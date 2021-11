Спряжение финских глаголов

Спряжение глаголов в финском языке — это изменения глагола:

по временам: minä ostan – я покупаю, minä ostin – я покупал;

по числам: minä ostan – я покупаю, he ostavat – они покупают;

по лицам: minä ostan — я покупаю, sinä ostat – ты покупаешь;

по наклонению: minä ostan – я покупаю, minä ostaisin – я бы купил;

по залогу: minä ostan kirjan – я покупаю книгу, kirja ostetaan – книгу покупают.

Один из важнейших глаголов в финском языке это глагол – быть – olla.

В финском языке это глагол связка, как в английком языке глагол - to be

Его первым нужно научиться спрягать и выучить формы.

Minä olen

Sinä olet

Hän on

Me olemme

Te olette

He ovat

В финском языке глаголы делятся на 5 типов спряжения.

Общее правило для спряжения глаголов финского языка настоящего времени такое: основа настоящего времени + личное окончание глагола

Обратите внимание, что в этом правиле я не учитываю чередование согласных. Для примера взяты простые глаголы, у которых такое чередование отсутствует.

Глаголы 1 типа спряжения (окончание инфинитива a/ä)

Основа инфинитива: отбрасываем окончание a/ä

Основа настоящего времени: равна основе инфинитива

Для hän: последняя гласная основы удлиняется

Пример: asua (жить)

Основа инфинитива: asu

Основа настоящего времени: asu

minä asun, sinä asut, hän asuu, me asumme, te asutte, he asuvat

Глаголы 2 типа спряжения (окончание инфинитива da/dä)

Основа инфинитива: отбрасываем окочание da/dä

Основа настоящего времени: равна основе инфинитива

Для hän: нет окончания

Пример: käydä (идти, ходить)

Основа инфинитива: käy

Основа настоящего времени: käy

minä käyn, sinä käyt, hän käy, me käymme, te käytte, he käyvät

Глаголы 3 типа спряжения (окончание инфинитива la/lä, na/nä, ra/rä, sta/stä)

Основа инфинитива: отбрасываем окочание la/lä, na/nä, ra/rä, ta/tä (s оставляем!)

Основа настоящего времени: основа инфинитива + e

Для hän: окончание e

Пример: nousta (вставать, подниматься)

Основа инфинитива: nous

Основа настоящего времени: nouse

minä nousen, sinä nouset, hän nousee, me nousemme, te nousette, he nousevat

Глаголы 4 типа спряжения (окончание инфинитива ta/tä)

Основа инфинитива: отбрасываем окочание ta/tä

Основа настоящего времени: основа инфинитива + a/ä

Для hän: если основа инфинитива заканчивается на a/ä, то нет окончания; если нет, то окончание a/ä

Пример: herätä (проснуться)

Основа инфинитива: herä

Основа настоящего времени: herää

minä herään, sinä heräät, hän herää, me heräämme, te heräätte, he heräävät

Глаголы 5 типа спряжения (окончание инфинитива ita/itä)

Основа инфинитива: отбрасываем окочание ta/tä (i оставляем!)

Основа настоящего времени: основа инфинитива + tse

Для hän: окончание e

Пример: häiritä (мешать)

Основа инфинитива: häiri

Основа настоящего времени: häiritse

minä häiritsen, sinä häiritset, hän häiritsee, me häiritsemme, te häiritsette, he häiritsevät

Глаголы в финском языке имеют свои определенные правила спряжения. В первую очередь важно запомнить, какое окончание они приобретают при изменении по лицам.

Рассмотрим пример на русском языке. Возьмем глагол "читать". Проспрягаем его по лицам: я читаю, ты читаешь, он/она читает, мы читаем, вы читаете, они читают. Окончания глаголов в финском языке на примере глагола asua (жить) для этих 6 лиц мы сейчас и рассмотрим.

Итак,

minä я -n

asun (живу) me мы -mme

asumme (живем) sinä ты -t

asut (живешь) te вы -tte

asutte (живете) hän он, она -V (так обозначается гласная буква)

asuu (живет) he они -vat / -vät

asuvat (живут)

Вы наверное заметили, что для he (они) возможны два окончания. Какое из них выбирать, определяется правилом гармонии гласных.

Гармония гласных.

гласные в финском языке делятся на 3 типа:

- переднеязычные: ä, ö, y

- заднеязычные: a, o, u

- нейтральные: e, i

Гармония гласных - это правило, которое звучит так: в одном простом слове могут употребляться либо переднеязычные гласные, либо заднеязычные. Нейтральные гласные могут употребляться везде.

Таким образом, если в слове tuossa вы сомневаетесь, в конце a или ä, обратите внимание на наличие u. Сравните другое слово - työssä.

Но это касается только простых слов. Возьмем, к примеру, слово "электронная почта": sähköpostiosoite. Вы видите, что в нем встречаются и ö, и o. Давайте разделим это слово на составляющие:

- sähkö означает "электричество"

- posti означает "почта"

- osoite означает "адрес"

Как вы видите, в каждом из простых слов сохраняется гармония гласных, но в сложном слове у нас встречаются и переднеязычные, и заднеязычные гласные.

Таблица спряжений в финском языке - Активный залог — действие производит лицо.

Утвердительные формы

Начальная

форма

глагола/ Infinitiivi Настоящее время/ Preesens Прошедшее время/ Imperfekti Перфект/ Perfekti Плюсквамперфект/ Pluskvamperfekti ostaa (покупать) minä ostan ostin olen ostanut olin ostanut sinä ostat ostit olet ostanut olit ostanut hän ostaa osti on ostanut oli ostanut me ostamme ostimme olemme ostaneet olimme ostaneet te ostatte ostitte olette ostaneet olitte ostaneet he ostavat ostivat ovat ostaneet olivat ostaneet Preesens: Minä ostan ruokaa joka päivä. Я покупаю еду каждый день.

Imperfekti: Eilen minä ostin paljon ruokaa. Вчера я купил много еды.

Perfekti: Jääkaappi on täynnä, koska olen ostanut paljon ruokaa. Холодильник полон, потому что я купил много еды.

Pluskvamperfekti: Kun olin ostanut ruokaa, menin kotiin. Купив еды, я отправился домой. Отрицательные формы Отрицательные формы

Начальная

форма

глагола/ Infinitiivi Настоящее время/ Preesens Прошедшее время/ Imperfekti Перфект/ Perfekti Плюсквамперфект/ Pluskvamperfekti ostaa (покупать) minä en osta en ostanut en ole ostanut en ollut ostanut sinä et osta et ostanut et ole ostanut et ollut ostanut hän ei osta ei ostanut ei ole ostanut ei ollut ostanut me emme osta emme ostaneet emme ole ostaneet emme olleet ostaneet te ette osta ette ostaneet ette ole ostaneet ette olleet ostaneet he eivät osta eivät ostaneet eivät ole ostaneet eivät olleet ostaneet

Preseens: Minä en osta paljon ruokaa. Я не покупаю много еды.

Imperfekti: Eilen minä en ostanut ruokaa. Вчера я не покупал еду.

Perfekti: Jääkaappi on tyhjä, koska en ole ostanut ruokaa. Холодильник пустой, потому что я не купил еды.

Pluskvamperfekti: Koska en ollut ostanut ruokaa, minulla oli kova nälkä. Так как я не купил еду, я был очень голоден.

Отрицательный глагол ei

К интересным особенностям финской глагольной системы можно отнести наличие отрицательного глагола «ei».

При образовании отрицательной формы глагола принимать личные окончания для местоимений будет не сам смысловой глагол, а отрицательный глагол «ei».