Падеж — это форма изменения склоняемого слова в зависимости от его грамматического значения в предложении.

В финском склонение по падежам происходит путём прибавления различных окончаний.

 В финском языке нет предлдгов, только послелоги. от этого и падежей так много.

Финский язык имеет  пятнадцать падежей для существительных.

  1. Номинатив есть падеж подлежащего и не имеет никакого окончания в единственном числе; в множественном он имеет окончание -t, тогда как в большинстве других падежей имеется множественный суффикс -i-, который появляется перед падежным суффиксом (например: taloissa)
  2. Генитив выражает главным образом отношения, подобные, тем, что выражены в английском с использованием генитива или предлога "of".
  3. Эссив обычно выражает что-то вроде роли.
  4. Партитив указывает, помимо прочего, частичность объекта; например, предложение soin omenaa имеет такой объект, и это обычно переводится как 'я ел яблоко', тогда как soin omenan содержит так называемый полный объект, означая, что было съедено целое яблоко, и это могло бы быть переведено как 'я съел яблоко'; но в многих ситуациях партитив - просто грамматическая форма "требуемая" глаголом, как в rakastan sinua 'я люблю Вас'; он также используется (в единственном числе!) с числительными, например: kolme taloa ' три дома'.
  5. Транслатив может указывать результат изменения состояния или роли, например: tulla opettajaksi 'стать преподавателем'; но имеется также много других применений, например: suomeksi 'на Финский'.
  6. Инессив обычно указывает на нахождение в пределах или в близком контакте с чего-либо.
  7. Элатив обычно на указывает движение изнутри или от близкого контакта с чем-либо; он также используется в большом количестве абстрактных значений, напримет: minusta 'по моему мнению'.
  8. Иллатив обычно обозначает движение внутрь или в близкий контакт с чем-либо.
  9. Адессив может относиться к нахождению около или на поверхности чего-либо, но имеет также некоторые другие применения, включая признак инструмента, метода или способа, а также как идиоматическое выражение типа minulla вместо 'я имею' (буквально: 'при мне имеется').
  10. Аблатив указывает на движение из окрестностей или с поверхности чего-либо
  11. Аллатив указывает на движение к окрестностям или на поверхности чего-либо, или указывает получателя (например, которому что-либо дают).
  12. Абессив соответствует английскому предлогу "without" ("без"); используется редко, в основном в пословицах и номинальных формах глаголов.
  13. Комитатив указывает компанию; окончание сопровождается притяжательным суффиксом; относительно редкий.
  14. Инструктив указывает инструмент; вероятно, наиболее редкий из падежей; формы единственного числа, подобные генитиву, являются главным образом наречие-подобными (например: jalan 'ногой'); инструмент обычно выражается, используя адессив или другие падежи.
  15. Аккузатив (винительный, объектный падеж) часто также вносится в список как отдельный падеж, хотя форма совпадает с формой номинатива или генитива, если бы не личные местоимения, которые имеют определенные аккузативные формы (minut, sinut, и т.д.)

 

финские падежи
падеж (sija)окончание?/предлогпример
Грамматические
nominatiivi   - talo дом
genetiivi -n - talon (нет) дома
objekti akkusatiivi -n вижу кого/что? talo или talon дом 
(как известный объект)
partitiivi -(t)a taloa дом
(как часть объекта)
Внутриместные
inessiivi -ssa где?
в, внутри		 talossa в доме
elatiivi -sta откуда?
из, изнутри		 talosta из дома
illatiivi -Vn, -hVnseen куда?
(в, вовнутрь)		 taloon в дом, внутрь дома
Внешнеместные
adessiivi -lla где?
в, на		 talolla на доме
ablatiivi -lta откуда?
из, с, от		 talolta от дома, с дома
allatiivi -lle куда?
к, на, в		 talolle к дому, на дом
Состояния
essiivi -na как, кем/чем? talona как дом, домом
translatiivi -ksi как, кем/чем? taloksi как дом, домом
(eksessiiviдиалект) -nta кем/чем? talonta являющийся домом
Второстепенные
abessiivi -tta без чего?
без		 talotta без дома
instruktiivi -n с чем?
с		 taloin с домами
komitatiivi -ne- вместе с чем?
с		 taloineni с моими домами

 

Часть финских падежей являются формами слова, которые указывают, например, на положение тела в пространстве или направление его движения.

По-русски мы говорим: "в магазине" (предложный падеж). Как видите, изменился падеж слова магазин и добавился предлог.

В финском языке мало предлогов и очень часто именно падеж без помощи предлога указывает нам на то, что происходит. К примеру, по-фински "магазин" - это "kauppa". А "в магазине" по-фински будет "kaupassa". Как видите никакого предлога нет, а добавилось только окончание ssa. Окончание ssa в финском языке - это форма "местного падежа", который указывает на то, где происходит действие. Грубо говоря, можно сказать, что это окончание ssa заключает в себе и наш предлог "в" и наш "предложный падеж".

Другой пример необычного для нас финского падежа - это падеж изменения или превращения. По-фински "учитель" - это "opettaja". Падежное окончание "ksi", использующееся в падеже изменения, меняет значение слова на "стать учителем" - "opettajaksi". Опять финны одним коротким словом выражают целую мысль. Это чем-то похоже на наш творительный падеж: стать кем, чем? учителем.

Или еще один пример, падежное окончание "na" означает время, когда происходит событие. "Lapsi" - по-фински ребёнок, тогда как "lapsena" означает "в детстве" или "будучи ребёнком".

Это необычно для нас и к этому надо привыкнуть. В финском языке 8 падежей связанны с местом или направлением действия: "в магазине", "с магазина", "на магазине", "из магазина" и тд. Помимо этих относительно понятных падежей, есть еще необычные, такие как вышеописанный превратительный падеж. Но это тоже становится понятно со временем. Как видите ничего сложного.

 

Рейтинг@Mail.ru
Лучшее для Joomla.
triquetra.