Слова пишутся и читаются одинаково в финском языке.
Правило: ”как пишется, так и читается” нужно воспринимать буквально. В финском языке важно произносить каждую букву в слове! Например, похожие слова tuuli и tuli будут читаться по-разному. В слове tuuli — ветер очень важно произнести 2 гласные -u-, иначе получим слово tuli — огонь. То же самое правило касается произнесения согласных: tuli — ветер, tulli — таможня.
Произношение гласных и согласных звуков может быть судьбоносным! Фраза minä tapaan sinut означает ”я встречу тебя”. Стоит убрать одну гласную, и дело принимает серьезный оборот: minä tapan sinut — я убью тебя.
Ударение в финском языке ставится всегда на первый слог.
|Буква/сочетание
|Передача
|Условия применения и примечания
|Примеры
|a
|а
|Anna=Анна, Alava=Алава, Aulanko=Ауланко
|В старых именах, заканчивающихся на -ia, можно конечную букву a передать также как я
|Maria=Мариа/Мария, Sofia=Софиа/София, Sylvia=Сильвиа/Сильвия
|aa
|аа
|Aarne=Аарне, Aalto=Аалто, Aavasaksa=Аавасакса, Koillismaa=Койллисмаа
|ai
|ай
|Aili=Айли, Kaitila=Кайтила, Aitolahti=Айтолахти
|b
|б
|Birgitta=Биргитта, Backman=Бакман, Borgå=Борго
|c
|к
|Перед a, o, u и согласным, а также на конце слова
|Carita=Карита, Eric=Эрик, Agricola=Агрикола, Cleve=Клеве
|с
|Перед e, i, y
|Alice=Алисе, Cederberg=Седерберг
|ц
|В отдельных случаях
|Fabricius=Фабрициус
|ch
|к
|Перед a, o, u и согласным
|Christer=Кристер, Zacharias=Сакариас, Chorell=Корелл(ь)
|ч
|Перед e, i, y
|Chydenius=Чюдениус
|ш
|В отдельных случаях
|Charlotta=Шарлотта, Charpentier=Шарпантье
|ck
|к
|Между гласным и другим согласным, а также на конце слова после согласного
|Backman=Бакман, Barck=Барк, Räckhals=Рекхалс
|кк
|Между гласными, а также на конце слова после гласного
|Backas=Баккас, Rydbeck=Рюдбекк, Stackelberg=Стаккельберг
|d
|д
|Daniel=Даниель, Doris=Дурис, Davidson=Давидсон, Drumsö=Друмсё
|e
|э
|В начале слова и в середине слова после гласных, кроме i
|Elina=Элина, Erkko=Эркко, Espoo=Эспоо, Lauerma=Лауэрма, Raento=Раэнто, Joensuu=Йоэнсуу, Kokemäenjoki=Кокемяэнйоки
|е
|После согласного и i
|Terttu=Тертту, Vieno=Виено, Helle=Хелле, Sievänen=Сиевянен, Kievi=Киеви, Veteli=Ветели
|ee
|ээ
|В начале слова
|Eero=Ээро, Eerikäinen=Ээрикяйнен, Eetula=Ээтула
|еэ
|После согласного
|Leena=Леэна, Teemu=Теэму, Veera=Веэра, Kitee=Китеэ, Seetrimäki=Сеэтримяки
|Leena и Veera можно написать и подобно русским именам
|Leena=Лена, Veera=Вера
|ei
|эй
|В начале слова
|Eino=Эйно, Eikkala=Эйккала, Eistilä=Эйстиля
|ей
|После согласного
|Veikko=Вейкко, Heikkonen=Хейкконен, Heinola=Хейнола
|eu
|эу
|В начале слова
|Eufrosyne=Эуфросине, Eurola=Эурола, Eura=Эура
|еу
|После согласного
|Teuvo=Теуво, Peuranen=Пеуранен, Teuva=Теува
|eä
|ея
|Pyöreälä=Пюореяля/Пюёреяля
|f
|ф
|Fredrik=Фредрик, Finnilä=Финниля, Fiskars=Фискарс
|g
|г
|Перед a, o, u и согласным, а также на конце слова;
в финских именах и названиях — во всех случаях
|Gabriel=Габриель, Gunnar=Гуннар, Agricola=Агрикола, Gardberg=Гардберг, Grankulla=Гранкулла, Angeli=Ангели
|h
|х
|Heikki=Хейкки, Haahtela=Хаахтела, Hamina=Хамина
|i
|и
|Ilmari=Ильмари, Itkonen=Итконен, Inari=Инари
|й
|В качестве второй части дифтонга и долгого i: см. ai, ei, ii, oi, ui, yi, äi, öi
|ie
|ие
|Vieno=Виено, Lievonen=Лиевонен, Ylivieska=Юливиеска
|ii
|ии (ий)
|Согласно Ермоловичу, правило не устоялось, и возможны оба варианта. Статья в журнале «Киеликелло» и инструкция Главного управления геодезии и картографии (ГУГК) дают только один вариант ий.
|Iivo=Ииво (Ийво), Liisa=Лииса (Лийса), Siitonen=Сиитонен (Сийтонен), Iisalmi=Ийсалми (Иисалми), Yli-Ii=Юли-Ий (Юли-Ии)
|iä
|ия
|Äikiä=Эйкия, Kälviä=Кяльвия
|iö
|иё
|Päiviö=Пяйвиё, Köyliö=Кёулиё
|j
|См. приведенные ниже сочетания j + гласный
|ja
|я
|В начале слова и после гласного
|Jalo=Яло, Seija=Сейя, Jalava=Ялава, Kajanti=Каянти, Jalasjärvi=Яласъярви
|ья
|После согласного
|Lahja=Лахья, Pohjala=Похьяла, Pohjanmaa=Похьянмаа
|jaa
|яа
|Jaakko=Яакко, Jaatinen=Яатинен, Jaakkima=Яаккима
|je
|е
|В начале слова и после гласного
|Jermu=Ерму, Jeskanen=Есканен, Jepua=Епуа, Töijensalo=Тёйенсало
|ье
|После согласного
|Veljesmaa=Вельесмаа
|jee
|еэ
|Jeesiöjoki=Еэсиёйоки
|ji
|йи
|В начале слова и после гласного
|Jirva=Йирва, Jietajoki=Йиетайоки, Jirssi=Йирсси
|ьи, йи
|После согласного
|Poljinsuo=Польинсуо, Toskalharji=Тоскалхарйи
|jii
|йий
|Jiirva=Йийрва
|jo
|йо
|В начале слова и после гласного
|Jorma=Йорма, Keijo=Кеййо, Joki=Йоки, Joensuu=Йоэнсуу, Puijo=Пуййо
|ьйо/ьо/йо
|После согласного
|Viljo=Вильйо/Вильо, Ahjopalo=Ахьйопало/Ахьопало, Karjoniemi=Карйониеми
|На границе частей сложного слова только йо
|Porvoonjoki=Порвоонйоки
|joo
|йоо
|Joonas=Йоонас, Kajoonsaari=Кайоонсаари, Majoola=Майоола
|ju
|ю
|В начале слова и после гласного
|Juho=Юхо, Maiju=Майю, Junnila=Юннила, Lajunen=Лаюнен, Mujujärvi=Муюярви
|ью
|После согласного
|Karjula=Карьюла, Kulju=Кулью
|juu
|юу
|Juuso=Юусо, Juupajärvi=Юупаярви
|jy
|йю
|В начале слова и после гласных
|Jyrinkoski=Йюринкоски
|ью, йю
|После согласного
|Ärjylä=Эрьюля, Öljymäki=Ёльйюмяки
|jyy
|юу/юю/йюу
|Jyykeä=Юукея/Ююкея, Jyysjärvi=Йюусъярви
|jä
|я/йя
|В начале слова и после гласного
|Järvinen=Ярвинен, Poijärvi=Пойярви, Suojärvi=Суоярви
|ья/йя
|После согласного
|Suonsyrjä=Суонсюрья, Pöljä=Пёлья, Pärjänjoki=Пярйянйоки
|На границе частей сложного слова ъя (ья после л)
|Vieljärvi=Виельярви, Kuusjärvi=Куусъярви
|jää
|яа/яя/йяа
|Jääski=Яаски/Яяски, Jäämeri=Йяамери
|jö
|йё
|В начале слова и после гласного
|Jöns=Йёнс, Jöröjukka=Йёрёюкка
|ьё/йё
|После согласного
|Yrjö=Юрьё, Lötjönen=Лётьёнен, Syrjö=Сюрьё
|jöö
|йёо/йёё/йёо
|Jöökki=Йёокки, Äijöö=Эййёо
|k
|к
|Kauko=Кауко, Kalske=Калске, Kotka=Котка
|kk
|кк
|Orvokki=Орвокки, Kukkonen=Кукконен, Kokkola=Коккола
|l
|л
|Перед гласным
|Lauri=Лаури, Saalasti=Сааласти, Aulanko=Ауланко
|Перед согласным после слога с a, o, u
|Salme=Салме, Tolppanen=Толппанен, Salpausselkä=Салпаусселькя
|ль
|Перед согласным после слога с e, i, y, ä, ö
|Vilho=Вильхо, Siltanen=Сильтанен, Helsinki=Хельсинки, Pöljä=Пёлья, Salpausselkä=Салпаусселькя
|На конце слова
|Emil=Эмиль, Joel=Йоэль, Paul=Пауль
|В русском языке традиционно пишутся многие имена западного происхождения с согласным l через ль, даже если в предыдущем слоге гласный заднего ряда (a, o, u), напр. Adolf=Адольф, Albert=Альберт, Alfred=Альфред, Arnold=Арнольд, Osvald=Освальд, Valdemar=Вальдемар и т. д. При передаче таких имен следует придерживаться русской орфографической традиции, но при передаче финских имен следует соблюдать указанные выше рекомендации
|ll
|лл
|Между гласными
|Kalle=Калле, Ulla=Улла, Svalling=Сваллинг
|m
|м
|Mikko=Микко, Lampi=Лампи, Maarianhamina=Маарианхамина
|mm
|мм
|Emma=Эмма, Lammio=Ламмио, Tammisaari=Таммисаари
|n
|н
|Niilo=Нийло, Nieminen=Ниеминен, Naantali=Наантали
|nn
|нн
|Annikki=Анникки, Kanninen=Каннинен, Päijänne=Пяйянне
|o
|о
|Outi=Оути, Orko=Орко, Outokumpu=Оутокумпу
|Bo=Бу, Olavsson=Улавссон, Domarby=Думарбю
|oi
|ой
|Oiva=Ойва, Koivisto=Койвисто, Voikkaa=Войккаа
|oo
|оо
|Roope=Роопе, Noopila=Ноопила, Porvoo=Порвоо
|p
|п
|Pekka=Пекка, Tapola=Тапола, Pori=Пори
|pp
|пп
|Seppo=Сеппо, Tappurainen=Таппурайнен, Lappi=Лаппи
|q
|к
|Qvintus=Квинтус
|qu
|кв
|Sundquist=Сундквист
|r
|р
|Risto=Ристо, Torvinen=Торвинен, Rauma=Раума
|rr
|рр
|Aarre=Аарре, Verronen=Верронен, Arrakoski=Арракоски
|s
|с
|Simo=Симо, Säisiö=Сяйсиё, Salo=Сало
|ss
|сс
|Jussi=Юсси, Kassinen=Кассинен, Nissilä=Ниссиля
|t
|т
|Tuulikki=Тууликки, Timonen=Тимонен, Turku=Турку
|tt
|тт
|Terttu=Тертту, Henttonen=Хенттонен, Uittamo=Уйттамо
|u
|у
|Unto=Унто, Uotila=Уотила, Kumpula=Кумпула
|ui
|уй
|Tuija=Туйя, Uino=Уйно, Puijo=Пуййо
|uu
|уу
|Uuno=Ууно, Uusitalo=Ууситало, Kainuu=Кайнуу
|v/w
|в
|Valto=Валто, Wartiovaara=Вартиоваара, Vantaa=Вантаа
|x
|кс
|Felix=Феликс, Axelsson=Аксельссон, Saxby=Саксбю
|y
|ю
|Kyllikki=Кюлликки, Chydenius=Чюдениус, Yrjölä=Юрьёля, Rydbeck=Рюдбекк, Ylivieska=Юливиеска, Kymmene=Кюммене
|и
|В шведских именах и названиях в начале слова
|Yngve=Ингве, Ylander=Иландер, Yttervik=Иттервик
|Дополнительно, в отдельных случаях
|Sylvia=Сильвиа/Сильвия
|yi
|юй
|Yijälä=Юйяля
|yy
|юу/юю
|Lyyli=Люули/Лююли, Kyyrö=Кюурё/Кююрё, Myyrmäki=Мюурмяки, Uusikaarlepyy=Уусикаарлепюу, Yyteri=Юутери
|yä
|юя
|Keikyä=Кейкюя, Pöytyä=Пёутюя
|yö
|юо/юё
|Kyösti=Кюости/Кюёсти, Yöntilä=Юонтиля/Юёнтиля
|z
|с
|Mauritz=Мауритс, Zacharias=Сакариас, Zilliacus=Силлиакус
|ц
|В словах немецкого происхождения
|Zimmer=Циммер
|з
|В словах славянского и венгерского происхождения
|Zyszkowicz=Зышкович, Zemplényi=Землени
|å
|о
|Åke=Оке, Åström=Острём, Åggelby=Оггельбю
|а
|Исключения
|Åbo=Або, Åland=Аланд.
|ä
|э
|В начале слова.
|Ämmälä=Эммяля, Ähtäri=Эхтяри, Ängskulla=Энгскулла.
|я
|Внутри и на конце слова
|Väinö=Вяйнё, Jylhä=Юльхя, Ypäjä=Юпяя
|äi
|эй
|В начале слова.
|Äikiä=Эйкия.
|яй
|Внутри слова
|Päivi=Пяйви, Käiväräinen=Кяйвяряйнен, Päijänne=Пяйянне
|äy
|эу
|В начале слова.
|Äystö=Эустё, Äyräpää=Эуряпяа/Эуряпяя.
|яу
|Внутри слова
|Mäyränen=Мяурянен, Säynätsalo=Сяунятсало
|ää
|ээ
|В начале слова
|Ääri=Ээри, Äänekoski=Ээнекоски.
|яа/яя
|Внутри и на конце слова
|Haanpää=Хаанпяа/Хаанпяя, Kääriä=Кяария/Кяярия, Vääksy=Вяаксю, Äyräpää=Эуряпяа/Эуряпяя
|ö
|ё
|Yrjö=Юрьё, Östen=Ёстен, Könönen=Кёнёнен, Öljymäki=Ёльюмяки, Pöljä=Пёлья, Sörnäinen=Сёрняйнен, Överby=Ёвербю
|öi
|ёй
|Höijer=Хёйер, Öintilä=Ёйнтиля, Töijensalo=Тёйенсало
|öy
|ёу
|Söyrinki=Сёуринки, Öystilä=Ёустиля, Röyttä=Рёуття, Vöyri=Вёури
|öö
|ёо/ёё
|Höök=Хёок/Хёёк, Ränsöö=Рянсёо, Töölö=Тёолё/Тёёлё
Интонация в финской речи нисходящая. Все предложения в финском языке читаются ровно, без эмоциональных всплесков и повышений голоса в конце предложения. Даже вопросы в финском звучат как утверждение. Поэтому нужно сделать особый упор на изучении вопросительных слов в финском языке. По интонации не будет понятно, спрашивают вас что-то или ведут монолог.