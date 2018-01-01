Как обучаться на основе видеокурсов

Чтобы информация откладывалась в памяти и имела возможность превратиться в реальные навыки и знания, важно правильно подходить к обучению и самообразованию.

1 Смотрите уроки на большом экране – на маленьком мелкие детали будут не видны. ( Экран с проекторам или большой монитор)

2 Ставьте цель на занятие. Тема вам известна. Исходя из нее определите, что хотите усвоить.

3 Ведите конспект. То, что мы пишем рукой, мозг усваивает в виде новых нейронных связей лучше, чем при чтении готового предоставленного конспекта.

4 Точно следуйте инструкциям преподавателя, чтобы понять алгоритм его рассуждения, а значит, ответа на вопрос или решение подобного типа задач. Если при просмотре алгоритм не улавливается вами, пересмотрите урок, сделайте его структурный конспект или нарисуйте блок-схему для наглядности.

5 По окончании просмотра урока соотнесите полученные знания с поставленными целями и спросите себя: все ли было понятно, можно ли взять это знание в работу?

При необходимости просматривайте уроки по несколько раз, отматывайте видео для повторного прослушивания в местах, которые были непонятны, это особенно полезно в туториалах, когда за лектором нужно повторять в точности или по аналогии.

Для просмотра видеокурса с нуля рекомендуем подготовиться:

Заведите рабочую тетрадь, если к курсу не прилагается печатный материал.

Создайте график обучения: обозначьте время занятий, постройте с его учетом график дня.

Выделяйте на обучение каждый день.

Тайм-менеджмент поможет самоорганизоваться. Установите время для беспрерывного занятия и отдыха, используя программы с таймингом типа «Помодоро».

Переводите на свой язык то, что не вполне понятно. Пробуйте объяснить другу, отражению в зеркале или домашнему животному вопрос, но своими словами – так вы выстроите ответ на него в своем ключе без умных слов. Смогли объяснить – значит, усвоили материал хорошо.

Зачастую именно недостаточное внимание к организации учебного процесса снижает качество обучения. По этой причине тайм-менеджменту, конспектированию, закреплению материала следует уделять особое внимание.

Идеальное расписание обучения

Время, на которое лучше всего назначать занятия, – так называемые пики работоспособности.

Первый пик наступает спустя примерно 3 часа после пробуждения и длится 2 часа. Так, если вы проснулись в 7 часов утра, то пик работоспособности, – а с ним и максимум умственной активности, и повышенная концентрация, и отличная логика – будут наблюдаться у вас с 10 до 12 часов дня.

Следующий, второй, пик работоспособности настанет спустя 4 часа и продлится 2 часа (в нашем примере – с 16 до 18 часов дня).

Согласно ученым из Стэнфордского университета, в течение часа после 15-минутной физической активности (любого спорта, разминки, пробежки, кардио средней интенсивности), у человека резко возрастает способность к переработке информации.

За час до сна активизируется способность к запоминанию, причем информация попадает в долговременную память - (интервал с 21 до 22 для заучивания новых слов)

Базовые принципы, которых следует придерживаться при составлении расписания.

Изучение языка – это не экскурсия или туристическая поездка, это ВНЖ. Чтобы действительно выучить язык, нужно подкорректировать свой образ жизни в сторону «максимального погружения», так что расписание должно учитывать не только сами занятия, но и подготовку к ним, а также любую полезную с позиции изучения языка активность.

Любые учебные нагрузки и внеучебные активности (см. пункт выше) необходимо планировать, иначе они не состоятся. «Внезапно» ваш студент за сложную (поначалу!) книжку в оригинале не возьмется, а вот если эта задача будет отмечена в расписании, с указанием времени начала и продолжительности пыток попыток, – то вероятность выполнения возрастает.

Учебные нагрузки нужно дозировать, иначе не избежать выгорания, потери мотивации и банального снижения иммунитета (читайте: пропусков занятий из-за гриппов, простуд и обострения хронических болезней). Лучше меньше, да лучше.

Рутина и монотонность – зло. Составляя расписание занятий и активностей, важно их разнообразить, а также чередовать. В том числе чередовать по характеру занятий: с точки зрения нашего мозга эффективнее всего бесконечный цикл «изучение – повторение – изучение – повторение…».

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Как обучаться на основе видеокурсов