Падеж — это форма изменения склоняемого слова в зависимости от его грамматического значения в предложении.

В финском склонение по падежам происходит путём прибавления различных окончаний.

В финском языке нет предлдгов, только послелоги. от этого и падежей так много.

Финский язык имеет пятнадцать падежей для существительных.

Номинатив есть падеж подлежащего и не имеет никакого окончания в единственном числе; в множественном он имеет окончание -t, тогда как в большинстве других падежей имеется множественный суффикс -i-, который появляется перед падежным суффиксом (например: taloissa) Генитив выражает главным образом отношения, подобные, тем, что выражены в английском с использованием генитива или предлога "of". Эссив обычно выражает что-то вроде роли. Партитив указывает, помимо прочего, частичность объекта; например, предложение soin omenaa имеет такой объект, и это обычно переводится как 'я ел яблоко', тогда как soin omenan содержит так называемый полный объект, означая, что было съедено целое яблоко, и это могло бы быть переведено как 'я съел яблоко'; но в многих ситуациях партитив - просто грамматическая форма "требуемая" глаголом, как в rakastan sinua 'я люблю Вас'; он также используется (в единственном числе!) с числительными, например: kolme taloa ' три дома'. Транслатив может указывать результат изменения состояния или роли, например: tulla opettajaksi 'стать преподавателем'; но имеется также много других применений, например: suomeksi 'на Финский'. Инессив обычно указывает на нахождение в пределах или в близком контакте с чего-либо. Элатив обычно на указывает движение изнутри или от близкого контакта с чем-либо; он также используется в большом количестве абстрактных значений, напримет: minusta 'по моему мнению'. Иллатив обычно обозначает движение внутрь или в близкий контакт с чем-либо. Адессив может относиться к нахождению около или на поверхности чего-либо, но имеет также некоторые другие применения, включая признак инструмента, метода или способа, а также как идиоматическое выражение типа minulla вместо 'я имею' (буквально: 'при мне имеется'). Аблатив указывает на движение из окрестностей или с поверхности чего-либо Аллатив указывает на движение к окрестностям или на поверхности чего-либо, или указывает получателя (например, которому что-либо дают). Абессив соответствует английскому предлогу "without" ("без"); используется редко, в основном в пословицах и номинальных формах глаголов. Комитатив указывает компанию; окончание сопровождается притяжательным суффиксом; относительно редкий. Инструктив указывает инструмент; вероятно, наиболее редкий из падежей; формы единственного числа, подобные генитиву, являются главным образом наречие-подобными (например: jalan 'ногой'); инструмент обычно выражается, используя адессив или другие падежи. Аккузатив (винительный, объектный падеж) часто также вносится в список как отдельный падеж, хотя форма совпадает с формой номинатива или генитива, если бы не личные местоимения, которые имеют определенные аккузативные формы (minut, sinut, и т.д.)

финские падежи падеж (sija) окончание ?/предлог пример Грамматические nominatiivi - talo дом genetiivi - n - talo n (нет) дома objekti akkusatiivi - ; - n вижу кого/что? talo или talo n дом

(как известный объект) partitiivi -( t ) a talo a дом

( как часть объекта ) Внутриместные inessiivi - ssa где?

в, внутри talo ssa в доме elatiivi - sta откуда ?

из, изнутри talo sta из дома illatiivi - V n , - h V n , seen куда?

( в, вовнутрь ) talo on в дом, внутрь дома Внешнеместные adessiivi - lla где?

в, на talo lla на доме ablatiivi - lta откуда?

из, с, от talo lta от дома, с дома allatiivi - lle куда?

к, на, в talo lle к дому, на дом Состояния essiivi - na как, кем/чем? talo na как дом, домом translatiivi - ksi как, кем/чем? talo ksi как дом, домом ( eksessiivi ; диалект ) - nta кем/чем? talo nta являющийся домом Второстепенные abessiivi -tta без чего?

без talotta без дома instruktiivi -n с чем?

с talo i n с домами komitatiivi -ne- вместе с чем?

с talo i ne ni с моими домами

Часть финских падежей являются формами слова, которые указывают, например, на положение тела в пространстве или направление его движения.

По-русски мы говорим: "в магазине" (предложный падеж). Как видите, изменился падеж слова магазин и добавился предлог.

В финском языке мало предлогов и очень часто именно падеж без помощи предлога указывает нам на то, что происходит. К примеру, по-фински "магазин" - это "kauppa". А "в магазине" по-фински будет "kaupassa". Как видите никакого предлога нет, а добавилось только окончание ssa. Окончание ssa в финском языке - это форма "местного падежа", который указывает на то, где происходит действие. Грубо говоря, можно сказать, что это окончание ssa заключает в себе и наш предлог "в" и наш "предложный падеж".

Другой пример необычного для нас финского падежа - это падеж изменения или превращения. По-фински "учитель" - это "opettaja". Падежное окончание "ksi", использующееся в падеже изменения, меняет значение слова на "стать учителем" - "opettajaksi". Опять финны одним коротким словом выражают целую мысль. Это чем-то похоже на наш творительный падеж: стать кем, чем? учителем.

Или еще один пример, падежное окончание "na" означает время, когда происходит событие. "Lapsi" - по-фински ребёнок, тогда как "lapsena" означает "в детстве" или "будучи ребёнком".

Это необычно для нас и к этому надо привыкнуть. В финском языке 8 падежей связанны с местом или направлением действия: "в магазине", "с магазина", "на магазине", "из магазина" и тд. Помимо этих относительно понятных падежей, есть еще необычные, такие как вышеописанный превратительный падеж. Но это тоже становится понятно со временем. Как видите ничего сложного.