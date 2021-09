Глаголы норвежского языка

Модальные глаголы норвежского языка

å kunne – kan (настоящее время: могу) – kunne – har kunnet

å ville – vil (настоящее время: хочу) – ville – har villet

å burde – bør (настоящее время: следует/стоит) – burde – har burdet

å måtte – må (настоящее время: нужно/должен) – måtte – har måttet

å skulle – skal – skulle – har skullet:

а) вспомогательный глагол: форма "skal" используется для образования запланированного будущего времени, "skulle" – для образования запланированного будущего в прошедшем или сослагательного наклонения

б) модальный глагол (используется в предписаниях, приказах и требованиях):

Du skal pusse tennene hver dag.

Alle skal levere skriftlige oppgaver.

Dere skal gjøre leksene først.

Det skal ikke serveres alkohol til ungdom.

Jeg vil at du skal gå.

Трудные для запоминания формы норвежских глаголов

å legge – la – har lagt =класть (å legge seg =ложиться спать /прилечь)

å ligge – lå – har ligget =лежать

å sette – satte – har satt =ставить (å sette seg =садиться)

å sitte – satt – har sittet =сидеть

ВОЗВРАТНЫЕ ГЛАГОЛЫ /REFLEKSIVE VERB!

В норвежском языке нет правил, какие глаголы возвратные, а какие нет. Их надо заучивать наизусть, поскольку часто аналогичные глаголы в русском языке возвратными не являются и наоборот: å sole seg =загорать å trene =тренироваться

å anstrenge seg =стараться/напрягаться (Jeg anstrenger meg virkelig, men får det ikke til allikevel! =Я действительно стараюсь, но у меня, все равно, не получается!)

å barbere seg =бриться (Hvor ofte barberer du deg? =Как часто ты бреешься?)

å basere seg på =основываться на (Denne artikkelen baserer seg på forskningsresultater fra en engelsk studie. =Эта статья основана на результатах исследования из английской научной работы.)

å begrense seg til =ограничиваться (Mine norskkunnskaper begrenser seg til å kunne be kelneren om en øl. =Мои знания норвежского сводятся к тому, чтобы заказать пиво у бармена.)

å beklage seg over =жаловаться (Han beklaget seg over servicen på restauranten. =Он пожаловался на обслуживание в ресторане.)

å bekymre/engste seg for =беспокоиться/переживать/бояться/волноваться/тревожиться (Han bekymrer seg ikke så mye for framtida. =Он не сильно беспокоится о будущем.)

å benytte seg av =(вос)пользоваться (Jeg tror jammen jeg skal benytte meg av tilbudet! =Думаю, что я, конечно же, воспользуюсь этим предложением!)

å beskytte seg fra =защищаться (Vi beskytter oss fra smitte med håndvask og sprit. =Мы защищаем себя от инфекции мытьем рук и спиртом.)

å bestemme seg for =решать(ся): Jeg har bestemt meg for å studere biologi til høsten. =Осенью я решил изучать биологию.

å bevege seg =двигаться (Det er viktig å bevege seg i fritiden når man har en stillesittende jobb. =Важно двигаться в свободное время, когда у вас сидячая работа.)

å blande seg inn/opp/bort i / å legge seg bort i =вмешиваться/встревать /совать нос (Jeg syns ikke hun burde blande seg inn i denne saken. =Я не думаю, что ей стоит вмешиваться в это дело.)

å brenne seg =обжигаться (Han brente seg på komfyren. =Он обжегся о плиту.)

å bringe med seg =приносить (Hun bringer alltid god stemning med seg. =Он всегда приносит с собой хорошее настроение.)

å bry seg om (/å ha omsorg for, å interessere seg for) =беспокоиться/переживать/волноваться/быть неравнодушным, небезразличным/интересоваться/думать о ком-л./заботиться (Jeg bryr meg om deg. =Я за тебя переживаю. / Han bryr seg ikke om det. =Его это не волнует. / Jeg bryr meg ikke om hva folk tror. =Мне не важно, что думают люди. / Det er ingenting å bry seg om. =Не о чем беспокоиться.)

å bryte seg inn i =врываться/проникать (Reven bryter seg inn i hønsehuset. =Лиса проникает в курятник.)

å bøye seg =наклоняться (Jeg har vanskelig for å bøye meg. =Мне тяжело наклоняться.)

å distrahere seg fra =отвлекаться/абстрагироваться (Det er bedre å distrahere seg fra det. =Лучше отвлечься от этого.)

å dreie seg om =касаться/рассказывать/быть посвященным чему-л. (Forskningen dreier seg om koronaviruset. =В исследовании речь о короновирусе.)

å drikke seg full/dritings =напиваться (Han drikker seg alltid full. =Он всегда напивается.)

å dumme seg ut = допускать оплошность, глупость, ошибку/глупить/плошать/позориться (Har jeg dummet meg ut nå igjen? =Я снова оплошал?)

å egne seg til =годиться/подходить (Han egner seg godt til jobben! =Он хорошо подходит для этой работы!)

å engasjere seg i =увлекаться (Han engasjerte seg i politikken. =Он увлекся политикой. / Du får mer glede av jobben om det er noe du engasjerer deg for. =Ты получишь больше радости от работы, если это то, чем ты увлечен.)

å ergre seg over =досадовать (Jeg ergrer meg over at jeg feilinvesterte alle de pengene i et så håpløst prosjekt. =Я раздосадован тем, что по ошибке инвестировал все деньги в такой безнадежный проект.)

å finne seg til rette =осваиваться/привыкать/адаптироваться (Mange utlendinger har vanskelig for å finne seg til rette i Norge. =Многим иностранцам тяжело освоиться в Норвегии.) å finne seg i =мириться/терпеть (Det vil jeg ikke finne meg i! =Я этого не потерплю!) å flytte seg =подвигаться (Kan du flytte deg litt? =Можешь немного подвинуться?)

å forandre/endre seg =(из)меняться (Tidene forandrer seg. =Времена меняются.)

å forberede seg til =готовиться (Jeg forbereder meg til eksamen. =Я готовлюсь к экзамену.)

å fordype seg i =углубляться/погружаться (Jeg trenger å fordype meg mer i grammatikk. =Мне нужно больше погрузиться в грамматику.)

å forelske seg =влюбляться (Han forelsker seg i mange kvinner. =Он влюбляется во многих женщин.)

å forestille seg =представлять (себе)/воображать (Jeg kan rett og slett ikke forestille meg hva han tenker på. =Я просто не могу представить, о чем он думает.)

å forholde seg til =учитывать/принимать во внимание/считаться/иметь дело с/касаться/иметь отношение к (Myndighetene har kommet med regler om hva vi skal gjøre under pandemien, og det må vi alle forholde oss til. =Власти обозначили правила, как вести себя во время пандемии, и все мы должны с этим считаться. / Jeg er nødt til å forholde meg til svigermor hver eneste dag. =Мне каждый день приходится иметь дело с тещей.)

å forlove seg med =обручаться (I går forlovet Per og Anne seg. =Вчера Пэр и Анна обручились.)

å forsikre seg om =убеждаться/удостоверяться (Jeg må forsikre meg om at jeg har passet klart. =Я должен убедиться, что мой паспорт готов.)

å forsnakke seg =проговариваться (Pass på at du ikke forsnakker deg! =Смотри не проговорись!)

å forsove seg til =просыпать (Jeg forsov meg til jobben. =Я проспал на работу.)

å forstå seg på =понимать/разбираться (Hun har arbeidet lenge i barnehager så hun forstår seg på barn. =Она давно работает в детских садах, поэтому понимает, что такое дети.)

å forsyne seg =угощаться (Maten står på bordet. Det er bare å forsyne seg! =Еда на столе. Угощайтесь!)

å forsøke/prøve seg på =пробовать себя/свои силы (I sommer vil jeg forsøke meg på å padle kajakk. =Этим летом я хочу попробовать себя в гребле на байдарках.)

å framstille seg =показывать/представлять себя (Han ville framstille seg i et best mulig lys.=Он хотел показать себя в лучшем свете.) å føle seg =чувствовать себя (Hvordan føler du deg? =Как ты себя чувствуешь?)

å føre med seg =приводить к/влечь за собой/выливаться в (Hvis man kjøper et gammelt hus, vil det helt sikkert føre med seg mye jobb! =Покупка старого дома, безусловно, потребует много работы!)

å få med seg =улавливать/понимать/расслышать/смотреть/посещать (Jeg fikk ikke helt med meg hva du sa. =Я не совсем понял, что ты сказал. / Du må få med deg dette museet. =Ты должен сходить в этот музей.)

å gjemme seg =прятаться (Katten likte å gjemme seg når det kom besøk. =Кот любил прятаться, когда приходили гости.)

å gjøre seg klar til =готовиться/собираться (Hun gjør seg klar til en ny skisesong. =Она готовится к новому лыжному сезону.)

å gjøre seg kjent med =ознакомиться (Du må gjøre deg kjent med bruksanvisningen. =Ты должен ознакомиться с инструкцией.)

å gi seg =сдаваться (Stå på, ikke gi deg før du er i mål! =Держись, не сдавайся, пока не достигнешь цели!)

å gifte seg med =жениться/выходить замуж (Jeg skal gifte meg med henne. =Я женюсь на ней.)

å glede seg over =радоваться (Barn gleder seg over vinteren. =Дети радуются зиме.)

å glede seg til =ждать с нетерпением/предвкушать (Jeg gleder meg til ferien. =Я в предвкушении отпуска.)

å grue seg til =бояться (чего-л. предстоящего)/страшиться/переживать/нервничать (Jeg gruer meg til eksamen. =Мне страшно из-за экзамена.)

å gå seg vill =заблудиться (Jeg gikk meg vill og havnet langt til skogs. =Я заблудился и оказался далеко в лесу.)

å ha noe på seg =быть одетым во что-л. (Jeg har jakke på meg. =На мне куртка.)

å ha med seg =иметь с собой (Jeg har ikke penger med meg! =У меня нет с собой денег!)

å henge seg opp i =зацикливаться (Jeg henger meg opp i småting. =Я зацикливаюсь на мелочах.)

å henvende seg til =обращаться к (Du må henvende deg til legen. =Тебе нужно обратиться к врачу.)

å holde seg borte fra/unna =держаться подальше (Hun må holde seg borte fra sukkerholdig mat framover. =В будущем она должна держаться подальше от сахаросодержащих продуктов.)

å holde seg inne =быть дома (I dag må jeg holde meg inne siden jeg har feber. =Сегодня я должен быть дома, поскольку у меня температура.)

å holde seg i form =поддерживать себя в форме (Jeg prøver å holde meg i form. =Я стараюсь поддерживать себя в форме.)

å holde seg til =придерживаться (De ville ikke rette seg etter det nye reglementet, de ønsket å holde seg til det gamle. =Они не хотели соблюдать новые правила, они хотели придерживаться старых.)

å hvile (seg) =отдохнуть/передохнуть/поспать (Hvil deg, det har du fortjent! =Отдохни, ты это заслужил!)

å innbille seg =воображать/мнить (Hun innbiller seg at hun er en stor forfatter. =Она воображает себя великим писателем.)

å innstille seg på =настраиваться (Han innstilte seg på ti dager i karantene. =Он настроился на 10 дней карантина.)

å interessere seg for =интересоваться (Jeg interesserer meg for musikk. =Я интересуюсь музыкой.)

å irritere seg over =раздражать (Jeg irriterer meg over insektene som kommer inn når vinduet står åpent. =Меня раздражают насекомые, которые появляются, когда окно открыто.)

å involvere seg i =участвовать/привлекаться (Jeg liker ikke å involvere meg i diskusjoner på jobben. =Мне не нравится участвовать в дискуссиях на работе. / Alle foreldre bør involvere seg i skolehverdagen. =Всем родителям следует принимать участие в школьной жизни.)

å kaste fra seg =выбрасывать (Folk kaster fra seg alt mulig ut bilvinduet. Veikanten er jo full av søppel! =Люди выбрасывают все подряд из окна машины. На обочине полно мусора!)

å kjede seg =скучать/испытывать скуку (Jeg kjeder meg. =Мне скучно.)

å kjenne seg igjen =узнавать себя в чем-л. или ком-л. /быть знакомым (Jeg kjenner meg igjen i sønnen min. =Я узнаю себя в моем сыне. / Jeg kjenner meg igjen i situasjonen han er i nå. =Мне очень знакома ситуация, в которой он находится сейчас.)

å klare/greie seg =справляться (Jeg klarer meg. =Я справлюсь.)

å kle på /av seg =одеться /раздеться (Jeg kan kle på meg selv! =Я сам могу одеться!)

å kle seg =одеваться (Husk å kle deg varmt. =Не забудь тепло одеться. / Hvordan skal vi kle oss? =Как нам одеться?)

å klippe seg =стричься (Jeg gikk og klippet meg. =Я сходил подстричься.)

å knytte seg til =быть связанным с/привязанным к (Barn knytter seg mest til mor det første leveåret. =Дети больше всего привязаны к матери в первый год своей жизни. / Den økte kriminaliteten i enkelte bydeler knytter seg nok til fattigdom og rusmisbruk. =Рост преступности в некоторых районах, вероятно, связан с бедностью и употреблением наркотиков.)

å komme seg =выздоравливать (Håper du kommer deg raskt! =Надеюсь, ты быстро поправишься!)

å konsentrere seg om =сосредотачиваться/концентрироваться (Du må konsentrere deg om oppgaven. =Ты должен сосредоточиться на задании.)

å kose seg i, på+место / med+объект =хорошо проводить время/наслаждаться/балдеть (Jeg koste meg på konserten. =Я хорошо провел время на концерте. / Han koser seg med en is i sola. =Он наслаждается мороженым на солнышке.)

å kvie seg for =опасаться/бояться/уклоняться/проявлять нежелание сделать чтол./воздерживаться/отказываться/не спешить (Jeg kvier meg for å fortelle dette til henne. Hun kommer til å bli fryktelig lei seg. =Мне не хочется ей это рассказывать. Она сильно расстроится.)

å late seg =лениться/бездельничать/лентяйничать (I dag ville han bare late seg og ligge på sofaen, han hadde jobbet så mye dagen før. =Сегодня он просто хотел валяться на диване, накануне он так много работал.)

å legge seg =ложиться (Jeg går og legger meg. =Пойду прилягу.)

å legge fra seg =откладывать в сторону (Boka er så spennende at jeg ikke klarer å legge den fra meg. = Книга такая интересная, что я не могу от нее оторваться.)

å legge på seg =полнеть (Jeg har lagt på meg i sommer. =Этим летом я располнел.)

å like seg i/på+место =чувствовать себя комфортно /нравиться где-л. (Jeg liker meg i Norge. =Мне нравится в Норвегии. / Hvordan liker du deg på kurset? =Как тебе на курсах?)

å lære seg ("seg" setter fokus på at det handler om egen innsats) =(на)учиться/(вы)учить (Jeg vil lære meg norsk helt skikkelig. =Я хочу очень хорошо выучить норвежский. / Han har lært seg å sykle i sommer! =Этим летом он научился ездить на велосипеде!)

å lønne seg =иметь смысл/быть целесообразным, уместным/оправдывать себя/стоить (Det lønner seg å benytte seg av tilbud i butikken. =Стоит воспользоваться предложениями в магазине. / Det lønner seg ikke å vente. =Нет смысла ждать.)

å løse seg =разрешаться (о проблемах): De fleste problemer løser seg med tiden. =Большинство проблем решаются с течением времени.

å melde seg inn i / ut av =вступать /выходить (Han skal melde seg inn i en organisasjon. =Он вступит в организацию.)

å melde seg på/av =записываться /выписываться (Han skal melde seg på et kurs. =Он запишется на курсы.)

å måle seg med =сравниваться/мериться (Ingen kan noensinne måle seg med deg. =Никто никогда не сможет сравниться с тобой.)

å nøye seg med =довольствоваться (Du må nøye deg med det du får. =Ты должен довольствоваться тем, что получаешь.)

å nærme seg =приближаться (Det nærmer seg sommer. =Приближается лето.) å ombestemme seg =передумать (Jeg ombestemte meg mange ganger. =Я менял много раз свое решение.)

å omgi seg med =окружать себя (Jeg omgir meg med kjærlige mennesker som respekterer og støtter meg. =Я окружаю себя любящими людьми, которые уважают и поддерживают меня.)

å omstille seg til =перестраиваться/подстраиваться/адаптироваться/осваиваться/приспосабливаться/принор авливаться/переходить/переключаться (Det er ikke så lett å omstille seg til å jobbe fra hjemmekontor. =Не так-то просто перестроиться на домашний режим работы.)

å oppføre seg =вести себя (Han oppførte seg ikke så bra på festen. =Он вел себя не очень хорошо на вечеринке.)

å oppholde/befinne seg i/på =находиться (Han oppholder seg ulovlig i landet. =Он находится в стране нелегально.)

å ordne seg =налаживаться (Det ordner seg, skal du se! =Все наладится, вот увидишь!)

å pensjonere seg =выходить на пенсию (Han skal pensjonere seg neste år. =Он выйдет на пенсию в следующем году.)

å passe seg for =остерегаться (Pass deg så du ikke brenner deg på den varme maten! =Смотри не обожгись горячей едой! / Pass deg for hunden, den kan bite! =Осторожно: собака! Она может укусить!)

å pynte seg med =наряжаться (Hun pynter seg med den nye kjolen, for kjæresten kommer på besøk. =Она наряжается в новое платье, так как ее парень придет в гости.)

å pådra seg (офиц.) =навлекать на себя/получать (Da jeg var på ferie, pådro jeg meg en forkjølelse. =Когда я был в отпуске, я простудился. / Han pådro seg en nakkeskade i kollisjonen. =Он получил травму шеи при столкновении.)

å påta seg =брать на себя/браться за (Er det noen som kan påta seg denne jobben? =Ктонибудь готов взяться за эту работу?)

å registrere seg =регистрироваться (Du kan registrere deg som arbeidsledig gjennom NAV. =Ты можешь зарегистрироваться как безработный через NAV.)

å reise seg for =вставать/уступать место (Vi må reise oss for eldre, uføre og gravide. =Мы должны уступать место пожилым, инвалидам и беременным.)

å rette seg etter =следовать/соблюдать/придерживаться/руководствоваться чем-л. (Man må rette seg etter gjeldende regler. =Нужно соблюдать действующие правила.) roe (seg) ned =успокаиваться (Ro deg ned! =Успокойся!)

å rådføre seg med =советоваться (Jeg har rådført meg med min lege. =Я посоветовался с моим врачом.)

å samle seg =собираться ( Vi samler oss her i foajeen før vi reiser i morgen, ikke sant? =Мы собираемся здесь в фойе перед завтрашней поездкой, верно?)

å se seg om =осмотреться (Vi ønsker å se oss litt om i byen. =Мы хотим немного осмотреться в городе.)

å sette seg =садиться (Du kan sette deg her. =Ты можешь присесть здесь.)

å sette seg inn i =изучать/разбираться/осваивать/вникать (Skal du ta førerprøven, må du sette deg godt inn i trafikkreglene. =Если ты собираешься сдавать экзамен по вождению, тебе необходимо изучить правила дорожного движения.)

å sikre seg =заручаться/обеспечивать себе/(за)получать (De kjøpte billetter tidlig for å sikre seg gode plasser. =Они купили билеты заранее, чтобы получить хорошие места.)

å skade seg =пораниться (Jeg skadet meg stygt da jeg falt ned fra stigen, og måtte rett på sykehuset. =Я сильно поранился, когда упал с лестницы, и мне нужно было прямо в больницу.)

å skaffe seg =доставать/добывать/приобретать (Jeg må skaffe meg bil. =Мне нужно достать машину.)

å skamme seg over =стыдиться (Jeg skammer meg over dette. =Мне за это стыдно.)

å skille seg fra =разводиться (Hun skilte seg fra mannen sin. =Она развелась с мужем.)

å skille seg ut =выделяться (Hun kler seg litt spesielt, men det er fordi hun liker å skille seg ut. =Она одевается немного необычно, но это потому, что она любит выделяться.)

å skjære seg =порезаться (Han skar seg. =Он порезался.)

å skynde/kjappe/forte seg =торопиться (Jeg skynder meg til møtet. =Я тороплюсь на встречу.)

å slanke seg =худеть (Du bør slanke deg! =Тебе следует похудеть!)

å slite seg ut =изводить, изнурять, изматывать себя/переутомляться/трудиться не щадя себя/выбиваться из сил/перенапрягаться/перестараться (Ikke slit deg ut! =Не изводи себя!)

å slutte seg til =присоединяться (Hun sluttet seg til demonstrantene på torget. =Она присоединилась к протестующим на площади.)

å slå seg =удариться (Slo du deg? =Ты ушибся?)

å slå seg ned/å bosette seg =поселиться/обосноваться (De slo seg ned i Norge. =Они поселились в Норвегии.)

å slå seg løs =развлекаться/веселиться/отрываться/расслабляться (Jeg har fri hele helgen, så i kveld har jeg tenkt å slå meg løs! =Я свободен все выходные, поэтому сегодня вечером я собираюсь расслабиться!)

å sminke seg =краситься (Hun sminker seg ikke om morgenen. =Она не красится утром.)

å smøre seg inn med =мазаться (Det er viktig at man smører seg godt inn med solkrem før man skal oppholde seg i sola. =Важно хорошо намазаться солнцезащитным кремом перед пребыванием на солнце.)

å smøre seg med tålmodighet =набраться терпения (Her er det lang kø i dag, så det er bare å smøre seg med tålmodighet! =Сегодня здесь длинная очередь, так что наберитесь терпения!)

å sole seg =загорать (Jeg liker å sole meg. =Я люблю загорать.)

å spesialisere seg i/på =специализироваться на (Han spesialiserer seg på norsk uttale. =Он специализируется на норвежском произношении.)

å spre seg =распространяться (Rykter sprer seg fort. =Слухи быстро распространяются.)

å summe seg =собраться с силами/прийти в себя/отойти/оклематься (Jeg fikk høre noe forferdelig akkurat, så nå må jeg bare summe meg litt. =Я только что услышал кое-что ужасное, поэтому сейчас мне нужно немножко прийти в себя.)

å sykemelde seg =брать больничный (Jeg tror du må sykemelde deg etter operasjonen. =Думаю, тебе нужно взять больничный после операции.)

å ta seg sammen / å skerpe seg =взять себя в руки (Skjerp deg! / Ta deg sammen! =Соберись!)

å ta seg av =заботиться/заниматься (Ingen tar seg av ham. =Никто о не не заботится. / Jeg skal ta meg av saken. =Я займусь этим делом.)

å ta /å kle noe på seg =надевать что-л. (Han tok / kledde på seg jakke og gikk ut. =Он надел куртку и вышел.)

å ta med (seg) =брать с собой (Ta med deg varme klær! =Возьми с собой теплую одежду!)

å tenke seg =представлять/предполагать (Det kan jeg tenke meg! =Могу себе представить!)

å tenke seg til + место =собираться (De tenker seg til Spania i sommer. =Этим летом они собираются в Испанию.)

å tenke seg om =хорошенько подумать (Dette var et vanskelig spørsmål. Nå må jeg virkelig tenke meg om. =Это сложный вопрос. Мне, действительно, нужно хорошенько подумать.)

å tilegne seg =приобретать (Slik kan man tilegne seg nødvendig kunnskap. =Вот так можно приобрести необходимые знания.)

å tilpasse seg (+объект) =адаптироваться/осваиваться/привыкать/приспосабливаться (Flytter du til utlandet, kan det ta tid å tilpasse seg. =Когда переезжаешь за границу, может потребоваться время для адаптации.)

å tøffe seg =изображать крутого/важничать (Han vi vise at han er skikkelig macho, så han driver og tøffer seg hele tiden. =Он хочет показать, что он настоящий мачо, поэтому он только и занимается тем, что изображает из себя крутого.)

å tørke seg =вытираться (Jeg tørker meg etter dusjen.=Я вытираюсь после душа.)

å undre seg =удивляться/изумляться/поражаться (Jeg undrer meg over deg, altså... Det virker som om du er i din egen verden stadig vekk. =Я тебе поражаюсь... Ты будто все время в своем собственном мире.)

å unnskylde seg med =извиняться (Du trenger ikke å unnskylde deg. =Тебе не нужно извиняться. / Han unnskyldte seg med at han var syk. =Он извинился, ссылаясь на свою болезнь.)

å utdanne seg til =(вы)учиться/обучаться (Hennes største drøm har alltid vært å utdanne seg til lege. =Ее самой большой мечтой всегда было учиться на врача.)

å utsette seg for =подвергаться (De som driver med fjellklatring, utsetter seg for stor fare. =Те, кто занимаются скалолазанием, подвергаются большой опасности.)

å uttale seg om =высказываться/комментировать (Jeg ønsker ikke å uttale meg om dette. =Я не желаю это комментировать.)

å uttrykke seg =выражаться (Hun er så flink til å uttrykke seg enkelt og greit. =Она умеет выражаться просто и доступно.)

å utvikle seg =развиваться (Det er viktig å utvikle seg. =Важно развиваться.)

å vaske seg =мыться (Barna vil ikke vaske seg. =Дети не хотят мыться.)

å venne seg til =привыкать (Man må venne seg til den norske vinteren. =К норвежской зиме нужно привыкнуть.)

å vise seg =оказываться (Det viste seg at det ikke var ledige rom på hotellet. =Оказалось, что в гостинице не было свободных мест.)

å være lei seg =расстраиваться (Ikke vær lei deg! =Не расстраивайся!)

å være fra seg =быть вне себя (Han ble helt fra seg av skrekk/glede! =Он был вне себя от страха/радости!)

å være ute av seg =быть в отчаянии/расстраиваться (Han ble helt ute av seg da katten hans døde. =Он был в отчаянии, когда умер его кот.)

å øve seg i/på =упражняться/практиковаться/тренироваться ("seg" setter fokus på at det handler om egen innsats): Du må øve deg i å skrive norsk. =Тебе нужно упражняться в письме по-норвежски

Список неправильных глаголов в норвежском языке.

å be – ba – har bedt =просить

å bli – ble – har blitt =становиться

å dra – dro – har dratt =ехать/отправляться

å drikke – drakk – har drukket =пить

å dø – døde – har dødd =умирать

å falle – falt – har falt =падать

å finne – fant – har funnet =находить (не путайте с "lete etter"=искать )

å fly – fløy – har fløyet =летать

å forstå – forsto – har forstått =понимать

å forsvinne – forsvant – har forsvunnet =исчезать

å fortelle – fortalte – har fortalt =рассказывать

å følge – fulgte – har fulgt =следовать/сопровождать

å få – fikk – har fått =получать

å gi – ga – har gitt =давать

å gjøre – gjør (настоящее) – gjorde – har gjort =делать

å gråte – gråt – har grått =плакать

å ha – hadde – har hatt =иметь

å hjelpe – hjalp – har hjulpet =помогать

å holde – holdt – har holdt =держать

å komme – kom – har kommet =приходить

å skrive – skrev – har skrevet =писать

å slå – slo – har slått =ударять

å sove – sov – har sovet =спать

å spørre – spør (настоящее) – spurte – har spurt =спрашивать

å stjele – stjal – har stjålet =красть

å stå – sto – har stått =стоять (å stå opp =вставать утром)

å synes – synes – syntes – har syntes =думать/считать

å synge – sang – har sunget =петь

å ta – tok – har tatt =брать

å velge – valgte – har valgt =выбирать

å vinne – vant – har vunnet =выигрывать/побеждать

å vite – vet (настоящее) – visste – har visst =знать

å være – er (настоящее)– var – har vært =быть/являться/находиться

ОСНОВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ГЛАГОЛА "Å FÅ":

ПОЛУЧАТЬ:

I går fikk jeg et brev. =Вчера я получил письмо.

Jeg får lønn i morgen. =Завтра я получу зарплату.

Nå kan jeg sikkert få lån i banken, siden jeg har spart opp til en tilstrekkelig egenkapital. =Теперь я точно смогу получить кредит в банке, так как я накопил достаточно денег.



БЫТЬ ПОДВЕРЖЕННЫМ ЧЕМУ-Л. (заболеть, получить, схватить и т.д.):

Han fikk vondt i ryggen. =У него заболела спина.

Han fikk lungebetennelse. =Он заболел воспалением легких.

Du kan få lungekreft av å røyke. =Ты можешь заболеть раком легких от курения.

Han fikk juling. =Его побили.

Han fikk skader/sår. =Он получил повреждения/рану.

Han fikk straff. =Его наказали.

Han fikk mye kritikk. =Его раскритиковали.

МОЧЬ (как правило в отрицательных предложениях, когда речь о физической неспособности организма /используется не часто):

Jeg får ikke sove, for jeg har så vondt i tennene. =Я не могу уснуть, так как у меня сильно болят зубы.

Jeg får ikke puste hvis jeg sover på magen, så jeg må ligge på ryggen. =Я не могу дышать, если сплю на животе, поэтому я должен лежать на спине.



НАДО/НУЖНО/ДОЛЖЕН/ПРИХОДИТЬСЯ/БЫТЬ ВЫНУЖДЕННЫМ ЧТО-Л. СДЕЛАТЬ =må (выражение необходимости, обязанности, требования, приказа, настойчивого совета):

Jeg trenger å klippe meg, men nå under karantenen holder alle frisører stengt, så jeg får bare vente. =Мне нужно подстричься, но сейчас, в условиях карантина, все парикмахерские закрыты, поэтому мне просто придется ждать.

Bilen min starter ikke. Jeg får sykle til jobb. =Моя машина не заводится. Придется ехать на работу на велосипеде.

Det får være grenser. =Должны быть границы.

Dere får sove nå! =Сейчас же ложитесь спать!

Nå får dere slutte med den kranglinga, unger! =Дети, немедленно прекратите ругаться!

Nå får du gjøre som jeg sier! =Тебе придется делать то, что я скажу!

Vil du ha mat nå, får du lage den selv! =Хочешь еду сейчас, приготовь сам!

Nå får du ta deg sammen! =Возьми же себя в руки!



Глагол "må" выражает большую степень настойчивости, категоричности.



СЛЕДУЕТ/ЛУЧШЕ (=bør):

Vi får vente til i morgen. =Нам лучше подождать до завтра.

Vi får gjøre det i morgen. =Нам лучше сделать это завтра.

Du får slanke deg, gutt! =Тебе следует похудеть, парень!

Du får la være å være så nysgjerrig. =Тебе не следует быть таким любопытным.



(С)МОЧЬ/ СУМЕТЬ /ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ, ВРЕМЯ /СПРАВИТЬСЯ /УДАВАТЬСЯ /ПОЛУЧАТЬСЯ /УСПЕТЬ В ОБОРОТЕ "Å FÅ + ПРИЧАСТИЕ 2/PERFEKTUM PARTISIPP + ОБЪЕКТ" (=å klare):

Jeg fikk ikke sovet mer enn tre timer i natt. =У меня не получилось поспать больше 3 часов этой ночью.

Jeg får ikke åpnet denne flaska. =У меня не получается открыть бутылку.

Vi fikk smakt på bærene før frosten kom. =Мы успели попробовать ягоды до морозов.

Jeg fikk klippet gresset før regnet kom. =Я успел подстричь траву до того, как пошел дождь.

Jeg fikk klippet håret, selv om det egentlig ikke var noen timer ledig. =У меня получилось подстричься, хотя, свободных мест, на самом деле, не было.

Jeg fikk reparert bilen i går til tross for at jeg egentlig hadde nok annet å gjøre. =Я смог починить машину вчера, хотя у меня, на самом деле, было достаточно других дел.

Jeg fikk bestått eksamen. =Мне удалось сдать экзамен.



ПОРУЧИТЬ/ПРЕДОСТАВИТЬ КОМУ-Л. ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ В ОБОРОТАХ "Å FÅ + ПРИЧАСТИЕ 2/PERFEKTUM PARTISIPP + ОБЪЕКТ" / "Å FÅ + ОБЪЕКТ + ПРИЧАСТИЕ 2/PERFEKTUM PARTISIPP" (речь идет об услуге, которую вам оказывают по просьбе или за деньги):

Jeg fikk reparert bilen. /Jeg fikk bilen reparert. =Мне починили машину.

Jeg får sjekket øynene mine en gang i året. /Jeg får øynene mine sjekket en gang i året. =Я проверяю зрение раз в год.

Naboen skal få balkongen innglasset. /Naboen skal få innglasset balkongen. =Соседу застеклят балкон.

Vi fikk godkjent søknaden vår. /Vi fikk søknaden vår godkjent. =Наше заявление одобрили.



ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕРШЕННОГО ВИДА (ЧТО СДЕЛАТЬ?) СЛЕДУЮЩИХ ГЛАГОЛОВ:

å se =видеть / å få se =увидеть (I går kveld fikk jeg se en grevling for første gang i mitt liv! =Вчера вечером я впервые в жизни увидел барсука!)

å høre =слышать, слушать / å få høre =(у)слышать, как правило от кого-то (Jeg fikk høre at du skulle flytte til Bergen. Er det virkelig sant? =Слышал, что ты собираешься переезжать в Берген. Это, действительно, так?)

å vite =знать / å få vite =узнать, услышать что-л. от кого-л. (Han fikk vite at Anna kom inn på universitetet. =Он узнал, что Анна поступила в Университет.)

ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НОРВЕЖСКОГО ГЛАГОЛА "Å GÅ" (и других глаголов движения)



Многие используют норвежский глагол "å gå"(=ходить) по аналогии с английским "to go" (=ходить, ездить). Однако в норвежском языке этот глагол употребляется исключительно в значении "ходить". В значении "ездить" используются:

å reise (как правило на дальнее расстояние):

Jeg skal (reise) til Norge. =Я поеду в Норвегию.

å kjøre (как правило на своей машине):

Jeg skal (kjøre) til jobben. =Я поеду (на машине) на работу.

å sykle (на велосипеде):

Jeg skal (sykle) til skolen. =Я поеду (на велосипеде) в школу.

å ta + bussen/toget/trikken/t-banen/båt/fly (на автобусе/электричке, поезде/трамвае/метро/теплоходе/самолете):

Jeg skal (ta bussen) til kjøpesenteret. =Я поеду (на автобусе) в торговый центр.

å dra (на любом виде транспорта; возм. встретить в значении "идти"):

Jeg skal (dra) til Norge/ til jobben/ til skolen/ til kjøpesenteret. =Я поеду в Норвегию /на работу /в школу /в торговый центр.

Если в предложении присутствует место (куда?), то в будущем времени глагол движения (пойду, поеду) обычно опускается и остается только "skal" (помощник для образования будущего времени).

Схема норвежского предложения:

"Подлежащее + skal + I/PÅ/TIL + место (куда?)"

Какой предлог выбрать?

ПРЕДЛОГ "I"/"PÅ" используется, когда с местом нас связывает деятельность (учеба, работа, тренировка и т.д.) или какое-то дело (например, нужно что-то купить). Выражения с предлогом "i" и "på" необходимо учить наизусть:

"I": i banken =в банк /i kirka =в церковь /i barnehagen =в дет. сад /i skogen =в лес /i parken=в парк /i selskap =на праздник, званый вечер, в гости /i bryllup =на свадьбу /i bursdag =на день рождения /i naturen =на природу и т.д.

"PÅ": på jobb =на работу /på fabrikken =на завод /på kontoret =в офис /på apoteket =в аптеку /på sykehuset =в больницу /på posten =на почту /på skolen =в школу /på universitetet =в университет /på kurs =на курсы /på kafe =в кафе /på restaurant =в ресторан /på kino =в кино /på museum =в музей /på konsert =на концерт /på fest =на праздник, вечеринку /på trening =на тренировку /på do =в туалет и т.д.

С некоторыми существительными допустимы оба предлога: i(/på) butikken =в магазин /i(/på) møte =на встречу/собрание / i(/på) rommet =в комнату и т.д.

Пример:

— Hvor skal du? =Ты куда собрался?

— Jeg skal på trening. =На тренировку.

ПРЕДЛОГ "TIL" используется, когда:

Место, куда вы собираетесь, — всего лишь пункт назначения (и не факт, что вы, вообще, туда зайдете). Сравним:

Jeg skal på skolen. =Я в школу. (Скажет ребенок, которой учится в школе.)

Jeg skal til skolen. =Я в школу. (Скажет папа, который собирается в школу, чтобы, к примеру, забрать ребенка.)

Jeg skal på butikken. =Я в магазин. (Вам нужно что-то купить.)

Jeg skal til butikken. =Я до магазина. (Вы доберетесь до магазина, но не факт, что зайдете в него.)

Jeg skal på apoteket og kjøpe hostesaft. =Я в аптеку купить сироп от кашля.

Jeg skal til apoteket. =Я до аптеки. (Вы доберетесь до аптеки, но не факт, что вы туда зайдете)

Jeg skal på verksted. =Я в автосервис. Вас будут чинить в автосервисе

Bilen skal på verksted. /Jeg skal levere bilen på verksted. =Я отдам машину в автосервис.

Jeg skal til verkstedet (for å hente bilen). =Я до автосервиса (забрать машину).

Место назначения — страна или город:

— Hvor skal du i ferien? =Куда собираешься в отпуске?

— Jeg skal til Norge. =В Норвегию.

Мы собираемся к кому-то:

Jeg skal til legen/til Anne/til vennen. =Я собираюсь к врачу/к Анне/к другу.

Когда мы используем транспорт:

Jeg skal (reise) til Norge. =Я поеду в Норвегию.

Jeg skal (kjøre) til jobben. =Я поеду (на машине) на работу.

Jeg skal (sykle) til skolen. =Я поеду (на велосипеде) в школу.

Jeg skal (ta bussen/toget/trikken/t-banen) til kjøpesenteret. =Я поеду (на автобусе/электричке/трамвае/метро) в торговый центр.

Jeg skal (fly/ta båt) til øya. =Я поеду на остров (на самолете, на теплоходе).

Jeg skal (dra) til Norge/ til jobben/ til skolen/ til kjøpesenteret. =Я поеду в Норвегию /на работу /в школу /в торговый центр.

Предлог "til" также используется:

Когда мы хотим подчеркнуть, что будем добираться пешком, а не на транспорте. Сравним:

I dag går færre og færre på biblioteket siden vi har Internett. =Сегодня все меньше и меньше людей ходят в библиотеку, поскольку у нас есть интернет.

Vi trenger ikke å gå til biblioteket i dag, vi kan sitte på med Tor. =Нам не нужно идти (пешком) в библиотеку сегодня, нас подвезет Тур.

Jeg går på skole. =Я хожу в школу. (Я учусь в школе)

Jeg går til skolen hver dag selv om jeg kunne tatt bussen. =Я хожу (пешком) в школу каждый день, хотя мог бы ездить на автобусе.

После следующих глаголов:

å komme til =прийти в (Da jeg kom til butikken, hadde de solgt den siste mobiltelefonen. =Когда я пришел в магазин, они продали последний телефон.)

å komme seg til =добраться до (Hvordan kommer jeg meg til museet? =Как мне добраться до музея?)

å skynde seg til =торопиться на/в (Jeg skynder meg til bussen. =Я тороплюсь на автобус.)

å flytte til =переехать в

å ta en tur til =пройтись до

А как сказать "пойти что-то сделать"?

Согласно нормам в данном случае правильно использовать союз "OG", а не частицу "å" (произносятся одинаково: /å/).

НЮАНСЫ:

Вместо будущего, как правило, используется настоящее время (при этом оба глагола необходимо поставить в форму настоящего времени путем добавления окончания "-r"):

Jeg går og svømmer. =Пойду поплаваю.

Jeg går og ser på fotballkampen. =Пойду посмотрю футбольный матч.

Jeg går og møter noen venner. =Пойду встречусь с друзьями.

Jeg går og handler. =Пойду за покупками.

Jeg går og lager litt kaffe. =Пойду приготовлю кофе.

Вместо "å gå" могут быть и другие глаголы движения (å kjøre/å dra):

I kveld kjører han og henter Jonas i barnehagen. =Сегодня вечером он едет забрать Юнаса из детского сада.

Snart drar jeg og henter noen venner på flyplassen. =Скоро поеду забрать друзей из аэропорта.

При образовании будущего времени с помощью вспомогательного глагола "skal" оба глагола ставим в форму инфинитива (что делать?):

Jeg skal dra og svømme i dag. =Поеду поплаваю сегодня.

Jeg skal dra og se på fotballkampen. =Поеду посмотрю футбольный матч.

Jeg skal til byen og møte noen venner. =Я собираюсь в город встретиться с друзьями.

Очень часто естественней просто обозначить конечную цель:

Jeg skal svømme i dag. =Я буду плавать сегодня.

Jeg skal på fotballkampen. =Я собираюсь на футбольный матч.

Jeg skal møte noen venner i byen. =Я встречусь с друзьями в городе.

В прошедшем времени оба глагола ставим в форму "preteritum":

Jeg gikk og svømte. =Я сходил поплавал.

Jeg gikk og handlet. =Я сходил за покупками.

Jeg gikk og laget litt kaffe. =Я пошел приготовил кофе.

