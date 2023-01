Норвежский язык описание

Норвежский очень схож с исландским и фарерским языками, но даже внутри Норвегии существует много исключений, региональных правил и диалектов. Это вызвано тем, что в стране много островов и изолированных территорий. Кроме того, у норвежцев редко возникает непонимание с датчанами – их язык веками трансформировался под влиянием датского, когда нынешние территории страны управлялись Датским королевством.

Общая характеристика

Норвежский язык относится к германской ветви и используется примерно 4,6 млн людей. Несмотря на скромное количество носителей, есть два официальных варианта – нюношк и букмол. Первый – более повседневный, применимый в быту, а второй – литературный. Но оба языка регулируются Норвежским языковым советом. На письме также востребованы риксмол и хёгношк.

В диапазоне от самого консервативного и исторически традиционного до наиболее радикального их можно выстроить так: хёгношк, букмол, нюношк, риксмол. По закону можно учиться на одном из официальных языков, но в речи и письме большинство предпочитает риксмол и букмол – 85-90%.

Особенности словообразования и грамматики:

смысл слова может кардинально поменяться, если произнести гласную с неправильной протяжённостью;

есть два рода: средний и общий (в него входят женский и мужской);

нет падежей – это частично облегчает изучение и запоминание словосочетаний;

норвежские артикли не похожи на немецкие или английские – ставятся в конце слова и обозначают род и число существительного.

Насколько сложно учить норвежский язык?

Несмотря на кажущуюся сложность, изучать норвежский легко, если хорошо практиковаться в произношении гласных. Владеющие английским или немецким легко находят параллели и схожести, поэтому быстро запоминают устойчивые выражения и «схватывают» основы образования предложений.

Грамматика в норвежском языке легче, чем в немецком. В целом, все скандинавские языки отличаются от европейских упрощённым спряжением глаголов. Например, независимо от рода, к глаголу достаточно добавить –r, чтобы получить настоящее время.

Для того, кто планирует работать, учиться или жить в Скандинавии, норвежский – самый практичный язык для изучения. Фактически он является лингвистическим центром региона. Норвежцы лучше понимают разговорную речь и письмо датчан и шведов, чем наоборот. Важно начать заниматься с квалифицированным преподавателем, который поможет как можно быстрее перейти к практике. Тогда постепенное совершенствование грамматики, письма и произношения станет приятным приключением с крутым завершением.

ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ В НОРВЕЖСКОМ ЯЗЫКЕ

ЧИСЛА В НОРВЕЖСКОМ ЯЗЫКЕ

НОРВЕЖСКИЕ ГЛАГОЛЫ

МЕСТОИМЕНИЯ В НОРВЕЖСКОМ ЯЗЫКЕ

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ В НОРВЕЖСКОМ ЯЗЫКЕ

ТЕСТ ПО НОРВЕЖСКОМУ ЯЗЫКУ -Norskprøve и Бергенский тест (Bergenstest)

ОБУЧЕНИЕ И ПОЛУЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕРТИФИКАТА +7 900 624-40-91

ПОЧТА - Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Норвежский алфавит с приблизительным названием букв и наиболее частым их произношением. Более подробная информацией о правилах чтения в норвежском языке смотрите на отдельной странице. Буква Название Произношение A a a: а B b be: б C c se: с D d de: д E e e: э F f ef ф G g ge: г H h hå: х I i i: и J j jåd: й K k kå: к L l el: л M m em: м N n en: н O o u: у, о P p pe: п Q q kü: к R r ær: р S s es: с, ш T t te: т U u ü: у, ю V v ve: в W w dåbbeltve: в X x eks с Y y y: и Z z set: с Æ æ æ среднее между а и э Ø ø ø: ё Å å å: о

Личные местоимения в норвежском языке:





Jeg jæi Я Du dü: Ты De di: Вы (вежливая форма, практически не используется) Han ha:n Он Hun hü:n Она Den de:n Он\она (не лицо, общий род) Det de: Оно (не лицо, общий род) Vi vi: Мы Dere de:rə Вы De di: они

Спряжение глаголов в настоящем времени.

Для образования настоящего времени (презенса) глаголов в норвежском языке к инфинитиву большинства из них надо добавить букву –r (см. урок 1). Исключение составляют модальные глаголы (о них будет рассказано позже), а также глаголы være (быть), si (говорить, сказать), gjøre (делать), spørre (спрашивать), vite (знать о чем-л.):

Инфинитив Презенс være er gjøre gjør spørre spør si sier vite vet

Артикль и род существительных в норвежском языке.

Самым существенным отличием в грамматике скандинавских и других германских языков (английского и немецкого) является наличие в скандинавских языках так называемого постпозитивного артикля, то есть артикля, который располагается не перед словом, а там, где мы привыкли видеть окончание (или, точнее, суффикс -- он еще называется суффигированный артикль).

В норвежском языке артикль бывает неопределенным и определенным и изменяется по родам и числам:

Род Неопределенный артикль ед. число Определенный артикль ед. число Неопределенный артикль мн. число Определенный артикль мн. число Мужской en -en -er -ene Женский ei -a -er -ene Средний et -et -er -ene Средний et -et __ -ene

Неопределенный артикль в единственном числе располагается на привычном месте – перед существительным. Во всех остальных случаях артикль является постпозитивным, т. е. расположен в конце существительного. Хотя существует и привычная форма определенного артикля, располагающаяся перед существительным:

Мужской den

Женский den

Средний det

Мн. число de

При его использовании возникает «двойная определенная конструкция» .

Прим.: в постпозитивном артикле среднего рода буква «t» не читается.

Morn! mo:ň Привет! Jeg forteller om Tor Karlsen jæi fo:rtel:ər om: tu:r kaļsən Я расскажу о Туре Карлсене Han er lege ha:n æ:r le:gə Он врач Han arbeider i et sykehus ha:n arbæidər i: e:t sy:kə hü:s Он работает в больнице Sykehuset er stort sy:kəhü:sə æ:r stu:ţ (Эта) Больница большая Han liker arbeidet ha:n li:kər arbæidə Ему нравится (эта) работа Maria Karlsen er kona til Tor Karlsen ma:ria kaļsən æ:r ku:na ti: tu:r kaļsən Мария Карлсен -- жена Тура Карлсена De har to barn: gutt heter Markus og pike heter Anna di: ha:r tu: ba:ň güt: he:tər markus o: pi:kə he:tər an:a У них двое детей: мальчика зовут Маркус, а девочку зовут Анна Barnene er små ba:ňenə æ:r smo: Дети маленькие De elsker foreldrene di: elskər fu:rel:renə Они любят родителей

Словарик:

fortelle fortel:ə говорить, сказать; рассказывать, повествовать arbeide[r|t] a:rbæidə работать, трудиться sykehus(et) sy:kəhü:s больница, клиника; госпиталь, лазарет stor stu:r большой, крупный like[r] li:kə любить (что-л.), получать удовольствие (от чего-л.); нравиться arbeid(et) a:rbæid работа; труд; занятие; дело

barn(et) ba:ň ребенок, дитя

l ite (pl små) li:tə (smo:) маленький; мало lege(r) le:gə врач kone(a) ku:nə жена gutt güt: мальчик pike pi:kə девочка elske elskə любить (кого-л.) foreldre fu:rel:rə родители

Прилагательные в норвежском языке





Прилагательные в норвежском языке согласуются с существительными в роде и числе и могут быть определенными и неопределенными. Неопределенные прилагательные не имеют окончания в мужском и женском роде, а в среднем роде приобретают окончание “t”. Определенные прилагательные и прилагательные во множественном числе образуются с помощью окончания “e”.

Исключения из правил и особенности образования различных форм прилагательных:

a) прилагательные, заканчивающиеся на ”-ig”, ”-sk”, ”-t”, ”-d” не приобретают окончания в среднем роде: et hyggelig rom, et norsk flagg, et flott sted; (искл.: fersk, frisk, rød, bred, hvit, søt)

b) прилагательные, заканчивающиеся на ”-en”, ”-el”, ”-er” во множественном числе и определенной форме теряют гласную: sulten – sultne, åpen – åpne;

c) прилагательные, заканчивающиеся на ”-m” во множественном числе и определенной форме приобретают вторую букву ”m” в окончании: dum – dumme, morsom – morsomme;

d) прилагательные, заканчивающиеся на двойную согласную при образовании среднего рода теряют одну из конечных согласных: stygg – stygt; (искл.: fullt, visst, spisst)

e) прилагательные bra, tro, sjalu, edru и т. п., а также прилагательные с окончанием на -s и безударный -e не изменяются;

f) прилагательное ”liten” изменяется не по правилам:

Род Неопределенное прилагательное Определенное прилагательное Мужской liten lille Женский lita lille Средний lite lille Мн. число små små

Числительные





Числительные в норвежском языке, так же, как и в русском, делятся на количественные и порядковые. Количественные числительные:

1 En

2 To

3 Tre

4 Fire

5 Fem

6 Seks

7 Sju

8 Åtte

9 Ni

10 Ti

11 Elleve

12 Tolv

13 Tretten

14 Fjorten

15 Femten

16 Seksten

17 Sytten

18 Atten

19 Nitten

20 Tjue

21 Tjueen

22 Tjueto

23 Tjuetre

24 Tjuefire

30 Tretti

40 Førti

50 Femti

60 Seksti

70 Sytti

80 Åtti

90 Nitti

100 Hundre

1000 Tusen

Вопросы в норвежском языке

При образовании вопросительных предложений в норвежском языке порядок слов изменяется. В прямых вопросах (требующих ответа «да» или «нет») порядок слов следующий:

1. Сказуемое + 2. подлежащее + 3. другие члены предложения.

Liker du kaffe? – Ты любишь кофе?

В случае, если сказуемое в предложении является составным, порядок слов в прямом вопросе будет следующим:

1. Глагол-связка + 2. подлежащее + 3. именная часть сказуемого + 4. другие члены предложения.

Er du fra Norge? – Ты из Норвегии?

Вопросительные предложения могут также строиться с использованием вопросительных слов, которые в этом случае располагаются на первом месте. Порядок слов в этих предложениях следующий:

1. Вопросительное слово + 2. сказуемое + 3. подлежащее + 4. другие члены предложения.

Основные вопросительные слова:

hvem -- кто

hva -- что

hvor -- где

hvordan -- как , какой

når -- когда

hvor mange -- сколько

hvis -- чей

hvilken – какой

hvorfor -- почему

Hvordan heter du? – Как тебя зовут?

Hvor lever du? – Где ты живешь?

Hvor mange har du barn? – Сколько у тебя детей?

Указательные местоимения

Указательные местоимения используются для указания на какой-либо объект. В норвежском языке, так же, как и в русском, указательные местоимения согласуются с существительным в роде и числе. Существительное должно иметь определенное окончание (артикль).

Род Этот Тот Мужской denne den Женский denne den Средний dette det Мн. число disse de

Denne mannen er Tor Karlsen og den kvinnen er Maria Karlsen. – Этот человек – Тур Карлсен, а та женщина – Мария Карлсен.

Склонение личных местоимений

Личные местоимения в норвежском языке, помимо именительного, имеют еще и косвенный падеж.

Jeg meg du deg De Dem han ham hun henne den det vi oss dere dere de dem

Притяжательные местоимения

Притяжательные местоимения обозначают принадлежность объекта какому-либо лицу: мой, твой, его. Притяжательные местоимения в норвежском языке согласуются с существительным в роде и числе. В современном норвежском языке притяжательные местоимения располагаются, как правило, после определяемого существительного, причем существительное в этом случае употребляется в определенной форме.

Лицо Мужской Женский Средний Мн. число мой min mi mitt mine твой din di ditt dine Ваш Deres Deres Deres Deres его hans hans hans hans ее hennes hennes hennes hennes его dens, dets dens, dets dens, dets dens, dets наш vår vår vårt våre ваш deres deres deres deres их deres deres deres deres

God dag! gu: da:g Добрый день! Jeg ønsker å fortelle om min familie jæi önskər o: fortel:ə om: mi:n fami:liə Я хочу рассказать о своей семье Min familien har fem menn mi:n fami:liən ha:r fem: men: В моей семье 5 человек Jeg heter Ivan Ivanouski jæi he:tər iva:n ivanouski Меня зовут Иван Ивановски Jeg er 27 år gammel jæi æ:r ħü:əšü: o:r gam:əl Мне 27 лет Jeg er lege jæi æ:r le:gə Я врач Mi kona heter Irena Ivanouskaja mi: ku:na he:tər ire:na ivanouskaja Мою жену зовут Ирэна Ивановская Hun er 23 år gammel hü:n æ:r ħü:ətre o:r gam:əl Ей 23 года Hun er lærer hü:n æ:r læ:rər Она учительница Vi har en sønn vi: ha:r e:n sön: У нас есть сын Han heter Ales ha:n he:tər ale:s Его зовут Алесь Han er 3 år gammel ha:n æ:r tre: o:r gam:el Ему 3 года Vi lever med mine foreldre vi: le:vər me: mi:nə fu:rel:rə Мы живем с моими родителями Faren min heter Piatro Mikalajevitsj fa:rən mi:n he:tər pjatro: mikalajevitš Моего отца зовут Пятро Микалаевич Han er 59 år gammel ha:n æ:r femtini: o:r gam:əl Ему 59 лет Han arbeider i en universitet ha:n a:rbæidər i: e:n ünivešite:t Он работает в университете Han lærer historie av Belarus ha:n læ:rər histu:riə a:v belaru:s Он преподает историю Беларуси Moren mi(n) heter Volga Antonauna mu:rən mi:(n) he:tər vo:lga anto:nauna Мою мать зовут Вольга Антоновна Hun er 57 år gammel hü:n æ:r femtišü: o:r gam:əl Ей 57 лет Hun er pensjonist hü:n æ:r penšunist Она пенсионерка

ønske[r|t] önskə желать, хотеть; жаждать, мечтать familie(n) fami:liə семья, семейство; род menn(ene) men: люди; мужчины gammel gam:əl старый far(en) fa:r отец mor(en) mu:r мать sønn sön: сын datter d a t: ər дочь lærer læ:rər учитель, преподаватель historie histu:riə история pensjonist pe:nšunist пенсионер universitet ü ni v e š i t e : t университет

Правила построения ответов в норвежском языке.

При ответе на вопрос, построенный с использованием вопросительного слова, необходимо построить обычное повествовательное предложение с прямым порядком слов:

Hva heter du? – Jeg heter Lars.

Как тебя зовут? – Меня зовут Ларс.

Hvor gammel er du? – Jeg 25 år gammel.

Сколько тебе лет? – Мне 25 лет.

На прямой вопрос (да/нет) можно дать полный или краткий ответ, причем ответ, естественно, может быть как положительным, так и отрицательным.

Таким образом, на вопрос

Er du fra Norge? (Ты из Норвегии?)

Может быть получено 4 варианта ответа:

Ja, jeg er fra Norge. (Да, я из Норвегии.)

Nei, jeg er ikke fra Norge. (Нет, я не из Норвегии.)

Ja, det er jeg. (Да, оттуда. – перевод не дословный)

Nei, det er jeg ikke. (Нет, не оттуда.)

Однако вопрос может содержать в себе отрицание:

Er du ikke fra Norge? (Ты не из Норвегии?)

В русском языке после такого вопроса придется давать развернутый ответ, так как все равно, ответишь ты кратко «да» либо «нет», для собеседника это будет означать, что ты не из Норвегии. Иначе дело обстоит в норвежском:

Jo, jeg er fra Norge. (Нет, я из Норвегии.)

Nei, jeg er ikke fra Norge. (Нет, я не из Норвегии.)

Jo, det er jeg. (Нет, оттуда.)

Nei, det er jeg ikke. (Нет, не оттуда.)

Глаголы в норвежском языке изменяются только по временам, не изменяясь по числам, родам и лицам. Для образования настоящего времени к большинству глаголов в инфинитиве надо добавить окончание –r:

hete – heter

звать -- зовут

leve – lever

жить – живу (живешь, живет, живем, живете, живут)

snakke – snakker

говорить – говорю (говоришь, говорит, говорим, говорите, говорят).

2. Порядок слов в простом предложении.

а) Прямой порядок: 1.Подлежащее + 2.сказуемое + (3.отрицание; наречие + 4.косвенное дополнение + 5.прямое дополнение + 6.обстоятельство).

б) Обратный порядок: 1.Обстоятельство + 2.сказуемое + 3.подлежащее + (4.отрицание + 5.другие члены предложения).

3. Глагол-связка. В норвежском языке, как и в других европейских языках, при образовании составного сказуемого используется глагол-связка – глагол være (быть) в соответствующей форме:

Han er nordmann. – Он норвежец.

Jeg er mann. – Я человек.

god gu: хороший dag(en) da:g день, сутки h ete[r] he:tə зовут leve[r] le:və жить snakke(r) snak:ə говорить norsk(e) no š k норвежский; норвежец; норвежка 2) норвежский язык meget me:gət очень, весьма

Предлоги.

Предлоги в норвежском языке делятся на простые, состоящие из одного элемента, сложные, образованные из простых, и составные, состоящие из нескольких слов. Предлоги располагаются перед существительными, местоимениями и т. д.:

Jeg går på kino. (Я иду в кино.)

Vi bor i Oslo. (Мы живем в Осло.)

В относительных придаточных предложениях, вводимых с помощью слова som, вопросительных предложениях с вопросительными словами и некоторых предложных оборотах предлоги располагаются после этих частей речи:

Kino som jeg går på, heter ”Aurora”. (Кинотеатр, в который я иду, называется «Аврора».)

Hvem sa hun det til? (Кому она это сказала?)

Det blir oss imellom. (Это останется между нами.)

Степени сравнения прилагательных в норвежском языке.

Степени сравнения прилагательного образуются при присоединении к нему окончаний –(e)re в сравнительной степени и –(e)st в превосходной степени.

При этом прилагательные на –er, -el, -en теряют гласный ”e” в окончании, а к прилагательным на –(l)ig, -som присоединяется в превосходной степени окончание –st.

Ряд прилагательных образуют степени сравнения не по общим правилам:

bra/god bedre best dårlig/ille verre verst få færre færrest gammel eldre eldst lang lengre lengst liten mindre minst mange flere flest meget/mye mer mest nær nærmere nærmest stor større størst tung tyngre tyngst ung yngre yngst

Jeg har en leilighet. jæi ha:r en: læilihe:t Я живу в квартире. Leiligheten min er i Mensk. læilihe:tən mi:n æ:r i: mensk Моя квартира находится в Менске. Det er to rommer og lite kjøkken i leiligheten. de: æ:r tu: rum:ər o: li:tə ħök:ən i: læilihe:tən В квартире имеются 2 комнаты и маленькая кухня I større rommet det er en sofa, et bord og tre stoler. i: stör:ə rum:ə de: æ:r en: su:fa et: bur o tre: stu:lər В большей комнате есть диван, стол и три стула Her arbeider jeg. hæ:r arbæidər jæi Здесь я работаю I mindre rommet det er en seng. i: min:rə rum:ə de: æ:r en: seŋ В меньшей комнате есть кровать I dette rommet hviler jeg. i: det:ə rum:ə vi:lər jæi В этой комнате я отдыхаю Jeg liker leiligheten min. jæi li:kər læilihe:tən mi:n Мне нравится моя квартира

Прошедшее время глагола в норвежском языке (претерит).



Претерит употребляется преимущественно для описания произошедшего на определенном временном отрезке в прошлом. Кроме того, претерит может употребляться для придания вежливого характера пожеланиям, вопросам, комментариям; в придаточных предложениях при высказывании невероятных, недостоверных предположений; когда высказываются суждения о возможностях или энергичные пожелания. В норвежском языке правила образования претерита определяются тем, к какой категории (сильный или слабый) относится глагол, причем для слабых глаголов выделяют 4 класса.

Претерит слабых глаголов (их большинство) образуется при помощи окончаний –et, -te, -de, -dde. Претерит сильных глаголов образуется, как правило, с изменением корневого гласного.

К первому классу слабых глаголов относятся глаголы, у которых корень заканчивается на 2 или более согласных, удвоенный согласный или –b, -d, -g, -v. В прошедшем времени они принимают окончание –et:

vaske – vasket

snakke – snakket

lage – laget.

Ко второму классу слабых глаголов относятся глаголы с корнем на одну согласную и на -ll, -mm, -nn, -ng, -nk. В прошедшем времени они принимают окончание –te:

lyse – lyste

spise – spiste

sende – sendte

spille – spilte (удвоенные согласные сокращаются).

К третьему классу слабых глаголов относятся глаголы на –g, -v, -ei, -øy. Они принимают окончание –de:

leve – levde

greie – greide

К четвертому классу относятся слабые односложные глаголы с основой на –o, -å, -y, принимающие в прошедшем времени окончание –dde:

bo – bodde

nå – nådde

Ряд слабых глаголов имеют особенности в своем спряжении. Подробнее об этом можно узнать в соответствующем разделе «Грамматики».

Сильные глаголы при образовании претерита не получают окончания, а изменяют корневую согласную:

bli – ble

få – fikk

slå – slo

Сильных глаголов меньшинство и правила их спряжения необходимо запомнить.

Модальные глаголы в норвежском языке.

В норвежском языке существует 6 модальных глаголов, кроме того, в качестве модальных часто используются глаголы være и ha. Модальные глаголы спрягаются по своим правилам:

Инфинитив Презенс Претерит Причастие II burde(долженствовать) bør burde burdet kunne (мочь) kan kunne kunnet måtte(долженствовать) må måtte måttet skulle(долженствовать) skal skulle skullet tore (сметь) tør torde tort ville (хотеть) vil ville villet

Модальные глаголы многозначны и могут использоваться для образования сложных временных форм (skulle, ville), для выражения отношения к собеседнику, к высказыванию и т. д.

Глагол ”burde” выражает рекомендацию, основанную на общепринятых правилах:

Du bør besøke din syke venn – Тебе следует навестить больного друга.

Глагол ”kunne” выражает способность, возможности тех, о ком идет речь, разрешение действовать, предположение:

Kan du løfte denne vekten? – Ты можешь поднять этот вес?

Kan dere skrive på skrivemaskin? – Вы можете печатать на машинке?

Kan De norsk? – Вы знаете норвежский язык?

Vi kan vente litt her. – Мы можем немного подождать здесь.

Dere kan gå hjem. – Вы можете идти домой.

Det kan være sant. – Это может быть правдой.

Глагол ”måtte” выражает необходимость, предписание, логическое заключение:

Vi må sørge for de gamle og barnene. – Мы должны заботиться о стариках и детях.

Dere må ikke gå. – Вы не должны уходить.

Hun må være syk. – Она должно быть больна.

Глагол ”skulle” выражает планирование будущих действий, предписания, обещания, предложения и призывы к будущим действиям, ссылки на чужое мнение, в прошедшем времени – возможность или рекомендацию на будущее:

Vi skal (gå) på kino. – Мы пойдем в кино.

Dere skal gjøre leksene først. – Сначала вы сделаете уроки.

Jeg skal hjelpe deg. – Я помогу тебе.

Skal du ha sukker i kaffe? – Положить тебе сахар в кофе?

Skal vi gå på kino? – Пойдем в кино?

Hun skal være hyggelig. – Она добрая (говорят).

Det skulle være umulig. – Это будет невозможно.

Du skulle besøke denne utstilingen. – Тебе бы надо посетить эту выставку.

Глагол ”ville” выражает желания и предположения:

Hun vil hjem. – Она хочет домой.

Jeg vil at du skal gjøre det. – Я хочу, чтобы ты сделал это.

Det vil ta tid. – Это займет время.

Senere vil du forstå det bedre. – Позже ты поймешь это лучше.

Det ville være bra om du kunne gjøre det. – Было бы хорошо, если бы ты смог сделать это.

Hva ville du gjøre i mitt sted? – Что бы ты сделал на моем месте?

Bare hun ville komme! – Только бы она пришла!