Слова пишутся и читаются одинаково в финском языке.

Правило: ”как пишется, так и читается” нужно воспринимать буквально. В финском языке важно произносить каждую букву в слове! Например, похожие слова tuuli и tuli будут читаться по-разному. В слове tuuli — ветер очень важно произнести 2 гласные -u-, иначе получим слово tuli — огонь. То же самое правило касается произнесения согласных: tuli — ветер, tulli — таможня.

Произношение гласных и согласных звуков может быть судьбоносным! Фраза minä tapaan sinut означает ”я встречу тебя”. Стоит убрать одну гласную, и дело принимает серьезный оборот: minä tapan sinut — я убью тебя.

Ударение в финском языке ставится всегда на первый слог.

Буква/сочетание Передача Условия применения и примечания Примеры a а Anna=Анна, Alava=Алава, Aulanko=Ауланко В старых именах, заканчивающихся на -ia, можно конечную букву a передать также как я Maria=Мариа/Мария, Sofia=Софиа/София, Sylvia=Сильвиа/Сильвия aa аа Aarne=Аарне, Aalto=Аалто, Aavasaksa=Аавасакса, Koillismaa=Койллисмаа ai ай Aili=Айли, Kaitila=Кайтила, Aitolahti=Айтолахти b

б Birgitta=Биргитта, Backman=Бакман, Borgå=Борго c

к Перед a, o, u и согласным, а также на конце слова Carita=Карита, Eric=Эрик, Agricola=Агрикола, Cleve=Клеве с Перед e, i, y Alice=Алисе, Cederberg=Седерберг ц В отдельных случаях Fabricius=Фабрициус ch

к Перед a, o, u и согласным Christer=Кристер, Zacharias=Сакариас, Chorell=Корелл(ь) ч Перед e, i, y Chydenius=Чюдениус ш В отдельных случаях Charlotta=Шарлотта, Charpentier=Шарпантье ck

к Между гласным и другим согласным, а также на конце слова после согласного Backman=Бакман, Barck=Барк, Räckhals=Рекхалс кк Между гласными, а также на конце слова после гласного Backas=Баккас, Rydbeck=Рюдбекк, Stackelberg=Стаккельберг d д Daniel=Даниель, Doris=Дурис, Davidson=Давидсон, Drumsö=Друмсё e э В начале слова и в середине слова после гласных, кроме i Elina=Элина, Erkko=Эркко, Espoo=Эспоо, Lauerma=Лауэрма, Raento=Раэнто, Joensuu=Йоэнсуу, Kokemäenjoki=Кокемяэнйоки е После согласного и i Terttu=Тертту, Vieno=Виено, Helle=Хелле, Sievänen=Сиевянен, Kievi=Киеви, Veteli=Ветели ee ээ В начале слова Eero=Ээро, Eerikäinen=Ээрикяйнен, Eetula=Ээтула еэ После согласного Leena=Леэна, Teemu=Теэму, Veera=Веэра, Kitee=Китеэ, Seetrimäki=Сеэтримяки Leena и Veera можно написать и подобно русским именам Leena=Лена, Veera=Вера ei эй В начале слова Eino=Эйно, Eikkala=Эйккала, Eistilä=Эйстиля ей После согласного Veikko=Вейкко, Heikkonen=Хейкконен, Heinola=Хейнола eu эу В начале слова Eufrosyne=Эуфросине, Eurola=Эурола, Eura=Эура еу После согласного Teuvo=Теуво, Peuranen=Пеуранен, Teuva=Теува eä ея Pyöreälä=Пюореяля/Пюёреяля f

ф Fredrik=Фредрик, Finnilä=Финниля, Fiskars=Фискарс g г Перед a, o, u и согласным, а также на конце слова;

в финских именах и названиях — во всех случаях Gabriel=Габриель, Gunnar=Гуннар, Agricola=Агрикола, Gardberg=Гардберг, Grankulla=Гранкулла, Angeli=Ангели h х Heikki=Хейкки, Haahtela=Хаахтела, Hamina=Хамина i и Ilmari=Ильмари, Itkonen=Итконен, Inari=Инари й В качестве второй части дифтонга и долгого i: см. ai, ei, ii, oi, ui, yi, äi, öi ie ие Vieno=Виено, Lievonen=Лиевонен, Ylivieska=Юливиеска ii ии (ий) Согласно Ермоловичу, правило не устоялось, и возможны оба варианта. Статья в журнале «Киеликелло» и инструкция Главного управления геодезии и картографии (ГУГК) дают только один вариант ий. Iivo=Ииво (Ийво), Liisa=Лииса (Лийса), Siitonen=Сиитонен (Сийтонен), Iisalmi=Ийсалми (Иисалми), Yli-Ii=Юли-Ий (Юли-Ии) iä ия Äikiä=Эйкия, Kälviä=Кяльвия iö иё Päiviö=Пяйвиё, Köyliö=Кёулиё j См. приведенные ниже сочетания j + гласный ja я В начале слова и после гласного Jalo=Яло, Seija=Сейя, Jalava=Ялава, Kajanti=Каянти, Jalasjärvi=Яласъярви ья

После согласного Lahja=Лахья, Pohjala=Похьяла, Pohjanmaa=Похьянмаа jaa яа Jaakko=Яакко, Jaatinen=Яатинен, Jaakkima=Яаккима je е В начале слова и после гласного Jermu=Ерму, Jeskanen=Есканен, Jepua=Епуа, Töijensalo=Тёйенсало ье

После согласного Veljesmaa=Вельесмаа jee еэ Jeesiöjoki=Еэсиёйоки ji йи В начале слова и после гласного Jirva=Йирва, Jietajoki=Йиетайоки, Jirssi=Йирсси ьи, йи

После согласного Poljinsuo=Польинсуо, Toskalharji=Тоскалхарйи jii йий Jiirva=Йийрва jo йо В начале слова и после гласного Jorma=Йорма, Keijo=Кеййо, Joki=Йоки, Joensuu=Йоэнсуу, Puijo=Пуййо ьйо/ьо/йо

После согласного Viljo=Вильйо/Вильо, Ahjopalo=Ахьйопало/Ахьопало, Karjoniemi=Карйониеми На границе частей сложного слова только йо Porvoonjoki=Порвоонйоки joo йоо Joonas=Йоонас, Kajoonsaari=Кайоонсаари, Majoola=Майоола ju ю В начале слова и после гласного Juho=Юхо, Maiju=Майю, Junnila=Юннила, Lajunen=Лаюнен, Mujujärvi=Муюярви ью

После согласного Karjula=Карьюла, Kulju=Кулью juu юу Juuso=Юусо, Juupajärvi=Юупаярви jy йю

В начале слова и после гласных Jyrinkoski=Йюринкоски ью, йю

После согласного Ärjylä=Эрьюля, Öljymäki=Ёльйюмяки jyy юу/юю/йюу

Jyykeä=Юукея/Ююкея, Jyysjärvi=Йюусъярви jä я/йя

В начале слова и после гласного Järvinen=Ярвинен, Poijärvi=Пойярви, Suojärvi=Суоярви ья/йя

После согласного Suonsyrjä=Суонсюрья, Pöljä=Пёлья, Pärjänjoki=Пярйянйоки На границе частей сложного слова ъя (ья после л) Vieljärvi=Виельярви, Kuusjärvi=Куусъярви jää яа/яя/йяа

Jääski=Яаски/Яяски, Jäämeri=Йяамери jö йё В начале слова и после гласного Jöns=Йёнс, Jöröjukka=Йёрёюкка ьё/йё

После согласного Yrjö=Юрьё, Lötjönen=Лётьёнен, Syrjö=Сюрьё jöö йёо/йёё/йёо

Jöökki=Йёокки, Äijöö=Эййёо k к Kauko=Кауко, Kalske=Калске, Kotka=Котка kk кк Orvokki=Орвокки, Kukkonen=Кукконен, Kokkola=Коккола l л Перед гласным Lauri=Лаури, Saalasti=Сааласти, Aulanko=Ауланко Перед согласным после слога с a, o, u Salme=Салме, Tolppanen=Толппанен, Salpausselkä=Салпаусселькя ль Перед согласным после слога с e, i, y, ä, ö Vilho=Вильхо, Siltanen=Сильтанен, Helsinki=Хельсинки, Pöljä=Пёлья, Salpausselkä=Салпаусселькя На конце слова Emil=Эмиль, Joel=Йоэль, Paul=Пауль В русском языке традиционно пишутся многие имена западного происхождения с согласным l через ль, даже если в предыдущем слоге гласный заднего ряда (a, o, u), напр. Adolf=Адольф, Albert=Альберт, Alfred=Альфред, Arnold=Арнольд, Osvald=Освальд, Valdemar=Вальдемар и т. д. При передаче таких имен следует придерживаться русской орфографической традиции, но при передаче финских имен следует соблюдать указанные выше рекомендации ll лл Между гласными Kalle=Калле, Ulla=Улла, Svalling=Сваллинг m м Mikko=Микко, Lampi=Лампи, Maarianhamina=Маарианхамина mm мм Emma=Эмма, Lammio=Ламмио, Tammisaari=Таммисаари n н Niilo=Нийло, Nieminen=Ниеминен, Naantali=Наантали nn нн Annikki=Анникки, Kanninen=Каннинен, Päijänne=Пяйянне o о Outi=Оути, Orko=Орко, Outokumpu=Оутокумпу Bo=Бу, Olavsson=Улавссон, Domarby=Думарбю oi ой Oiva=Ойва, Koivisto=Койвисто, Voikkaa=Войккаа oo оо Roope=Роопе, Noopila=Ноопила, Porvoo=Порвоо p п Pekka=Пекка, Tapola=Тапола, Pori=Пори pp пп Seppo=Сеппо, Tappurainen=Таппурайнен, Lappi=Лаппи q

к Qvintus=Квинтус qu

кв Sundquist=Сундквист r р Risto=Ристо, Torvinen=Торвинен, Rauma=Раума rr рр Aarre=Аарре, Verronen=Верронен, Arrakoski=Арракоски s с Simo=Симо, Säisiö=Сяйсиё, Salo=Сало ss сс Jussi=Юсси, Kassinen=Кассинен, Nissilä=Ниссиля t т Tuulikki=Тууликки, Timonen=Тимонен, Turku=Турку tt тт Terttu=Тертту, Henttonen=Хенттонен, Uittamo=Уйттамо u у Unto=Унто, Uotila=Уотила, Kumpula=Кумпула ui уй Tuija=Туйя, Uino=Уйно, Puijo=Пуййо uu уу Uuno=Ууно, Uusitalo=Ууситало, Kainuu=Кайнуу v/w в Valto=Валто, Wartiovaara=Вартиоваара, Vantaa=Вантаа x

кс Felix=Феликс, Axelsson=Аксельссон, Saxby=Саксбю y ю Kyllikki=Кюлликки, Chydenius=Чюдениус, Yrjölä=Юрьёля, Rydbeck=Рюдбекк, Ylivieska=Юливиеска, Kymmene=Кюммене и В шведских именах и названиях в начале слова Yngve=Ингве, Ylander=Иландер, Yttervik=Иттервик Дополнительно, в отдельных случаях Sylvia=Сильвиа/Сильвия yi юй Yijälä=Юйяля yy юу/юю

Lyyli=Люули/Лююли, Kyyrö=Кюурё/Кююрё, Myyrmäki=Мюурмяки, Uusikaarlepyy=Уусикаарлепюу, Yyteri=Юутери yä юя Keikyä=Кейкюя, Pöytyä=Пёутюя yö юо/юё Kyösti=Кюости/Кюёсти, Yöntilä=Юонтиля/Юёнтиля z

с Mauritz=Мауритс, Zacharias=Сакариас, Zilliacus=Силлиакус ц В словах немецкого происхождения Zimmer=Циммер з В словах славянского и венгерского происхождения Zyszkowicz=Зышкович, Zemplényi=Землени å

о Åke=Оке, Åström=Острём, Åggelby=Оггельбю а Исключения Åbo=Або, Åland=Аланд. ä э В начале слова. Ämmälä=Эммяля, Ähtäri=Эхтяри, Ängskulla=Энгскулла. я Внутри и на конце слова Väinö=Вяйнё, Jylhä=Юльхя, Ypäjä=Юпяя äi эй В начале слова. Äikiä=Эйкия. яй Внутри слова Päivi=Пяйви, Käiväräinen=Кяйвяряйнен, Päijänne=Пяйянне äy эу В начале слова. Äystö=Эустё, Äyräpää=Эуряпяа/Эуряпяя. яу Внутри слова Mäyränen=Мяурянен, Säynätsalo=Сяунятсало ää ээ В начале слова Ääri=Ээри, Äänekoski=Ээнекоски. яа/яя

Внутри и на конце слова Haanpää=Хаанпяа/Хаанпяя, Kääriä=Кяария/Кяярия, Vääksy=Вяаксю, Äyräpää=Эуряпяа/Эуряпяя ö ё Yrjö=Юрьё, Östen=Ёстен, Könönen=Кёнёнен, Öljymäki=Ёльюмяки, Pöljä=Пёлья, Sörnäinen=Сёрняйнен, Överby=Ёвербю öi ёй Höijer=Хёйер, Öintilä=Ёйнтиля, Töijensalo=Тёйенсало öy ёу Söyrinki=Сёуринки, Öystilä=Ёустиля, Röyttä=Рёуття, Vöyri=Вёури öö ёо/ёё

Höök=Хёок/Хёёк, Ränsöö=Рянсёо, Töölö=Тёолё/Тёёлё

Интонация в финской речи нисходящая. Все предложения в финском языке читаются ровно, без эмоциональных всплесков и повышений голоса в конце предложения. Даже вопросы в финском звучат как утверждение. Поэтому нужно сделать особый упор на изучении вопросительных слов в финском языке. По интонации не будет понятно, спрашивают вас что-то или ведут монолог.