Поставили себе цель выучить финский язык – идите до конца. Почему? Потому что этот язык легко учится, даже несмотря на то, что он входит в пятерку самых сложных языков. Все зависит от вашего подхода и настроя, а во всем остальном помогут наши опытные преподаватели, носители финского языка.

ТОП-5 причин: финский язык проще, чем вы думаете

Финский язык не такой уж и сложный, как многие думают и вот почему:

Отсутствие грамматического рода. Большинство языков имеет род, и не всегда легко понять в каком роде то или иное слово. Во французском языке машина относится к женскому роду, в испанском – к мужскому. Такие нюансы усложняют процесс изучения языка. Но только не финского, так как род в нем отсутствует. Не имеет значения, обращаетесь вы к мужчине или женщине, все это будет обозначаться одним словом. Отсутствие будущего времени. Ваша задача выучить только настоящее время. Контекст сказанного предложения поможет понять, о каком времени идет речь. Вам нужно всего лишь выучить слова: сегодня, завтра, здесь, сейчас. Простое произношение слов. Это фонетический язык – как написано, так читается. Сосредоточьтесь на двух гласных – Ö (ё) и Y (ю). Можете потренироваться перед зеркалом в произношении. Фиксированное ударение. Оно ставится на первый слог. Есть исключения: если в слове три слога и больше, ударение может ставиться на третий слог. Обо всех тонкостях расскажут наши педагоги на курсе. Многие слова вам уже знакомы. Например: lafka – магазин, voda – вода, stara – старик.

Есть слова, которые в финский перешли из английского. В финском языке 15 падежей, ваша задача понять, что означает каждый. Чтобы освоить язык, отложите грамматику, практика – лучший способ. На курсах вы будете практиковать разговорный финский с другими участниками группы, что ускорит процесс освоения.