DIPAKI-testi – это консульский экзамен для репатриантов, которые имеют финские корни и планируют переехать на постоянное место жительства в Финляндию. Для успешной его сдачи достаточно иметь базовый уровень владения финским языком

Оценка владения языком ингерманландскими финнами проводится с помощью специально составленного теста по финскому языку DIPAKI. Знание языка оценивают финские специалисты. Проверяется умение ходатайствующего общаться в повседневной жизни на бытовые темы, связанные с привычными нуждами, его способность понимать речь.

Речь идет о так называемом «пороговом» тесте, при помощи которого выясняется, достаточно ли владение языком тестируемого для того, чтобы справляться с помощью финского языка в Финляндии. Конструкции и лексика по отдельности не проверяются.

Оцениваются следующие виды речевой деятельности.



Говорение. Ходатайствующий должен уметь, используя некоторые простые предложения, описать себя и других, рассказать о своем жилье, работе и прочих аспектах повседневной жизни, о том, что ему нравится или не нравится. Не предполагается, что экзаменующийся способен продолжительно говорить о делах или брать на себя поддержание беседы.



Понимание речи. Экзаменующийся должен понимать предложения и выражения, которые связаны с конкретными сферами жизни (такими, как основные сведения о себе и семье, покупки, ближайшее окружение, работа), если речь четкая и медленная. Предполагается поддержка со стороны говорящего, например неязыковые намеки (жесты или картинки) или то, что говорящий иногда повторяет или иначе формулирует высказываемое.



Понимание текста. Экзаменующийся должен понимать короткие, простые тексты о знакомых конкретных вещах, если в них используется самая общая лексика, связанная с повседневной жизнью или работой.



Письмо. Экзаменующийся должен уметь писать короткие простые тексты (например, заполнять бланки, писать записки и короткие письма) о вещах, связанных с повседневными нуждами. Умение писать более длинные связные тексты не требуется.

Тематические сферы теста связаны с жизнью и ее условиями, окружением, профессией и работой, а также со свободным временем и социальной жизнью. Требуется умение использовать сжатые основные выражения и фразы, относящиеся к той или иной теме.



1. О себе и своем жизненном фоне:

• основные сведения о себе и других: имя (также и по буквам), адрес, номер телефона, пол, возраст, время и место рождения, национальность;

• семейные и дружеские связи, члены семьи;

• образование, владение языками, профессия, место работы, безработица;

• внешность, характер;

• свободное время, увлечения (культура, спорт и т. п.)



2. Дом, жилье, район:

• родной край;

• нынешнее жилье и пожелания по квартире (форма жилья, комнаты, меблировка);

• район проживания, его инфраструктура (магазины, парикмахерская и т. п.);

• природа (погода, климат, времена года)



3. Повседневная жизнь:

• жизненный ритм, планирование дня, время (часы);

• совершение покупок;

• пользование услугами (банк, почта и т. д.);

• приготовление и прием пищи дома и в ресторане;

• меры (денежные единицы, цены, размер, вес);

• ведение практических дел в учреждениях (простые бланки, заявления)



4. Человеческие отношения:

• передача устных сообщений, главным образом в привычных ситуациях (например, знакомство, встреча и пред- ставление себя);

• начало, окончание беседы, присоединение к беседе, выражение благодарности и прощание простыми основными фразами;

• краткие простые письменные сообщения знакомым и незнакомым



5. Путешествия:

• транспортное движение (время выезда и приезда, проездные билеты, маршрут и способ передвижения);

• объявления и вывески;

• паспортные и таможенные формальности, цель и продолжительность путешествия, обмен валюты;

• общение в гостинице;

• просьба указать дорогу и объяснение, как найти дорогу



6. Здоровье и самочувствие:

• самочувствие, расспросы о самочувствии других;

• здоровье, болезни, части тела, плохое самочувствие, голод, жажда, усталость, настроение;

• заболевание, первая помощь, врач, больница



7. Работа:

• рассказ о своей работе, вопросы о работе других (напр., трудовой опыт, трудовые обязанности, пожелания по работе)



Цели использования языка, или языковые функции



Тест связан с использованием основных функций языка: требуется умение обмениваться информацией, вести повседневные дела, а также действовать в обычных в языковом отношении социальных коммуникативных ситуациях. На этом уровне различные функции языка надо уметь реализовать кратко, с использованием основных выражений и фраз.





Языком надо уметь пользоваться в следующих целях.



1. Предоставление и выяснение сведений:

• рассказ, описание (что, где, когда, как);

• объяснение, исправление, уточнение;

• вопросы, наведение справок;

• положительный и отрицательный ответ



2. Выражение мнения:

• согласие с мнением или возражение;

• просьба высказать мнение;

• уверенность, неуверенность, намерение (думаю, может быть, следует, обязательно)



3. Выражение и выяснение чувств и отношений:

• выражение радости, удовольствия, грусти, огорчения, интереса и симпатии или антипатии, расспросы об этом;

• выражение удивления (правда ли, так ли);

• выражение благодарности



4. Ведение дел:

• дела: совершение покупки, просьба и заказ;

• согласование, бронирование времени, отказ от времени и т. п.;

• обращение за советом, а также наведение справок, просьба о помощи, предупреждение (На помощь! Осторожно! Извините...?)



5. Выполнение социальных норм поведения:

• приветствие и прощание;

• обращение и ответ на обращение;

• представление себя и других;

• разговор по телефону (основные фразы);

• прощание и реакция на прощание (также и по телефону);

• извинение, изъявление благодарности, фразы вежливости, поздравление;

• передача приветов и пожеланий;

• передача и прием приглашений;

• вежливый отказ



6. Установление контакта:

• привлечение внимания, прерывание, уточняющие вопросы, повторение и произнесение по буквам, а также просьба об этом;

• выражение понимания и трудностей понимания;

• исправление высказывания





Проверка умения говорить и понимать речь



Говорение и понимание речи проверяют с помощью интервью и связанных с этим заданий по пониманию услышанного. При проверке понимания речи используемыми типами текстов являются беседа, интервью, рассказ, а также инструкция, приказ, объявление, (телефонное) сообщение, справки, реклама, извещение.



Учитывается, насколько хорошо тестируемый понимает и реагирует на высказывания. Недостатки произношения, а также конструктивные и лексические неточности являются на данном уровне не препятствуют положительной оценке.



Проверка понимания текста и умения писать



При проверке понимания текста используются следующие типы текстов: инструкция, вывеска, реклама, прейскурант, расписание, билет, программа, бланк, письмо, объявление, новость, бытовой текст и сообщение. Текстовыми типами являются, например., памятка, записка, бланк и короткое письмо и др.



Конструктивная, лексическая и орфографическая неуверенность на этом этапе не принимаются во внимание и не препятствуют положительному оцениванию экзамена.

Пример из практики сдачи теста по финскому языку DIPAKI

После начала экзамена первые вопросы у всех одинаковые : Как Вас зовут? Где Вы живете? На чем Вы приехали на экзамен? Где Вы разговариваете по-фински? На каких языках говорите? Какая Ваша профессия? Где Вы работаете? Грамматика ответа заложена в вопросе, это очень здорово, т.к. нужно лишь повторить правильно суть вопроса и добавить лишь короткий ответ. Затем на экране появляются 3 картинки. Мне повезло, картинки попались легкие:

1. На сцене на стуле сидит молодой человек, играет на гитаре, еще на сцене стоят пианино, барабаны и лежит скрипка. Вопросы такие: Кто изображен на картинке? (молодой мужчина) Что он делает? (играет на гитаре) Как Вы думаете, какую музыку он играет? (я совершенно не знаю по-фински названия стилей музыки, поэтому сказала: " наверное, свою собственную") Где он играет на гитаре? (на концерте, не дома) Какие еще музыкальные инструменты есть на картинке? (Пианино, скрипка, барабаны) Как он выглядит? (он молодой, у него темные волосы, на нем одеты джинсы, голубой свитер и коричневые ботинки).



2. В комнате в кресле сидит девушка, читает книгу, у нее на руках лежит кошка. Вопросы: Кто изображен на картинке (девушка сидит в кресле). Где она находится? (в комнате) Что она делает? (читает книгу, у нее на руках кошка) Как Вы думаете, какую книгу она читает (наверное, интересную, может, быть сказки) Какое животное на коленях у девушки? (кошка) Как девушка выглядит? (она молодая, у нее светлые волосы, на ней голубое платье и тапочки). Что еще есть в комнате? (На полу красный ковер, фиолетовое кресло и шкаф с книжными полками, на полках стоят книги).



3. Хоккейная коробка, 4 хоккеиста играют в хоккей, за катком стоят люди, кричат, машут руками. Вопросы: Что делают люди на картинке (Играют в хоккей, другие люди смотрят на их игру (вылетело из головы слово "матч", и как сказать "болеют или болельщики" я тоже, к сожалению, не знала)). Сколько человек играют в хоккей? (четыре) Сколько еще людей изображены на картинке (восемь). Кто могут быть люди, стоящие рядом с катком (наверное, друзья, знакомые и родственники тех, кто играет в хоккей) Как Вы думаете, какая может быть погода на картинке ( хорошая, солнечная, но холодная, т.к. это происходит зимой).

По картинкам все :-)

Затем следующее задание устной части:

Показали текст - Билет на поезд в дну сторону, написано сколько времени он действует, куда можно поехать, сколько стоит. Ну и стандартные вопросы : Одноразовый или многоразовый билет? Как долго можно на нем ездить? Сколько билет стоит? Сколько человек могут ехать по этому билету? И т.п.

Второй текст - Многоразовый билет на поезд. Вопросы? Сколько раз можно ездить по этому билету? Как долго? Можно ли ехать больше, чем одному человеку по этому билету? сколько стоит билет?

Затем вопросы по этой теме: Часто ли вы ездите на поезде? Куда ездите? Куда ездите на автобусе? Летаете ли на самолете? Какой вид транспорта самый дешевый? Как самый дорогой?



Затем следующая часть: На экране появилось слово "kesä". И женщина начала задавать вопросы по этой теме: Какая погода была прошлым летом? Что вы делали летом? Куда вы ездили летом? Что там делали? Длинный ли у вас отпуск? Куда хотели бы поехать следующим летом? Какое лето вы считаете хорошим?

И, видимо, четвертое задание по устной части: Мне задавали вопросы про занятия спортом:

Каким видом спорта занимаетесь? Почему? Как часто? С кем? Остальных вопросов не помню... На этом самая главная часть экзамена - устная речь заканчивается.





Затем задание на понимание устной речи. Сначала на экране появляются вопросы к текстам и некоторое время дается их изучить, вопроса 4 к вопросам есть варианты ответов, затем 2 раза слушаете текст, можно прямо во время этого выбирать ответы.

У меня был диалог мамы с дочкой, дочка собирается в школу. Вопросы: Во сколько девочка заканчивает учебу? Любит ли она одевать шапку? Взяла ли она все-таки ее с собой? И еще какой-то вопрос...

Второй текст был женщины, которая работает в детском саду. Вопросы: Медсестра ли эта женщина? В ее группе больше девочек или мальчиков? Она идет на работу к 7.30? Женщина ищет себе новую работу?

Затем третья часть экзамена: понимание текста.

Эту часть, я к величайшему сожалению, запорола, то ли переволновалась, то ли, действительно, плохо учила...

Здесь были 4 объявления к ним вопрос "Где это объявление можно увидеть?" И 3 варианта ответа к каждому объявлению. Я поняла только одно "Осторожно! Злая собака"....

Все, на этом задания на компьютере заканчиваются , снимаете наушники, ждете, пока все сдающие закончат.

Затем каждому выдали карандаш, резинку и листочек с заданиями для письменной части. Эта часть для меня была самой легкой

Первое задание: Ваш друг пригласил вас за город на празднование Юханнуса, а вы не можете прийти, напишите ему письмо. Указаны 3 обязательные составляющие: 1. какое-нибудь приветствие 2. причина, почему не сможете приехать (придумываете сами) 3. почему вы бы все-таки очень хотели туда приехать?

Второе задание: Вы уехали, а дома остались дела, которые обязательно нужно выполнить во время вашего отсутствия, напишите записку своей семье, с указаниями, что им нужно сделать, не меньше 3-х пунктов. На экране компьютера в это время видно, сколько времени у вас еще есть на выполнение этого задания.