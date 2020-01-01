Для чего курсы медицинского шведского языка

Если Вы опытный или начинающий врач и хотите владеть шведским языком для повышения своего профессионального уровня, но не знаете как эффективно выстроить самостоятельное образование или у Вас нет времени на долгую дорогу к репетиторам!

Если Вы хотите изучить медицинский шведский, но не знаете с чего начать свое обучение или у Вас нет свободного времени на поиски информации

Абитуриенту. Если Вы уже сейчас хотели бы усиленно готовиться к поступлению, окунуться в медицину. Уже на первом курсе Вам будут знакомы многие медицинские термины и их перевод!

В своей работе мы используем коммуникативные методики, цель которых — научить общаться, как со специалистами, так и с пациентами. Все аспекты: лексика, слушание, грамматика, чтение, ролевые ситуации, устные презентации отрабатываются на занятии с преобладанием речевых заданий. Письменные задания и чтение объемных статей выполняются дома. Это позволяет изучить язык в короткие сроки. Второй важный компонент в обучении — изучение общей медицинской терминологии в следующих областях:

анатомия;

лекарства;

медицинские инструменты;

медицинские обследования;

постановка диагноза;

лечение;

медицинская этика.

С самого первого занятия мы стремимся говорить только на изучаемом языке, запуская процесс естественного освоения речи.

ТЕЛЕФОН +7 900 624-40-91

ПОЧТА Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Курс ведет специально подготовленный преподаватель носитель языка.

Для изучения терминологии также используются современные статьи из медицинских журналов.

ТЕЛЕФОН +7 900 624-40-91

ПОЧТА Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Для тех, кто делает первые шаги в изучении языка и хочет это делать в разрезе медицины. Носитель языка обучит основам, а у вас будет возможность закрепить все знания как в устном, так и в письменном формате.