Спряжение финских глаголов

 

Спряжение глаголов в финском языке — это изменения глагола:

  • по временам: minä ostan – я покупаю, minä ostin – я покупал;
  • по числам: minä ostan – я покупаю, he ostavat – они покупают;
  • по лицам: minä ostan — я покупаю, sinä ostat – ты покупаешь;
  • по наклонению: minä ostan – я покупаю, minä ostaisin – я бы купил;
  • по залогу: minä ostan kirjan – я покупаю книгу, kirja ostetaan – книгу покупают.

 

Один из важнейших глаголов в финском языке это глагол – быть – olla.

В финском языке это глагол связка, как в английком языке глагол - to be

Его первым нужно научиться спрягать и выучить формы.

Minä olen 
Sinä olet
Hän on
Me olemme
Te olette
He ovat

 

 В финском языке глаголы делятся на 5 типов спряжения.

Общее правило для спряжения глаголов финского языка настоящего времени такое: основа настоящего времени + личное окончание глагола

Обратите внимание, что в этом правиле я не учитываю чередование согласных. Для примера взяты простые глаголы, у которых такое чередование отсутствует. 

 

Глаголы 1 типа спряжения (окончание инфинитива a/ä)

Основа инфинитива: отбрасываем окончание a/ä
Основа настоящего времени: равна основе инфинитива

Для hän: последняя гласная основы удлиняется
 
Пример: asua (жить)
Основа инфинитива: asu
Основа настоящего времени: asu
minä asun, sinä asut, hän asuu, me asumme, te asutte, he asuvat
 
 

Глаголы 2 типа спряжения (окончание инфинитива da/dä)

Основа инфинитива: отбрасываем окочание da/dä
Основа настоящего времени: равна основе инфинитива
 
Для hän: нет окончания
 
Пример: käydä (идти, ходить)
Основа инфинитива: käy
Основа настоящего времени: käy
minä käyn, sinä käyt, hän käy, me käymme, te käytte, he käyvät
 
 

Глаголы 3 типа спряжения (окончание инфинитива la/lä, na/nä, ra/rä, sta/stä)

Основа инфинитива: отбрасываем окочание la/lä, na/nä, ra/rä, ta/tä (s оставляем!)
Основа настоящего времени: основа инфинитива + e
 
Для hän: окончание e
 
Пример: nousta (вставать, подниматься)
Основа инфинитива: nous
Основа настоящего времени: nouse
minä nousen, sinä nouset, hän nousee, me nousemme, te nousette, he nousevat
 
 

Глаголы 4 типа спряжения (окончание инфинитива ta/tä)

Основа инфинитива: отбрасываем окочание ta/tä
Основа настоящего времени: основа инфинитива + a/ä
 
Для hän: если основа инфинитива заканчивается на a/ä, то нет окончания; если нет, то окончание a/ä
 
Пример: herätä (проснуться)
Основа инфинитива: herä
Основа настоящего времени: herää
minä herään, sinä heräät, hän herää, me heräämme, te heräätte, he heräävät
 
 

Глаголы 5 типа спряжения (окончание инфинитива ita/itä)

Основа инфинитива: отбрасываем окочание ta/tä (i оставляем!)
Основа настоящего времени: основа инфинитива + tse
 
Для hän: окончание e
 
Пример: häiritä (мешать)
Основа инфинитива: häiri
Основа настоящего времени: häiritse
minä häiritsen, sinä häiritset, hän häiritsee, me häiritsemme, te häiritsette, he häiritsevät
 
 

Глаголы в финском языке имеют свои определенные правила спряжения. В первую очередь важно запомнить, какое окончание они приобретают при изменении по лицам.

Рассмотрим пример на русском языке. Возьмем глагол "читать". Проспрягаем его по лицам: я читаю, ты читаешь, он/она читает, мы читаем, вы читаете, они читают. Окончания глаголов в финском языке на примере глагола asua (жить) для этих 6 лиц мы сейчас и рассмотрим.

Итак,

minä я -n
asun (живу)		 me мы -mme
asumme (живем)
sinä ты -t
asut (живешь)		 te вы -tte
asutte (живете)
hän он, она -V (так обозначается гласная буква)
asuu (живет)		 he они -vat / -vät
asuvat (живут)

Вы наверное заметили, что для he (они) возможны два окончания. Какое из них выбирать, определяется правилом гармонии гласных.

Гармония гласных.

гласные в финском языке делятся на 3 типа: 
- переднеязычные: ä, ö, y
- заднеязычные: a, o, u
- нейтральные: e, i

Гармония гласных - это правило, которое звучит так: в одном простом слове могут употребляться либо переднеязычные гласные, либо заднеязычные. Нейтральные гласные могут употребляться везде. 

Таким образом, если в слове tuossa вы сомневаетесь, в конце a или ä, обратите внимание на наличие u. Сравните другое слово - työssä.  

Но это касается только простых слов. Возьмем, к примеру, слово "электронная почта": sähköpostiosoite. Вы видите, что в нем встречаются и ö, и o. Давайте разделим это слово на составляющие:
- sähkö означает "электричество"
- posti означает "почта"
- osoite означает "адрес"

Как вы видите, в каждом из простых слов сохраняется гармония гласных, но в сложном слове у нас встречаются и переднеязычные, и заднеязычные гласные.

 

 

Таблица спряжений в финском языке - Активный залог — действие производит лицо.

Утвердительные формы

Начальная
форма
глагола/ Infinitiivi		   Настоящее время/ Preesens Прошедшее время/ Imperfekti Перфект/ Perfekti Плюсквамперфект/ Pluskvamperfekti
ostaa (покупать) minä ostan ostin olen ostanut olin ostanut
  sinä ostat ostit olet ostanut olit ostanut
  hän ostaa osti on ostanut oli ostanut
  me ostamme ostimme olemme ostaneet olimme ostaneet
  te ostatte ostitte olette ostaneet olitte ostaneet
  he ostavat ostivat ovat ostaneet olivat ostaneet
  • Preesens: Minä ostan ruokaa joka päivä. Я покупаю еду каждый день.
  • Imperfekti: Eilen minä ostin paljon ruokaa. Вчера я купил много еды.
  • Perfekti: Jääkaappi on täynnä, koska olen ostanut paljon ruokaa. Холодильник полон, потому что я купил много еды.
  • Pluskvamperfekti: Kun olin ostanut ruokaa, menin kotiin. Купив еды, я отправился домой.
Отрицательные формы
 
Начальная
форма
глагола/ Infinitiivi		   Настоящее время/ Preesens Прошедшее время/ Imperfekti Перфект/ Perfekti Плюсквамперфект/ Pluskvamperfekti
ostaa (покупать) minä en osta en ostanut en ole ostanut en ollut ostanut
  sinä et osta et ostanut et ole ostanut et ollut ostanut
  hän ei osta ei ostanut ei ole ostanut ei ollut ostanut
  me emme osta emme ostaneet emme ole ostaneet emme olleet ostaneet
  te ette osta ette ostaneet ette ole ostaneet ette olleet ostaneet
  he eivät osta eivät ostaneet eivät ole ostaneet eivät olleet ostaneet
  • Preseens: Minä en osta paljon ruokaa. Я не покупаю много еды.
  • Imperfekti: Eilen minä en ostanut ruokaa. Вчера я не покупал еду.
  • Perfekti: Jääkaappi on tyhjä, koska en ole ostanut ruokaa. Холодильник пустой, потому что я не купил еды.
  • Pluskvamperfekti: Koska en ollut ostanut ruokaa, minulla oli kova nälkä. Так как я не купил еду, я был очень голоден.

 

 

Отрицательный глагол ei

К интересным особенностям финской глагольной системы можно отнести наличие отрицательного глагола «ei».

При образовании отрицательной формы глагола принимать личные окончания для местоимений будет не сам смысловой глагол, а отрицательный глагол «ei».

Финская глагольная форма Русский перевод Финская глагольная форма Русский перевод
Minä laulan Я пою Minä en laula Я не пою
Sinä laulat Ты поёшь Sinä et laula Ты не поёшь
Hän laulaa Она/она поёт Hän ei laula Он/она не поёт
Me laulamme Мы поём Me emme laula Мы не поём
Te laulatte Вы поёте Te ette laula Вы не поёте
He laulavat Они поют He eivät laula Они не поют

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