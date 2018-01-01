Создание интеллект карт - Методика Тони Бьюзена

Интеллектуальные карты придумал Тони Бьюзен - психолог, автор многочисленных, пользующихся успехом, книг, специалист в области самосовершенствования - развития памяти, мышления и т.д. Интеллектуальные карты на сегодняшний день это наверное один из самых универсальных и простых в использовании приёмов для увеличения эффективности умственной деятельности. Они позволяют упорядочить материал и сконцентрировать внимание на нужной информации.

Интеллектуальные карты могут использоваться для:

запоминания

упорядочивания и систематизации информации

планирования деятельности

подготовки к выступлениям

поиска решений в сложной ситуации

рассмотрению различных вариантов решения задач.

Рисовать их может как взрослый, так и ребёнок. Причём у ребенка может получиться лучше - потому-что у него нет предрассудков свойственных взрослому. Ниже приведён ряд правил, выполнив которые можно получить интеллектуальную карту. Следует правда учитывать, что в мире нет совершенства. Нарушив любое из них можно улучшить результат. Приобретя опыт создания и использования карт вы сами поймёте как их правильней всего рисовать.

За время своего существования интеллектуальные карты прошли свой путь развития. Поэтому у самого Тони Бьюзена в разных источниках приведены несколько отличающиеся инструкции по созданию интеллектуальных карт, хотя фамильное сходство в любом случае налицо. Я привожу тот способ, которым привык пользоваться сам.

Итак приступим:

Берём чистый лист бумаги. Тони Бьюзен советует положить его горизонтально и большинство составителей следуют этому совету. Также рекомендуется запастись разноцветными ручками, фломастерами, маркерами, карандашами и т.д. Если собираетесь рисовать карандашами убедитесь, что поблизости нет резинки - ничего стирать не нужно, а стирать даже вредно. Особое внимание надо уделить возможности использования нескольких цветов. После обретения привычки вы увидите, что использовать один-два цвета - неинтересно. Соберите весь материал по данной теме, который у вас есть, чтобы он был под рукой. Книги, статьи, закладки и ссылки на интернет-сайты - пригодится всё. В центре листа рисуем центральный образ, который будет символизировать вашу тему, с которого и начинается ваша работа как на карте, так и в мыслях. Неважно если вы не умеете рисовать. Приобретя опыт вы поймёте - главное чтобы этот рисунок был понятен вам, давал пищу вашему уму и содержал достаточно подробностей, чтобы вашей фантазии было от чего оттолкнуться. В любом случае вы сможете уделить ему внимание: используйте несколько цветов (не меньше трёх - как советует Тони Бьюзен), тщательно прорисуйте детали, которые вам кажутся существенными. От центрального образа отведите ветви, на которых будут написаны самые важные ключевые слова и мысли, касающиеся данной темы. Каждая ветвь должна содержать одно слово или мысль. Чтобы подчеркнуть важность этих ветвей (ведь они соприкасаются напрямую с данной темой!) рекомендуется их сделать потолще. От толстых ветвей аналогично начертите более тонкие ветви, уточняющие основные мысли. Для рисования используйте различные цвета. Используйте рисунки как можно чаще.

В качестве примера интеллектуальной карты приведём карту нарисованную самим Тони Бьюзеном.

Т. Бьюзен доказывает, что стремление построить линейный алгоритм решения проблемы только мешает мышлению, снижает интеллектуальный потенциал и мнемические способности человека. Мы не будем столь категоричны, все же метод алгоритма, как способ решения мыслительных задач зарекомендовал себя как достаточно эффективный. Но, если говорить о действительно творческом мышлении, то следует признать, что подчиняется оно другим законам, и в нем процесс генерирования ассоциаций играют важнейшую роль.

Радиантное мышление позволяет человеку подключить к решению проблемы информацию из совершенно разных областей и избежать столь распространенного явления, когда мысль мечется в рамках одного ассоциативного пространства, и человек не в состоянии посмотреть на проблему по-новому, увидеть нестандартное решение. Т. Бьюзен разработал очень интересный и во многих отношениях полезный способ активизации радиантного мышления – составление интеллект-карт.



Интеллект-карта имеет четыре существенные отличительные черты:



1.объект внимания/изучения кристаллизован в центральном образе;



2.основные темы, связанные с объектом внимания/изучения, расходятся от центрального образа в виде ветвей;



3.ветви, принимающие форму плавных линий, обозначаются и поясняются ключевыми словами или образами. Вторичные идеи также изображаются в виде ветвей, отходящих от ветвей более высокого порядка; то же справедливо для третичных идей и т. д.;



4.ветви формируют связанную узловую систему.

Техника составления ментальных карт

Применение ментальных карт — довольно непростой, имеющий массу нюансов, но все же крайне полезный навык, требующий определенной подготовки и времени. Наталия Павлова отметила, что для того, чтобы метод ментальных карт стал хорошим навыком, необходимо нарисовать их не менее ста штук.

Начало работы с картами — режим свободных ассоциаций или «мозговой штурм». Возьмите лист бумаги, начните обдумывать свою идею или проект. Записывайте абсолютно все мысли, связанные с проектом — не критикуйте и не огранивайте себя.

Второй этап — непосредственно составление карты:

1. Возьмите лист бумаги и нарисуйте в центре главную тему вашей карты. Лучше всего использовать яркий, запоминающийся образ вашей темы.

2. От главной темы проведите несколько ветвей. На каждой из них напишите одну идею (мысль, образ, понятие), связанных с главной темой из тех, что вы сгенерировали во время мозгового штурма.

3. К основным идеям также подведите несколько ветвей, который связаны с ними.

Третий этап. Отложите вашу карту на период от 2 часов до двух дней. Таким образом карта «устоится» в вашем сознании.

Четвертый этап. «Оживление» карты.

Используйте как можно больше ассоциативных изображений и форм для предания карте эмоциональной выразительсноти. Используйте цвета: например, что-то важное или опасное (то, на что обратить особое внимание) выделите красным цветом; яркую идею, радостное событие — желтым цветом. Строгих рекомендаций к использованию цветов и изображений нет, так как ассоциативные связи у каждого человека разняться. Главное условие — ваш собственный язык образов должен четко передавать вам информацию с карты. Яркие образы карты дадут вам возможность ее хорошо запомнить и натолкнут на творческие мысли. Очень часто в период «оживления» карт приходят нестандартные решения и новые способы достижения целей, вспоминаются упущенные фрагменты.

Пятый этап.

Отложите вашу карту на период от двух часов до двух дней. Этот повторный «закрепительный» этап даст возможность что-либо дополнить или изменить в карте. После этого этапа ваша карта готова и вы можете ее применять. С течением времени, возможно, вы будете совершенствовать ее, усложнять или упрощать, дополнять каким-либо новыми идеями. При дополнении пользуйтесь теми же правилами составления ментальных карт.

Советы Тони Бьюзена к составлению карт

1. Важно помещать слова на ветках. Ветки должны быть «живыми», гибкими. Рисование ментальной карты в стиле традиционной схемы полностью противоречит идее ментальных карт. Это сильно затруднит движение взгляда по ветвям и создаст много лишних, одинаковых, монотонных объектов.

2. Пишите на каждой линии только одно ключевое слово. Каждое слово содержит тысячи возможных ассоциаций, поэтому «склеивание» слов уменьшает свободу мышления. Раздельное написание слов может привести к новым идеям.

3. Длина линии равняется длине слова. Это экономнее и «чище».

4. Пишите печатными буквами как можно яснее и четче.

5. Варьируйте размер букв и толщину линий в зависимости от степени важности ключевого слова.

6. Обязательно используйте рисунки и символы (для центральной темы рисунок обязателен). В принципе, ментальная карта может вообще целиком состоять из рисунков.

7. Старайтесь организовывать пространство, не оставляя пустого места и не размещать ветви слишком плотно. Для небольшой карты используйте лист А4, для большой темы — А3.

8. Разросшиеся ветви можно заключать в контуры, чтобы они не смешивались с соседними ветвями.

9. Располагайте лист и слова горизонтально («альбомная ориентация»). Такую карту удобнее читать и нет необходимости крутить.

Основные правила составления интеллект-карт





• Всегда используйте центральный образ.



• Как можно чаще используйте графические образы.



• Для центрального образа используйте три и более цветов.



• Чаще придавайте изображению объем; а также используйте выпуклые буквы.



• Пользуйтесь синестезией (комбинированием всех видов эмоционально-чувственного восприятия).



• Варьируйте размеры букв, толщину линий и масштаб графики. Стремитесь к оптимальному размещению элементов на интеллект-карте.



• Стремитесь к тому, чтобы расстояние между элементами интеллект-карты было соответствующим.



• Ассоциируйте



• Используйте стрелки, когда необходимо показать связи между элементами интеллект-карты.



• Используйте цвета.



• Используйте кодирование информации.



• Стремитесь к ясности в выражении мыслей



• Придерживайтесь принципа: по одному ключевому слову на каждую линию.



• Используйте печатные буквы



• Размещайте ключевые слова над соответствующими линиями



• Следите за тем, чтобы длина линии примерно равнялась длине соответствующего ключевого слова.



• Соединяйте линий с другими линиями и следите за тем, чтобы главные ветви карты соединялись с центральным образом.



• Делайте главные линии плавными и более жирными.



• Отграничивайте блоки важной информации с помощью линий.



• Следите за тем, чтобы ваши рисунки (образы) были предельно ясными (для вас).



• Старайтесь располагать слова горизонтально.



• Вырабатывайте собственный стиль.



• Соблюдайте иерархию мыслей.



• Используйте номерную последовательность в изложения мыслей (нумеруйте ветви цифрами в зависимости от их важности).



Дополнительные рекомендации:



• Добавляйте пустые линии.



• Задавайте себе вопросы.



• Дополняйте карту рисунками.



• Всегда помните о безграничной ассоциативной способности вашего мозга.



• Совершенствуйте достигнутое



• Пересматривайте свою интеллект-карту.

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Создание интеллект карт - Методика Тони Бьюзена

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