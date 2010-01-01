Факты о Финляндии

Самый крупный город Финляндии и столица страны — Хельсинки.

Общая площадь Финляндии составляет 338 тыс.км2.

Гора Халти – наивысшая точка Финляндии. Её высота составляет 1328 м.

Названия улиц на табличках пишут на двух языках — финском и шведском.( Потому что в стране два официальных языка: финский и шведский.)

Статус государственного в Финляндии имеют два языка — финский и шведский. Впрочем, подавляющее большинство финнов также хорошо говорит по-английски.

В Финляндии бесплатное образование. Как для граждан страны, так и для иностранцев.

В Финляндии также большое количество островов — 179 584 острова. Это вторая страна в мире, после Швеции, по количеству островов.

Финляндию называют «страной тысячи озер» совсем без преувеличения. В стране насчитывается порядка 190 000 озер! Они занимают примерно 9% всей площади Финляндии.

Среди всех стран Евросоюза наименьшая плотность населения наблюдается именно в Финляндии — всего шестнадцать человек на квадратный километр.

Более 25% территории страны лежит к северу от Северного полярного круга.

Ежегодно Финляндию посещает больше людей, чем живёт в этой стране.

Три четверти территории Финляндии покрывают густые леса.

Евангелическо-лютеранская церковь государства признает женское священство. Сейчас половина пасторов в стране – женщины.

Комитет по водным ресурсам при ООН признал водопроводную воду в Финляндии самой чистой в мире.

Финский язык является одним из десяти самых сложных языков в мире для изучения и перевода.

В 2010 году Финляндия признала право на доступ к интернету неотъемлемым правом каждого человека.

Ездить на велосипеде в Финляндии надо в шлеме, иначе полиция может вас оштрафовать.

Финляндия – мировой лидер по употреблению кофе на душу населения! Согласно официальной статистике, на одного человека приходится более 11 кг кофе в год!

В стране насчитывается 30 национальных парков

Финляндия известна своим трепетным отношением к дикой природе. В ее лесах, на болотах и озерах гнездится огромное по сравнению с другими европейскими странами число птиц. Из всего этого многообразия Финляндия выбрала лебедя, сделав его национальной птицей (Joutsen). Почти все мы знаем о диких гусях из сказки о мальчике Нильсе. И в Финляндии их можно встретить в городах.

Население Финляндии

Столица Финляндии

Города Финляндии

Финляндия на карте

Флаг Финляндии