Спряжение финских глаголов
Спряжение глаголов в финском языке — это изменения глагола:
- по временам: minä ostan – я покупаю, minä ostin – я покупал;
- по числам: minä ostan – я покупаю, he ostavat – они покупают;
- по лицам: minä ostan — я покупаю, sinä ostat – ты покупаешь;
- по наклонению: minä ostan – я покупаю, minä ostaisin – я бы купил;
- по залогу: minä ostan kirjan – я покупаю книгу, kirja ostetaan – книгу покупают.
Один из важнейших глаголов в финском языке это глагол – быть – olla.
В финском языке это глагол связка, как в английком языке глагол - to be
Его первым нужно научиться спрягать и выучить формы.
Minä olen
Sinä olet
Hän on
Me olemme
Te olette
He ovat
В финском языке глаголы делятся на 5 типов спряжения.
Общее правило для спряжения глаголов финского языка настоящего времени такое: основа настоящего времени + личное окончание глагола
Обратите внимание, что в этом правиле я не учитываю чередование согласных. Для примера взяты простые глаголы, у которых такое чередование отсутствует.
Глаголы 1 типа спряжения (окончание инфинитива a/ä)
Основа инфинитива: отбрасываем окончание a/ä
Основа настоящего времени: равна основе инфинитива
Основа настоящего времени: asu
Глаголы 2 типа спряжения (окончание инфинитива da/dä)
Основа настоящего времени: käy
Глаголы 3 типа спряжения (окончание инфинитива la/lä, na/nä, ra/rä, sta/stä)
Основа настоящего времени: nouse
Глаголы 4 типа спряжения (окончание инфинитива ta/tä)
Основа настоящего времени: herää
Глаголы 5 типа спряжения (окончание инфинитива ita/itä)
Основа настоящего времени: häiritse
Глаголы в финском языке имеют свои определенные правила спряжения. В первую очередь важно запомнить, какое окончание они приобретают при изменении по лицам.
Рассмотрим пример на русском языке. Возьмем глагол "читать". Проспрягаем его по лицам: я читаю, ты читаешь, он/она читает, мы читаем, вы читаете, они читают. Окончания глаголов в финском языке на примере глагола asua (жить) для этих 6 лиц мы сейчас и рассмотрим.
Итак,
|minä я
|-n
asun (живу)
|me мы
|-mme
asumme (живем)
|sinä ты
|-t
asut (живешь)
|te вы
|-tte
asutte (живете)
|hän он, она
|-V (так обозначается гласная буква)
asuu (живет)
|he они
|-vat / -vät
asuvat (живут)
Вы наверное заметили, что для he (они) возможны два окончания. Какое из них выбирать, определяется правилом гармонии гласных.
Гармония гласных.
гласные в финском языке делятся на 3 типа:
- переднеязычные: ä, ö, y
- заднеязычные: a, o, u
- нейтральные: e, i
Гармония гласных - это правило, которое звучит так: в одном простом слове могут употребляться либо переднеязычные гласные, либо заднеязычные. Нейтральные гласные могут употребляться везде.
Таким образом, если в слове tuossa вы сомневаетесь, в конце a или ä, обратите внимание на наличие u. Сравните другое слово - työssä.
Но это касается только простых слов. Возьмем, к примеру, слово "электронная почта": sähköpostiosoite. Вы видите, что в нем встречаются и ö, и o. Давайте разделим это слово на составляющие:
- sähkö означает "электричество"
- posti означает "почта"
- osoite означает "адрес"
Как вы видите, в каждом из простых слов сохраняется гармония гласных, но в сложном слове у нас встречаются и переднеязычные, и заднеязычные гласные.
Таблица спряжений в финском языке - Активный залог — действие производит лицо.
Утвердительные формы
|Начальная
форма
глагола/ Infinitiivi
|Настоящее время/ Preesens
|Прошедшее время/ Imperfekti
|Перфект/ Perfekti
|Плюсквамперфект/ Pluskvamperfekti
|ostaa (покупать)
|minä
|ostan
|ostin
|olen ostanut
|olin ostanut
|sinä
|ostat
|ostit
|olet ostanut
|olit ostanut
|hän
|ostaa
|osti
|on ostanut
|oli ostanut
|me
|ostamme
|ostimme
|olemme ostaneet
|olimme ostaneet
|te
|ostatte
|ostitte
|olette ostaneet
|olitte ostaneet
|he
|ostavat
|ostivat
|ovat ostaneet
|olivat ostaneet
- Preesens: Minä ostan ruokaa joka päivä. Я покупаю еду каждый день.
- Imperfekti: Eilen minä ostin paljon ruokaa. Вчера я купил много еды.
- Perfekti: Jääkaappi on täynnä, koska olen ostanut paljon ruokaa. Холодильник полон, потому что я купил много еды.
- Pluskvamperfekti: Kun olin ostanut ruokaa, menin kotiin. Купив еды, я отправился домой.
|Начальная
форма
глагола/ Infinitiivi
|Настоящее время/ Preesens
|Прошедшее время/ Imperfekti
|Перфект/ Perfekti
|Плюсквамперфект/ Pluskvamperfekti
|ostaa (покупать)
|minä
|en osta
|en ostanut
|en ole ostanut
|en ollut ostanut
|sinä
|et osta
|et ostanut
|et ole ostanut
|et ollut ostanut
|hän
|ei osta
|ei ostanut
|ei ole ostanut
|ei ollut ostanut
|me
|emme osta
|emme ostaneet
|emme ole ostaneet
|emme olleet ostaneet
|te
|ette osta
|ette ostaneet
|ette ole ostaneet
|ette olleet ostaneet
|he
|eivät osta
|eivät ostaneet
|eivät ole ostaneet
|eivät olleet ostaneet
- Preseens: Minä en osta paljon ruokaa. Я не покупаю много еды.
- Imperfekti: Eilen minä en ostanut ruokaa. Вчера я не покупал еду.
- Perfekti: Jääkaappi on tyhjä, koska en ole ostanut ruokaa. Холодильник пустой, потому что я не купил еды.
- Pluskvamperfekti: Koska en ollut ostanut ruokaa, minulla oli kova nälkä. Так как я не купил еду, я был очень голоден.
Отрицательный глагол ei
К интересным особенностям финской глагольной системы можно отнести наличие отрицательного глагола «ei».
При образовании отрицательной формы глагола принимать личные окончания для местоимений будет не сам смысловой глагол, а отрицательный глагол «ei».
|Финская глагольная форма
|Русский перевод
|Финская глагольная форма
|Русский перевод
|Minä laulan
|Я пою
|Minä en laula
|Я не пою
|Sinä laulat
|Ты поёшь
|Sinä et laula
|Ты не поёшь
|Hän laulaa
|Она/она поёт
|Hän ei laula
|Он/она не поёт
|Me laulamme
|Мы поём
|Me emme laula
|Мы не поём
|Te laulatte
|Вы поёте
|Te ette laula
|Вы не поёте
|He laulavat
|Они поют
|He eivät laula
|Они не поют