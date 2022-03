Погода на финском языке - SÄÄ

Millainen ilma tänään on? — Какая сегодня погода?

sää — погода

lämpötila — температура воздуха

aste — градус

on odotettavissa — ожидается

vaihteleva pilvisyys — переменная облачность; lisääntyvä pilvisyys = pilvisyys, joka lisääntyy

kolea sää — прохладная погода

tuuli heikkenee — ветер ослабевает; heikkenevä tuuli = tuuli, joka heikkenee

sataa räntää — идет мокрый снег

sataa rakeita — идет град

sadekuuro, vesikuuro — ливень

tihkusade — моросящий дождь

sataa tihuuttaa — дождь моросит

pyry, tuisku — метель, вьюга

pyryttää, tuiskuttaa — мести, вьюжить

myrsky — буря

tuulenpuuska — порыв ветра

kohtalainen tuuli — умеренный ветер

navakka tuuli — сильный ветер

pouta — ясная погода

selkenee — проясняется

lumisade — снегопад

pakastaa — морозит

pakkanen kiristyy — мороз крепчает; kiristyvä pakkanen — крепнущий мороз

sataa lunta — идет снег

sataa vettä — идет дождь

suoja (sää) — оттепель

sumu, usva — туман

helle (helteen) — зной

ukonilma — гроза

ukkonen jyrisee — гром гремит

ukkoskuuro — грозовой дождь

salama — молния

salamoi — молния сверкает

Фразы о погоде по-фински

Millainen sää on tänään? Какая сегодня погода?

Kaunis ilma. Прекрасная погода.

Tulee kaunis päivä. Будет прекрасный день.

On sateista ja tuulista. Дождливо и ветрено.

Tuulee voimakkaasti. Сильно дует.

Sataa tihuuttaa. Моросит.

Sataa kaatamalla. Дождь идёт ливнем.

Sade on lakannut. Дождь перестал.

Selkenee. Проясняется.

Tulee ukonilma. Наступает гроза.

Ukkonen jyrisee. Гром гремит.

Salama, salamoita. Молния, молнии.

Oil pilvistä. Облачно.

Kylmää. Холодно.

Viileää. Прохладно.

Lämmintä. Тепло.

kuuma, жарко

pölyistä, пыльно

tukahduttavaa, душно

Sataa lunta. Идёт снег

Sataa rakeita. Идёт град.

Montako astetta on pakkasta? Сколько градусов сегодня мороза?

Vain viisi astetta. Только пять градусов.

Melkein kymmenen astetta. Почти десять градусов.

Täällä on kostea ilmasto, kuiva ilmasto, meri-ilmasto. Здесь сырой климат, сухой климат, морской климат.

Mikä on veden lämpö tänään? Какая сегодня температура воды?

Sumua. Туман.

Pohjoinen, pohjoisesta. Север, с севера.

Itä, idästä. Восток, с востока.

Etelä, etelästä. Юг, с юга.

Länsi, lännestä. Запад, с запада.

Revontulet -Северное сияние, буквально «лисьи огоньки»

Слово revontulet, описывающее одно из самых впечатляющих явлений северной природы, состоит из двух компонентов: revon («лисы́») и tulet («огни»). Это необычное название возникло благодаря мифологическому сюжету об огнен­ной лисе по имени Туликетту (Tulikettu), которая живет на севере. Будучи вожделенной добычей для охотников, она практически неуловима, а также обладает необык­новенной особенностью: ее шубка, черная днем, начинает мерцать с наступле­нием сумерек. Бегая по северным лесам, огненная лиса задевает низко свиса­ющие ветки и кусты своим мерцающим хвостом, и огоньки разле­таются, рисуя на небе искрами (tulen kipinä) северное сияние.