Шведский язык онлайн

Курсы шведского языка в интернете с программами по вашим целям и интересам. Учите шведский с личным преподавателем из любой точки мира, в любое удобное время в онлайн-школе шведского языка.

Есть экспресс курс и длительные курсы онлайн.

Персональное онлайн-обучение на курсах шведского языка с регулярностью 2–4 раза в неделю, длительностью от 2-х до 8-ми месяцев. Продолжительность одного урока 1 час.

Дистанционные курсы шведского языка для решения задач. Персональное обучение. Каждая программа продолжительностью 5–10 уроков.

Преимущества перед другими курсами шведского языка

Вы можете учиться в своем собственном темпе, так как у вас будет 24-часовой доступ к учебным материалам. Уроки могут проводиться каждый раз, когда вам это удобно. Это особенно важно для работающих и семейных студентов.

· У вас появится больше времени на изучение языка, а это означает, что вы сможете обучаться быстрее. Это связано не только с гибкостью онлайн-уроков, но и тем, что они намного дешевле традиционных занятий и частных уроков. Вы экономите на транспортных расходах и на учебниках, которые вам больше не нужны.

· Вы сможете учиться, находясь в любой точке мира, что идеально подходит для тех, кто много путешествует или не располагает возможностью посещать занятия.

· Еще одно преимущество онлайн-обучения - оно может быть адаптировано для любого ученика. В условиях традиционного обучения трудно получить максимальную отдачу от занятий. Но благодаря онлайн-обучению вы можете сосредоточиться на том учебном материале, который вызывает у вас трудности и требует большего времени для изучения. Все учатся по-разному, но каждому доступны разнообразные учебные материалы в глобальной сети.

· Все, что вам нужно для онлайн-обучения - это компьютер с доступом в интернет. Учебные материалы, лекции и задания отправляются вам по электронной почте или в какой-либо системе передачи данных. Ваша переписка с преподавателями осуществляется с помощью электронной почты, а видеозвонки посредством Skype.

Кому понравятся курсы шведского языка

Занятым, которые все никак не найдут время учить язык.

Бережливым, кому расценки репетиторов и курсов шведского языка не по душе.

Разочарованным, кто уже не верит, что язык можно учить продуктивно.

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