Като Ломб о изучении языков

Като Ломб — венгерская переводчица, говорившая на десяти языках и читавшая еще на шести.

10 ПРАВИЛ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

1 ПРАВИЛО

Заниматься языком нужно каждый день, хотя бы по десять минут. Лучше всего — по утрам.

2 ПРАВИЛО

Если у вас слишком быстро пропадает желание продолжать изучение, не бросайте учебу, но и не пытайтесь через силу. Придумайте другой способ освоения языка. Например, если читать вам все-таки тяжело, переключитесь на аудиовизуальный контент. Если вам надоело выполнять упражнения, полистайте словарь. Просто переключитесь на что-то другое.

3 ПРАВИЛО

Помните о важности контекста. Никогда не зазубривайте, не заучивайте ничего в отрыве от него.

4 ПРАВИЛО

Выписывайте отдельно и заучивайте все «готовые фразы», которые могут пригодиться в разных ситуациях.

5 ПРАВИЛО

Старайтесь в уме переводить всё, что только можете: рекламу на табло, надпись на афише, отдельные фразы из услышанных разговоров. Ломб уверена: такая работа — всегда отдых, даже, если вы сильно устали.

6 ПРАВИЛО

Если вы занимаетесь с преподавателем, то заучивать нужно только то, что исправлено им. Перечитывать собственные непроверенные упражнения — вредно: слова и фразы запомнятся с ошибками. Если вы занимаетесь в одиночку, то заучивайте только то, в правильности чего уверены.

7 ПРАВИЛО

Готовые фразы и идиоматические выражения следует выписывать и запоминать в первом лице, единственном числе. К примеру, I am only pulling your leg (в пер. с англ. «Я тебя просто дразню»).

8 ПРАВИЛО

«Иностранный язык – это крепость, которую нужно штурмовать со всех сторон одновременно», — говорит Ломб, поэтому советует и читать, и слушать, и смотреть, а еще посещать лекции на изучаемом языке, заниматься с учебником, переписываться, встречаться и разговаривать с друзьями-носителями языка.

9 ПРАВИЛО

Не нужно бояться, что допустите ошибку, когда говорите. Допускайте их, но просите, чтобы их исправляли. Не стесняйтесь, не расстраивайтесь и не обижайтесь, когда вам будут указывать на ошибки.

10 ПРАВИЛО

Верьте, что у вас получится выучить язык, несмотря ни на что. А если вы не верите, что у вас для этого достаточно воли, то думайте, что вы просто достаточно умный человек, и изучение языка — просто еще одна задача. Если же язык никак не поддается, ругайте учебники (потому что совершенных учебников нет), словари (ведь не один из них не бывает исчерпывающим), да и сам язык (потому что все языки трудны).

ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРСЫ ШВЕДСКОГО ЯЗЫКА :

ТЕЛЕФОН +7 900 624-40-91

ПОЧТА Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.