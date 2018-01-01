Местоимения в шведском языке

Местоимения используются вместо имён людей или названий предметов, заменяя их в речи, чтобы постоянно не повторять одно и то же слово.

В шведском языке меньше падежей, чем в русском. Поэтому шведские личные местоимения будут только в двух падежных формах — именительной и объектной.

Например:

Jag talar. Я говорю

Han talar medmig. Он говорит со мной

Det ärmin kompis. Это мой друг.

все шведские личные и притяжательные местоимения

Именительный падеж Объектный падеж Притяжательные местоимения Единственное число jag — я mig — меня/мне/мной min/mitt/mina — мой/и du — ты dig — тебя/тебе/тобой din/ditt/dina — твой/и han — он honom — его/него/им hans — его

Именительный падеж Объектный падеж Притяжательные местоимения Единственное число hon — она henne — её/неё/ею hennes — её det/den — оно det/den — его/её** dess — её/его Множественное число vi — мы oss — нас/нам/нами vår/vårt/våra — наш/и Ni/ni — вы er — вас/вам/вами er/ert/era — ваш/и de — они dem — их/них/им/ими deras — их

Местоимения sin/sitt/sina (свой, свои)

В шведском существует ещё и местоимение свой для третьего лица.

Шведы говорят: Я мóю мою кошку; Ты моешь твою кошку; Свен моет свою кошку; Она моет свою кошку.

Когда речь в предложении идёт о третьем лице и оно само выполняет действие над чем-то/кем-то, то используется местоимение sin/sitt/sina свой:

Fredde älskar sin nya bil. Фредде любит свою новую машину.

Han tvättar den varje dag. Он моет её каждый день.

Britta följer sin lilla dotter till skolan varje morgon. Бритта провожает свою маленькую дочку в школу каждое утро.

Но:

Fredde tvättar hans (sin brors) bil varje dag. — Фредде моет машину своего брата каждый день. Hans bil — его машина, т. е. чужая. Sin bil — своя машина.

Притяжательные местоимения (отвечают на вопрос «чей?») выглядят в шведском языке следующим образом:

Единственное число

jag – я min (мужской и женский род) / mitt (средний род) – мой, моя, мое

mina – мои

du – ты din (мужской и женский род) / ditt (средний род) – твой, твоя, твое

dina – твои

han – он

hon – она

den / det – оно

man – выступает в роли подлежащего (люди вообще)

hans – его

hennes – ее

dess – его, ее

ens – его, ее

sin (мужской и женский род) / sitt (средний род) – свой

sina – свои

Множественное число

vi – мы vår (мужской и женский род) / vårt (средний род) – наш, наша, наше

våra – наши

ni – вы er (мужской и женский род) / er (средний род) – ваш,

era – ваши

de – они deras (мужской и женский род) / deras (средний род) – их

deras – их

Примеры использования местоимений

Det är min bok. – Это моя книга.

Här ligger hennes väska. – Здесь лежит её сумка.

Vi ser deras lärare. – Мы видим их учителя.

Местоимение dess не употребляется в разговорной речи, чтобы избежать этого местоимения, используют описательные конструкции.

Allan ser en katt. Den har svart päls / Dess päls är svart. – Аллан видит кота. Его шерсть черная / У него черная шерсть.

Местоимения min / mitt, mina, din / ditt, dina, vår / vårt, våra, er / ert, era, sin / sitt, sina могут также переводится как «свой», «свои»…

Jag besöker mina föräldrar. – Я навещаю своих родителей.

Ni kan lämna era saker här. – Вы можете оставить свои вещи здесь.

Peters föräldrar målar sitt hus varje år. – Родители Петера каждый год красят свой дом.

Почувствуйте разницу между предложениями:

Sten kyssar sin fru. – Стен целует свою жену.

Sten kyssar hans fru. – Стен целует его жену. (Стен целует чью-то жену!)

Или другой пример:

Karin öppnar sin väska. – Карин открывает свою сумку.

Karin öppnar hennes väska. – Карин открывает ее сумку.

Если между местоимением и существительным добавить прилагательное, оно будет в определенной форме.

Min nya bil är helt fantastisk. – Моя новая машина совершенно невероятная.

Hans gamla vän flyttar tillbaka till Stockholm. – Его старый друг переезжает в Стокгольм.

1. Личные местоимения, выступающие в качестве субъекта/ подлежащего (subjektform) Произношение Примеры jag я ё(г) Jag älskar Maria. /Я люблю Марию. du ты дю Du saknar Ulf. / Ты скучаешь по Ульфу. han он хан Han äter bröd. / Он ест хлеб. hon она хун Hon pratar med Sara. / она разговаривает с Сарой. den (для слов с артиклем en ) оно дэн - Vad gör katten? - Den dricker mjölk. / - Что делает этот кот? - Он пьёт молоко. det (для слов с артиклем ett ) оно дэт - Vad kostar ett paket tvättmedel? - Det kostar femtio kronor. / Сколько стоит пачка стиральногшо порошка? - Она стоит 50 крон. vi мы ви Vi ska gå på bio imorgon. / Завтра мы пойдем в кино. ni вы ни Vad ska ni göra imorgon? / Что вы будете делать завтра? de они дом - Var står tekopparna? - De står i skåpet. / - Где находятся чашки? - Они стоят в шкафу. Обратите внимание! 1. В шведском языке местоимения он (han) и она (hon) применяются практически всегда только к людям. 2. Местоимение оно (den и det) используется в зависимости от артикля существительного, о котором идет речь.

(Пр.: En kat - den; ett bord - det) 2. Личные местоимения, выступающие в качестве объекта/ второстепенного члена предложения (оbjektform) Условный перевод Произношение Примеры mig мне/ меня мэй Ulf älskar mig. / Ульф меня любит. dig тебе/ тебя дэй Jag vill träffa dig ikväll. / Я хочу встретиться с тобой сегодня вечером. honom ему/ его хоном Sara hjälpte honom igår. / Сара помогла ему вчера. henne ей/ её хэннэ Hälsa henne från mig! / Передавай ей от меня привет! den (для слов с артиклем en ) --- дэн Edvard säljer en bil. Jag ska köpa den. / Эдвард продает автомобиль. Я собираюсь его купить. det (для слов с артиклем ett ) --- дэт Golvet i köket är rent. Jag har tvättat det. / Полы в кухне чистые. Я их помыл. oss нам/ нас ос Igår köpte vi en present åt vänner. De har inte tackat ossför den. / Вчера мы купили подарок друзьям. Они не по благодарили нас за него. er вам/ вас эр Sara och Ulf behöver hjälp av er! / Саре и Ульфу нужна ваша помощь. dem им/ их дом Sara och Ulf behöver hjälp av er. Kan ni ringa dem? / Саре и Ульфу нужна ваша помощь. Вы можете им позвонить?

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