Английский язык в Скандинавии
Страны Скандинавии стабильно остаются в топе стран мира по уровню владения английским языком как иностранным. Для шведов, датчан и норвежцев, например, умение понимать английский и говорить на нем — вообще базовый навык, что-то само собой разумеющееся.
Основные причины:
Первая причина — потребление информации на английском языке. Там по телевизору можно увидеть новости на английском, в кинотеатрах крутят фильмы в оригинале, большая часть вывесок на улицах тоже на английском. Язык настолько прочно вошел в жизнь, что стал фактически вторым родным. Швеция не боится влияния иностранного языка на свой родной и не сражается за непоколебимость национальной культуры. Вместо этого страна интегрирует язык международного общения в свою культуру, понимая, что это выгодно для самих граждан.
Вторая причина — система образования, нацеленная на практические навыки. Уметь - важнее, чем знать.
Они работают с триадой «kan — vill — våga» — «могу — хочу — смею».
Это касается и английского. Не столько времени уделяется изучению теории, сколько общению. Так дети еще с малых лет разрабатывают речевой аппарат, привыкая общаться на языке международного общения.
Ну и третья причина, не такая значимая, как предыдущие две, но дополняющая их, это сходство шведского языка с английским. Они оба принадлежат к германской группе, поэтому для шведа выучить English окажется проще, чем для русскоговорящего.
Теперь система поддерживает сама себя по накатанной. Благодаря тому, что многие уже говорят на английском, новые поколения осваивают его намного быстрее благодаря родителям и учителям.
Для шведа не составляет труда пообщаться с носителем, посмотреть фильм или почитать книгу на английском. Главная причина в том, что там детей с самого начала погружают в языковую среду. Иностранный язык не преподносится как набор знаков и формул, как в математике. Его преподают как нечто естественное. Например, в шведской школе детям могут поставить на просмотр фильм в оригинале. Или задать прочитать книгу. И даже в быту они постоянно пересекаются с языком. Например, в кинотеатрах и по телевизору часто показывают оригинальные фильмы и передачи, без перевода на шведский.
1. Мотивируйте себя каждый день
Возрастного порога для изучения языка нет. Единственное, что нужно человеку любого возраста, — это мотивация. Прекрасно, если у вас есть интерес к самому языку или, если хотите, к определённой реальности, которая находится в этом языке (когда нравятся фильмы или книги, песни или видеоигры, художник или писатель, да и просто молодой человек или девушка).
Напомним, что Людвиг Витгенштейн выучил русский язык, чтобы прочитать в оригинале Достоевского (и в процессе учёбы проставил все ударения в романе «Преступление и наказание»). И Лев Толстой изучил древнееврейский тоже из-за книги: ему стало интересно, как на самом деле написана Библия.
Иногда интереса к языку нет, а учить надо: по работе, для командировок, чтобы жить в другой стране. Не поленитесь, набросайте список того, что вам вообще нравится в жизни, и соедините эти увлечения с языком. Занимайтесь тем же, что вам всегда нравилось, но теперь с привлечением вашего нового — иностранного — языка.
2. Не бойтесь экспериментировать
Идеального метода изучения языка, который подходит всем, тоже нет. Процветают и конкурируют, входят в моду и забываются самые разные методы, разные языковые школы, разные теории. Пока ещё ни одна не победила остальные.
Пробуйте несколько учебников, прежде чем остановиться на одном. Для занятий с репетитором примите сами участие в выборе учебника. Поняли, что ошиблись (даже если другие довольны, но вам некомфортно), — меняйте. Если выбора нет (в школе, на групповых занятиях), а учебник не нравится, найдите другой и читайте его самостоятельно — в виде десерта к занятиям обязательным.
Вообще, постарайтесь максимально индивидуализировать ваш подход к языку. Исследуйте сайты, YouTube-каналы, фильмы, сериалы, которые вам интересны. Ищите единомышленников, обменивайтесь опытом, общайтесь: язык, как ни крути, явление социальное.
3. Выбирайте учителя
Огромное влияние на эффективность и результат ваших уроков будет оказывать тот, с кем вы занимаетесь языком, — ваш преподаватель. Если вам с этим человеком некомфортно, он несправедлив к вам, вы его не понимаете — без всяких колебаний ищите другого. Особенно если речь идёт о репетиторе для детей: мнение ребёнка здесь будет решающим, даже если учитель вам нравится строгостью, ответственностью и всякими прочими взрослыми качествами.
Опять-таки, если возможности выбрать нет, а учитель не нравится, обязательно найдите способ изучения языка параллельно в таких условиях, где вам комфортно и уютно. Это могут быть занятия по Skype, частные уроки и так далее. Не верьте предрассудкам, что лучший преподаватель — это носитель языка. Наоборот, грамматические тонкости и правила вам иногда лучше объяснит человек, для которого, как и для вас, этот язык не был родным.
У всех хороших учителей есть общая черта: они не ругают за вопросы не по теме (да и вообще не ругают) и, если чего-то не знают, так и говорят. А на следующий урок они приходят с ответом на ваш вопрос. Это святое.
4. Правило пяти минут
Чтобы язык выучить и поддерживать, нужны два условия:
вы его используете;
вы делаете это регулярно.
Человек который посвящает занятиям 30 минут в день, продвинется быстрее, чем тот, кто сидит над учебником три часа каждую субботу, а в остальное время этот учебник не открывает.
Более того, всего лишь 5 минут утром и вечером способны творить чудеса. Положите учебник рядом с зубной пастой. Чистите зубы — посмотрите на правило, на таблицу спряжений. Сфотографируйте на смартфон страницу с домашним заданием или словариком. Стоите в очереди — посмотрите в телефон, проверьте себя. Перед сном напишите две-три фразы (если выполните два-три упражнения, то вообще чудесно). И так далее. Понемногу, но часто — лучше, чем много и никогда.
5. Не зубрите — учите
Зубрить правила и названия падежей не надо — нужно просто знать, как они работают. А вот правильные фразы, слова, предложения, конструкции языка, его спряжения и склонения учите наизусть обязательно.
Старайтесь не зубрить, а учить: понимать и использовать это на практике. Учите стихи, поговорки, слова песен. И не те, что задал учитель, а те, которые вам самим нравятся. Это станет прекрасным лексическим подспорьем, да и вообще благотворно повлияет на способность говорить и мыслить, в том числе и на родном языке.
6. Исправляйте ошибку немедленно
Чем раньше вы исправите ошибку, тем меньше времени она вообще будет в голове. Поэтому, когда занимаетесь самостоятельно, не начинайте с длинных тестов, где правильные ответы даны только в самом конце. Так мучаются только на экзаменах.
В идеале после ошибки вы должны впитать правильный вариант немедленно, то есть исправиться с помощью учителя, учебника, языковой программы. Особенно это касается самостоятельной работы: упражнений и тестов.
Не доверяйте учебникам без ключей (правильных ответов к упражнениям). При этом желательно время от времени показывать свою работу учителю или носителям языка. Ведь даже в качественных учебниках встречаются опечатки и ошибки, неестественные выражения языка.
7. Пишите больше
Пишите и печатайте на языке, который учите. Не исправляйте написанное, лучше зачеркните и напишите слово заново. Когда spellcheck показывает вам ошибку в написании слова, потратьте три секунды на то, чтобы напечатать это слово ещё раз — грамотно.
Память о правильном написании всегда остаётся у нас на кончиках пальцев.
8. Хвалите и поощряйте себя
И последнее. Каким бы ни был ваш учитель, по какой бы книге вы ни занимались, какой бы язык ни учили — хвалите себя. За каждое задание, выполненное правильно, за то, что нашли сегодня время и открыли книгу, за любой успех, даже самый маленький. Если с учителем не повезло — хвалите вдвойне. За упорство и терпение.
«Человеку надо говорить комплименты каждые 15 минут», — сказал Карлсон и был абсолютно прав. Это ещё один вид мотивации, только подсознательный. Поэтому, если хотите учить язык легко и с радостью, празднуйте каждое своё достижение. Не сравнивайте себя с другими. Сравнивайте только с собой: сколько знали вчера и сколько знаете сегодня. И наслаждайтесь разницей.
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