Падеж — это форма изменения склоняемого слова в зависимости от его грамматического значения в предложении.
В финском склонение по падежам происходит путём прибавления различных окончаний.
В финском языке нет предлдгов, только послелоги. от этого и падежей так много.
Финский язык имеет пятнадцать падежей для существительных.
- Номинатив есть падеж подлежащего и не имеет никакого окончания в единственном числе; в множественном он имеет окончание -t, тогда как в большинстве других падежей имеется множественный суффикс -i-, который появляется перед падежным суффиксом (например: taloissa)
- Генитив выражает главным образом отношения, подобные, тем, что выражены в английском с использованием генитива или предлога "of".
- Эссив обычно выражает что-то вроде роли.
- Партитив указывает, помимо прочего, частичность объекта; например, предложение soin omenaa имеет такой объект, и это обычно переводится как 'я ел яблоко', тогда как soin omenan содержит так называемый полный объект, означая, что было съедено целое яблоко, и это могло бы быть переведено как 'я съел яблоко'; но в многих ситуациях партитив - просто грамматическая форма "требуемая" глаголом, как в rakastan sinua 'я люблю Вас'; он также используется (в единственном числе!) с числительными, например: kolme taloa ' три дома'.
- Транслатив может указывать результат изменения состояния или роли, например: tulla opettajaksi 'стать преподавателем'; но имеется также много других применений, например: suomeksi 'на Финский'.
- Инессив обычно указывает на нахождение в пределах или в близком контакте с чего-либо.
- Элатив обычно на указывает движение изнутри или от близкого контакта с чем-либо; он также используется в большом количестве абстрактных значений, напримет: minusta 'по моему мнению'.
- Иллатив обычно обозначает движение внутрь или в близкий контакт с чем-либо.
- Адессив может относиться к нахождению около или на поверхности чего-либо, но имеет также некоторые другие применения, включая признак инструмента, метода или способа, а также как идиоматическое выражение типа minulla вместо 'я имею' (буквально: 'при мне имеется').
- Аблатив указывает на движение из окрестностей или с поверхности чего-либо
- Аллатив указывает на движение к окрестностям или на поверхности чего-либо, или указывает получателя (например, которому что-либо дают).
- Абессив соответствует английскому предлогу "without" ("без"); используется редко, в основном в пословицах и номинальных формах глаголов.
- Комитатив указывает компанию; окончание сопровождается притяжательным суффиксом; относительно редкий.
- Инструктив указывает инструмент; вероятно, наиболее редкий из падежей; формы единственного числа, подобные генитиву, являются главным образом наречие-подобными (например: jalan 'ногой'); инструмент обычно выражается, используя адессив или другие падежи.
- Аккузатив (винительный, объектный падеж) часто также вносится в список как отдельный падеж, хотя форма совпадает с формой номинатива или генитива, если бы не личные местоимения, которые имеют определенные аккузативные формы (minut, sinut, и т.д.)
|финские падежи
|падеж (sija)
|окончание
|?/предлог
|пример
|Грамматические
|nominatiivi
|-
|talo
|дом
|genetiivi
|-n
|-
|talon
|(нет) дома
|objekti
|akkusatiivi
|- ; -n
|вижу кого/что?
|talo или talon
|дом
(как известный объект)
|partitiivi
|-(t)a
|taloa
|дом
(как часть объекта)
|Внутриместные
|inessiivi
|-ssa
|где?
в, внутри
|talossa
|в доме
|elatiivi
|-sta
|откуда?
из, изнутри
|talosta
|из дома
|illatiivi
|-Vn, -hVn, seen
|куда?
(в, вовнутрь)
|taloon
|в дом, внутрь дома
|Внешнеместные
|adessiivi
|-lla
|где?
в, на
|talolla
|на доме
|ablatiivi
|-lta
|откуда?
из, с, от
|talolta
|от дома, с дома
|allatiivi
|-lle
|куда?
к, на, в
|talolle
|к дому, на дом
|Состояния
|essiivi
|-na
|как, кем/чем?
|talona
|как дом, домом
|translatiivi
|-ksi
|как, кем/чем?
|taloksi
|как дом, домом
|(eksessiivi; диалект)
|-nta
|кем/чем?
|talonta
|являющийся домом
|Второстепенные
|abessiivi
|-tta
|без чего?
без
|talotta
|без дома
|instruktiivi
|-n
|с чем?
с
|taloin
|с домами
|komitatiivi
|-ne-
|вместе с чем?
с
|taloineni
|с моими домами
Часть финских падежей являются формами слова, которые указывают, например, на положение тела в пространстве или направление его движения.
По-русски мы говорим: "в магазине" (предложный падеж). Как видите, изменился падеж слова магазин и добавился предлог.
В финском языке мало предлогов и очень часто именно падеж без помощи предлога указывает нам на то, что происходит. К примеру, по-фински "магазин" - это "kauppa". А "в магазине" по-фински будет "kaupassa". Как видите никакого предлога нет, а добавилось только окончание ssa. Окончание ssa в финском языке - это форма "местного падежа", который указывает на то, где происходит действие. Грубо говоря, можно сказать, что это окончание ssa заключает в себе и наш предлог "в" и наш "предложный падеж".
Другой пример необычного для нас финского падежа - это падеж изменения или превращения. По-фински "учитель" - это "opettaja". Падежное окончание "ksi", использующееся в падеже изменения, меняет значение слова на "стать учителем" - "opettajaksi". Опять финны одним коротким словом выражают целую мысль. Это чем-то похоже на наш творительный падеж: стать кем, чем? учителем.
Или еще один пример, падежное окончание "na" означает время, когда происходит событие. "Lapsi" - по-фински ребёнок, тогда как "lapsena" означает "в детстве" или "будучи ребёнком".
Это необычно для нас и к этому надо привыкнуть. В финском языке 8 падежей связанны с местом или направлением действия: "в магазине", "с магазина", "на магазине", "из магазина" и тд. Помимо этих относительно понятных падежей, есть еще необычные, такие как вышеописанный превратительный падеж. Но это тоже становится понятно со временем. Как видите ничего сложного.