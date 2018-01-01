Техника Shadowing для изучения языков

Автор техники Александр Аргуэлес (Alexander Arguelles) - американский лингвист, профессор, преподаватель, методист, консультант по изучению иностранных языков.

Алгоритм техники:

1. «Слепое» дублирование/Blind shadowing

На первом этапе мы включаем аудиозапись речи носителя и внимательно ее слушаем. Одновременно пытаемся проговаривать всё то, что слышим. Пока это будет происходить с небольшим отставанием, с запинками, паузами — это нормально. Впереди нас ждет неограниченное количество повторов, а с ними и неизбежных улучшений.

Пока можно абсолютно не понимать то, что мы слышим и говорим. Главное — вслушиваться в звуки речи, ударения, интонации, и пытаться их имитировать.

«Нужно воспроизводить звуки, которые вы слышите, в тот момент, когда вы их слышите. Как только ваш слух обработал звук — вы тут же начинаете формировать тот же самый звуковой рисунок. То есть, вы говорите как бы поверх речи диктора. Начните с этого, не отвлекаясь на текст, не задаваясь вопросом, что это значит. Просто почувствуйте ''живой'' язык».

Как долго оставаться на первом этапе? Два дня, две недели, два месяца — пока чувствуете, что прогрессируете, и с каждым разом копируете всё точнее, понимаете всё больше. Как только прогресс остановился и вы вышли на плато — переходите ко второму этапу.

2. Шедоуинг (shadowing) с переводом

На втором этапе мы добавляем перевод, то есть текст на родном языке. Снова включаем аудиозапись, снова стараемся повторять максимально точно, но при этом следим глазами за переводом. Наша задача — общее понимание смысла каждого предложения.

Если вы хорошо поработали на первом этапе, ваше любопытство «сработает» на вас. Вам будет интересно уже наконец узнать, о чем вы говорили, почему здесь такая интонация.

Перевод должен быть максимально точным и размечен так, чтобы вы понимали, в какой его части находитесь в каждый момент времени.

3. «Чтение большими пальцами»

На этом этапе мы подключаем текст на целевом (т.е. изучаемом) языке. В динамичном темпе соотносим значения слов и словосочетаний родного и целевого языка, проговаривая текст, понимая его смысл, уходя в более детальное понимание на уровне отдельных слов и сочетаний.

«Под "чтением большими пальцами" я подразумеваю расположение больших пальцев под соответствующими предложениями на двух языках — родном и целевом. Сначала вы будете преимущественно смотреть в перевод, но по мере повторения текста снова и снова, определенные места уже будут понятны, и тогда вы будете дольше оставаться на стороне оригинала».

4. Работа на языке оригинала

Продолжаем «shadowing» с аудиозаписью, но теперь смотрим только в текст на иностранном языке. Даже если где-то сомневаемся или немного путаемся — не смотрим в перевод. Задача — погрузиться в язык и начать думать на нем.

«Вы можете начать приучать себя думать на целевом языке, даже если не совсем хорошо понимаете его. Казалось бы, как это возможно? Но вы слышали модели предложений, фраз — посмотрите, сможете ли вы их воспроизвести в голове? Чем дольше вы это делаете, тем лучше вы это делаете. В конечном итоге предложения, голоса, звуки, которые вы слышали, начнут перестраиваться, распадаться на элементы и собираться в новые предложения».

5. Сравнительный анализ (завершает основную работу по технике)

Когда у нас уже есть понимание того, о чем мы со спикером говорили, самое время сесть и сделать сравнительный анализ двух текстов. Выяснить, как переводится каждое слово, что оно означает, провести параллели между языками, проанализировать некоторые грамматические моменты, правила чтения. Грамматические справочники, упражнения — можно и нужно использовать. После этого читаем текст вслух самостоятельно.

«Делайте это до тех пор, пока не сможете прочитать текст плавно, не спотыкаясь и не делая лишних пауз. Соблюдая интонации, которые уже будут в вашей голове за счет многократного повторения на предыдущих стадиях».

Дополнительный этап: запись текста от руки

«Письмо от руки является одним из лучших способов запоминания, которые вы можете найти. Если в целевом языке другой алфавит — это особенно полезно, помогает запомнить буквы, развивает технику письма.

Физическая составляющая

Важной составляющей этапов, на которых мы дублируем спикера, полиглот считает какое-либо движение, например, ходьбу. И не просто расслабленную ходьбу туда-сюда, а целенаправленную, с прямой осанкой и «выстроенным» телом.

«Я не совсем понимаю, почему это так хорошо работает, но это работает. — Говорит Аргуэлес.