Слова пишутся и читаются одинаково в финском языке.

Правило: ”как пишется, так и читается” нужно воспринимать буквально. В финском языке важно произносить каждую букву в слове! Например, похожие слова tuuli и tuli будут читаться по-разному. В слове tuuli — ветер очень важно произнести 2 гласные -u-, иначе получим слово tuli — огонь. То же самое правило касается произнесения согласных: tuli — ветер, tulli — таможня.

Произношение гласных и согласных звуков может быть судьбоносным! Фраза minä tapaan sinut означает ”я встречу тебя”. Стоит убрать одну гласную, и дело принимает серьезный оборот: minä tapan sinut — я убью тебя.

Ударение в финском языке ставится всегда на первый слог. 

 

Буква/сочетаниеПередачаУсловия применения и примечанияПримеры
a а   Anna=Анна, Alava=Алава, Aulanko=Ауланко
  В старых именах, заканчивающихся на -ia, можно конечную букву a передать также как я Maria=Мариа/Мария, Sofia=Софиа/София, Sylvia=Сильвиа/Сильвия
aa аа   Aarne=Аарне, Aalto=Аалто, Aavasaksa=Аавасакса, Koillismaa=Койллисмаа
ai ай   Aili=Айли, Kaitila=Кайтила, Aitolahti=Айтолахти
b
 б   Birgitta=Биргитта, Backman=Бакман, Borgå=Борго
c
 к Перед aou и согласным, а также на конце слова Carita=Карита, Eric=Эрик, Agricola=Агрикола, Cleve=Клеве
с Перед eiy Alice=Алисе, Cederberg=Седерберг
ц В отдельных случаях Fabricius=Фабрициус
ch
 к Перед aou и согласным Christer=Кристер, Zacharias=Сакариас, Chorell=Корелл(ь)
ч Перед eiy Chydenius=Чюдениус
ш В отдельных случаях Charlotta=Шарлотта, Charpentier=Шарпантье
ck
 к Между гласным и другим согласным, а также на конце слова после согласного Backman=Бакман, Barck=Барк, Räckhals=Рекхалс
кк Между гласными, а также на конце слова после гласного Backas=Баккас, Rydbeck=Рюдбекк, Stackelberg=Стаккельберг
d д   Daniel=Даниель, Doris=Дурис, Davidson=Давидсон, Drumsö=Друмсё
e э В начале слова и в середине слова после гласных, кроме i Elina=Элина, Erkko=Эркко, Espoo=Эспоо, Lauerma=Лауэрма, Raento=Раэнто, Joensuu=Йоэнсуу, Kokemäenjoki=Кокемяэнйоки
е После согласного и i Terttu=Тертту, Vieno=Виено, Helle=Хелле, Sievänen=Сиевянен, Kievi=Киеви, Veteli=Ветели
ee ээ В начале слова Eero=Ээро, Eerikäinen=Ээрикяйнен, Eetula=Ээтула
еэ После согласного Leena=Леэна, Teemu=Теэму, Veera=Веэра, Kitee=Китеэ, Seetrimäki=Сеэтримяки
  Leena и Veera можно написать и подобно русским именам Leena=Лена, Veera=Вера
ei эй В начале слова Eino=Эйно, Eikkala=Эйккала, Eistilä=Эйстиля
ей После согласного Veikko=Вейкко, Heikkonen=Хейкконен, Heinola=Хейнола
eu эу В начале слова Eufrosyne=Эуфросине, Eurola=Эурола, Eura=Эура
еу После согласного Teuvo=Теуво, Peuranen=Пеуранен, Teuva=Теува
ея   Pyöreälä=Пюореяля/Пюёреяля
f
 ф   Fredrik=Фредрик, Finnilä=Финниля, Fiskars=Фискарс
g г Перед aou и согласным, а также на конце слова;
в финских именах и названиях — во всех случаях		 Gabriel=Габриель, Gunnar=Гуннар, Agricola=Агрикола, Gardberg=Гардберг, Grankulla=Гранкулла, Angeli=Ангели
h х   Heikki=Хейкки, Haahtela=Хаахтела, Hamina=Хамина
i и   Ilmari=Ильмари, Itkonen=Итконен, Inari=Инари
й В качестве второй части дифтонга и долгого i: см. aieiiioiuiyiäiöi
ie ие   Vieno=Виено, Lievonen=Лиевонен, Ylivieska=Юливиеска
ii ии (ий) Согласно Ермоловичу, правило не устоялось, и возможны оба варианта. Статья в журнале «Киеликелло» и инструкция Главного управления геодезии и картографии (ГУГК) дают только один вариант ий. Iivo=Ииво (Ийво), Liisa=Лииса (Лийса), Siitonen=Сиитонен (Сийтонен), Iisalmi=Ийсалми (Иисалми), Yli-Ii=Юли-Ий (Юли-Ии)
ия   Äikiä=Эйкия, Kälviä=Кяльвия
иё   Päiviö=Пяйвиё, Köyliö=Кёулиё
j   См. приведенные ниже сочетания j + гласный
ja я В начале слова и после гласного Jalo=Яло, Seija=Сейя, Jalava=Ялава, Kajanti=Каянти, Jalasjärvi=Яласъярви
ья
 После согласного Lahja=Лахья, Pohjala=Похьяла, Pohjanmaa=Похьянмаа
jaa яа   Jaakko=Яакко, Jaatinen=Яатинен, Jaakkima=Яаккима
je е В начале слова и после гласного Jermu=Ерму, Jeskanen=Есканен, Jepua=Епуа, Töijensalo=Тёйенсало
ье
 После согласного Veljesmaa=Вельесмаа
jee еэ   Jeesiöjoki=Еэсиёйоки
ji йи В начале слова и после гласного Jirva=Йирва, Jietajoki=Йиетайоки, Jirssi=Йирсси
ьи, йи
 После согласного Poljinsuo=Польинсуо, Toskalharji=Тоскалхарйи
jii йий   Jiirva=Йийрва
jo йо В начале слова и после гласного Jorma=Йорма, Keijo=Кеййо, Joki=Йоки, Joensuu=Йоэнсуу, Puijo=Пуййо
ьйо/ьо/йо
 После согласного Viljo=Вильйо/Вильо, Ahjopalo=Ахьйопало/Ахьопало, Karjoniemi=Карйониеми
  На границе частей сложного слова только йо Porvoonjoki=Порвоонйоки
joo йоо   Joonas=Йоонас, Kajoonsaari=Кайоонсаари, Majoola=Майоола
ju ю В начале слова и после гласного Juho=Юхо, Maiju=Майю, Junnila=Юннила, Lajunen=Лаюнен, Mujujärvi=Муюярви
ью
 После согласного Karjula=Карьюла, Kulju=Кулью
juu юу   Juuso=Юусо, Juupajärvi=Юупаярви
jy йю
 В начале слова и после гласных Jyrinkoski=Йюринкоски
ью, йю
 После согласного Ärjylä=Эрьюля, Öljymäki=Ёльйюмяки
jyy юу/юю/йюу
   Jyykeä=Юукея/Ююкея, Jyysjärvi=Йюусъярви
я/йя
 В начале слова и после гласного Järvinen=Ярвинен, Poijärvi=Пойярви, Suojärvi=Суоярви
ья/йя
 После согласного Suonsyrjä=Суонсюрья, Pöljä=Пёлья, Pärjänjoki=Пярйянйоки
  На границе частей сложного слова ъя (ья после л) Vieljärvi=Виельярви, Kuusjärvi=Куусъярви
jää яа/яя/йяа
   Jääski=Яаски/Яяски, Jäämeri=Йяамери
йё В начале слова и после гласного Jöns=Йёнс, Jöröjukka=Йёрёюкка
ьё/йё
 После согласного Yrjö=Юрьё, Lötjönen=Лётьёнен, Syrjö=Сюрьё
jöö йёо/йёё/йёо
   Jöökki=Йёокки, Äijöö=Эййёо
k к   Kauko=Кауко, Kalske=Калске, Kotka=Котка
kk кк   Orvokki=Орвокки, Kukkonen=Кукконен, Kokkola=Коккола
l л Перед гласным Lauri=Лаури, Saalasti=Сааласти, Aulanko=Ауланко
Перед согласным после слога с aou Salme=Салме, Tolppanen=Толппанен, Salpausselkä=Салпаусселькя
ль Перед согласным после слога с eiyäö Vilho=Вильхо, Siltanen=Сильтанен, Helsinki=Хельсинки, Pöljä=Пёлья, Salpausselkä=Салпаусселькя
На конце слова Emil=Эмиль, Joel=Йоэль, Paul=Пауль
  В русском языке традиционно пишутся многие имена западного происхождения с согласным l через ль, даже если в предыдущем слоге гласный заднего ряда (aou), напр. Adolf=Адольф, Albert=Альберт, Alfred=Альфред, Arnold=Арнольд, Osvald=Освальд, Valdemar=Вальдемар и т. д. При передаче таких имен следует придерживаться русской орфографической традиции, но при передаче финских имен следует соблюдать указанные выше рекомендации  
ll лл Между гласными Kalle=Калле, Ulla=Улла, Svalling=Сваллинг
m м   Mikko=Микко, Lampi=Лампи, Maarianhamina=Маарианхамина
mm мм   Emma=Эмма, Lammio=Ламмио, Tammisaari=Таммисаари
n н   Niilo=Нийло, Nieminen=Ниеминен, Naantali=Наантали
nn нн   Annikki=Анникки, Kanninen=Каннинен, Päijänne=Пяйянне
o о   Outi=Оути, Orko=Орко, Outokumpu=Оутокумпу
    Bo=Бу, Olavsson=Улавссон, Domarby=Думарбю
oi ой   Oiva=Ойва, Koivisto=Койвисто, Voikkaa=Войккаа
oo оо   Roope=Роопе, Noopila=Ноопила, Porvoo=Порвоо
p п   Pekka=Пекка, Tapola=Тапола, Pori=Пори
pp пп   Seppo=Сеппо, Tappurainen=Таппурайнен, Lappi=Лаппи
q
 к   Qvintus=Квинтус
qu
 кв   Sundquist=Сундквист
r р   Risto=Ристо, Torvinen=Торвинен, Rauma=Раума
rr рр   Aarre=Аарре, Verronen=Верронен, Arrakoski=Арракоски
s с   Simo=Симо, Säisiö=Сяйсиё, Salo=Сало
ss сс   Jussi=Юсси, Kassinen=Кассинен, Nissilä=Ниссиля
t т   Tuulikki=Тууликки, Timonen=Тимонен, Turku=Турку
tt тт   Terttu=Тертту, Henttonen=Хенттонен, Uittamo=Уйттамо
u у   Unto=Унто, Uotila=Уотила, Kumpula=Кумпула
ui уй   Tuija=Туйя, Uino=Уйно, Puijo=Пуййо
uu уу   Uuno=Ууно, Uusitalo=Ууситало, Kainuu=Кайнуу
v/w в   Valto=Валто, Wartiovaara=Вартиоваара, Vantaa=Вантаа
x
 кс   Felix=Феликс, Axelsson=Аксельссон, Saxby=Саксбю
y ю   Kyllikki=Кюлликки, Chydenius=Чюдениус, Yrjölä=Юрьёля, Rydbeck=Рюдбекк, Ylivieska=Юливиеска, Kymmene=Кюммене
и В шведских именах и названиях в начале слова Yngve=Ингве, Ylander=Иландер, Yttervik=Иттервик
Дополнительно, в отдельных случаях Sylvia=Сильвиа/Сильвия
yi юй   Yijälä=Юйяля
yy юу/юю
   Lyyli=Люули/Лююли, Kyyrö=Кюурё/Кююрё, Myyrmäki=Мюурмяки, Uusikaarlepyy=Уусикаарлепюу, Yyteri=Юутери
юя   Keikyä=Кейкюя, Pöytyä=Пёутюя
юо/юё   Kyösti=Кюости/Кюёсти, Yöntilä=Юонтиля/Юёнтиля
z
 с   Mauritz=Мауритс, Zacharias=Сакариас, Zilliacus=Силлиакус
ц В словах немецкого происхождения Zimmer=Циммер
з В словах славянского и венгерского происхождения Zyszkowicz=Зышкович, Zemplényi=Землени
å
 о   Åke=Оке, Åström=Острём, Åggelby=Оггельбю
а Исключения Åbo=Або, Åland=Аланд.
ä э В начале слова. Ämmälä=Эммяля, Ähtäri=Эхтяри, Ängskulla=Энгскулла.
я Внутри и на конце слова Väinö=Вяйнё, Jylhä=Юльхя, Ypäjä=Юпяя
äi эй В начале слова. Äikiä=Эйкия.
яй Внутри слова Päivi=Пяйви, Käiväräinen=Кяйвяряйнен, Päijänne=Пяйянне
äy эу В начале слова. Äystö=Эустё, Äyräpää=Эуряпяа/Эуряпяя.
яу Внутри слова Mäyränen=Мяурянен, Säynätsalo=Сяунятсало
ää ээ В начале слова Ääri=Ээри, Äänekoski=Ээнекоски.
яа/яя
 Внутри и на конце слова Haanpää=Хаанпяа/Хаанпяя, Kääriä=Кяария/Кяярия, Vääksy=Вяаксю, Äyräpää=Эуряпяа/Эуряпяя
ö ё   Yrjö=Юрьё, Östen=Ёстен, Könönen=Кёнёнен, Öljymäki=Ёльюмяки, Pöljä=Пёлья, Sörnäinen=Сёрняйнен, Överby=Ёвербю
öi ёй   Höijer=Хёйер, Öintilä=Ёйнтиля, Töijensalo=Тёйенсало
öy ёу   Söyrinki=Сёуринки, Öystilä=Ёустиля, Röyttä=Рёуття, Vöyri=Вёури
öö ёо/ёё
   Höök=Хёок/Хёёк, Ränsöö=Рянсёо, Töölö=Тёолё/Тёёлё

Интонация в финской речи нисходящая. Все предложения в финском языке читаются ровно, без эмоциональных всплесков и повышений голоса в конце предложения. Даже вопросы в финском звучат как утверждение. Поэтому нужно сделать особый упор на изучении вопросительных слов в финском языке. По интонации не будет понятно, спрашивают вас что-то или ведут монолог.

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