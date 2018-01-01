Английский язык в Скандинавии

Страны Скандинавии стабильно остаются в топе стран мира по уровню владения английским языком как иностранным. Для шведов, датчан и норвежцев, например, умение понимать английский и говорить на нем — вообще базовый навык, что-то само собой разумеющееся.

Основные причины:

Первая причина — потребление информации на английском языке. Там по телевизору можно увидеть новости на английском, в кинотеатрах крутят фильмы в оригинале, большая часть вывесок на улицах тоже на английском. Язык настолько прочно вошел в жизнь, что стал фактически вторым родным. Швеция не боится влияния иностранного языка на свой родной и не сражается за непоколебимость национальной культуры. Вместо этого страна интегрирует язык международного общения в свою культуру, понимая, что это выгодно для самих граждан.

Вторая причина — система образования, нацеленная на практические навыки. Уметь - важнее, чем знать.

Они работают с триадой «kan — vill — våga» — «могу — хочу — смею».

Это касается и английского. Не столько времени уделяется изучению теории, сколько общению. Так дети еще с малых лет разрабатывают речевой аппарат, привыкая общаться на языке международного общения.

Ну и третья причина, не такая значимая, как предыдущие две, но дополняющая их, это сходство шведского языка с английским. Они оба принадлежат к германской группе, поэтому для шведа выучить English окажется проще, чем для русскоговорящего.

Теперь система поддерживает сама себя по накатанной. Благодаря тому, что многие уже говорят на английском, новые поколения осваивают его намного быстрее благодаря родителям и учителям.

Для шведа не составляет труда пообщаться с носителем, посмотреть фильм или почитать книгу на английском. Главная причина в том, что там детей с самого начала погружают в языковую среду. Иностранный язык не преподносится как набор знаков и формул, как в математике. Его преподают как нечто естественное. Например, в шведской школе детям могут поставить на просмотр фильм в оригинале. Или задать прочитать книгу. И даже в быту они постоянно пересекаются с языком. Например, в кинотеатрах и по телевизору часто показывают оригинальные фильмы и передачи, без перевода на шведский.

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