Методика Томатис для изучения языков

Оригинальность метода Томатиса состоит в том, чтобы «обучить» Ваши уши прежде, чем Вы начнете изучать язык. В результате Вы будете в состоянии изучить язык намного быстрее. Или, если Вы уже говорите на иностранном языке, этот метод значительно улучшит Ваше произношение, избавив Вас от акцента.

А.Томатис в 60-х годах открыл, что с акустической точки зрения, каждый язык определяется особым частотным спектром, к которому ухо больше всего привыкло. Ребенок в процессе развития адаптируется к фонетическим структурам родного языка и происходит лингвистическое кодирование, которое становится препятствием на пути изучения иностранного языка, который, в свою очередь, обладает другим частотным спектром.

В английском языке используется много высокочастотных звуков, располагающихся в диапазоне от 2 000 до 12 000 Гц. Если Вы внимательно послушаете, то сможете различить эти высокочастотные тона. Слушайте все S’s (как, например, в слове SeSSionS) или же «ТН» (как в слове ТНАNKS).

Для французского языка «полоса пропускания» лежит в диапазоне от 800 до 1800 Гц.

Испанский отличается своими низкими частотами и узкой «полосой пропускания» между 100 и 500 Гц. В то время как русским повезло, «полоса пропускания» русского языка очень широкая, от 100 до 8000 Гц.

Также и финский язык, имеет отличия от русского языка.

Языки отличаются не только частотой, но и интонацией. Действительно, для воспроизведения речи используется артикуляция: челюсть, язык, гортань, губы. И каждый язык опирается на свою артикуляционной базу.

Описание методики:

В упрощенном варианте это можно представить следующим образом: Вы слушаете звук такой частоты, который объективно слышите плохо или не слышите вовсе. Этот звук непрерывно включается и выключается, при этом происходит, соответственно, напряжение и расслабление мышц среднего уха. В результате, мышцы становятся «тренированными», настроенными на звук определенной частоты, и Вы начинаете слышать звук, который ранее не воспринимали.

Метод Томатиса, помогает изучать иностранный язык, создавая возможность естественного овладения его ритмическими и звуковыми элементами. В результате происходит:

- ускорение изучения языка в два раза

- преодоление языкового барьера

-улучшение восприятия языка на слух

- избавление от акцента

- сенсорная интеграция языка и его звуковых особенностей (ритма, сонорности - звучности, тембра и пр.)

Чтобы правильно говорить на другом языке, вы сначала должны научиться правильно его слышать, а это вопрос тренировки с правильным методом и правильными инструментами, настроиться на изучаемый язык, что ускоряет ваше обучение в 2 раза.

Наши уши, постоянно слушая нас и тех, кто находится непосредственно рядом с нами, настроены на частоты нашего родного языка. К частотам иностранных языков мы, если можно так выразиться, глухи.

И здесь обнаруживается связь с открытием профессора Томатиса: из-за того, что мы не можем «услышать» иностранные тоны и обертоны, мы не можем произносить их правильно. Более того, они очень трудно даются нам для запоминания.