когда вода закипит, убавим огонь и подождём, пока рис впитает всю воду. Теперь добавим молоко, перемешаем, доведём до кипения, убавим огонь, закроем крышкой (не плотно) и оставим на минут 30. Периодически смотрим, хватает ли молока, если каша сухая, подливаем по половине стакана.

2) С тестом всё очень просто. Замесить все ингредиенты, завернуть в плёнку и оставить отдыхать, пока варится каша.

3) А сейчас самое интересное. Катаем из теста колбаску и режем её на кусочки, не ножом, а с помощью тонкой доски (в моём случае деревянная линейка). Это нам нужно, чтобы заготовки теста приобрели овальную форму, тогда из них проще раскатать заготовки нужной формы. Раскатываем тесто тонким слоем в виде овалов.

4) Обмакивая каждый раз ложку в холодную воду, раскладываем начинку и защипываем края по периметру овала.

5) Традиционно эти пирожки выпекают в печи на углях, а мы ставим в разогретую до максимума духовку на 10 минут.

6) После выпечки можно поступить двумя способами. Обильно смазать растопленным маслом, лучше топлёным, или обмакнуть в смесь молока и масла. Сложить в кастрюлю или глубокий противень, накрыть салфеткой, поверх ещё крышкой или фольгой и дать отдохнуть минут 15. Этот процесс позволяет смягчить ржаные коржи.

К пирогам подают густой соус, приготовленный из рубленого варёного яйца и сливочного масла — munavoi. Масло и измельченное вареное яйцо смешивают вилкой или взбивают блендером. Получившуюся массу используют так же как масло, намазывая его поверх горячего пирожка.