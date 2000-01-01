Микаэль Агрикола (Mikael Agricola) – финский деятель Реформации, ученик Мартина Лютера и Филиппа Меланхтона, первый лютеранский епископ Финляндии, просветитель и переводчик Библии на финский язык.

Для Финляндии и финского языка личность Агриколы сравнима по своему значению, пожалуй, с фигурами Св. Кирилла и Мефодия для славян, хотя стоит отметить, что подобное признание епископ Турку получил лишь в 19 веке с подъемом национально-романтического движения, сделавшего Агриколу своим предшественником и поставившим его в один ряд с Рунебергом, Лённротом и Снельманом.

До сих пор у историков нет единого мнения, кем был Микаэль – шведом или финном, какой язык для него был родным. Он родился в деревне Торсбю прихода Перная провинции Нюланд, местности традиционно считающейся (до настоящего времени) шведоязычной.

Но с учетом прекрасного знания Агриколой многих языков этот вопрос является второстепенным. Он обладал редким талантом лингвиста, был богословом и гуманистом с обширными познаниями в естественных науках, юриспруденции и медицине.

Его настоящая фамилия была Олафсон (швед.) или Олавинпойка (фин.), т.е. сын Олафа. Агномен (прозвище) «Agricola» был весьма распространен среди немецких гуманистов того времени - композитор Александр Агрикола (около 1446 – 1506),

Георг Агрикола (1494-1555) – ученый, геолог, минеролог;

Иоганн Агрикола (1492-1566) – протестант-богослов;

Мартин Агрикола (около 1486-1556) – музыкант и писатель;

Рудольф Агрикола (1443-1485) – влиятельный гуманист и др., хотя вполне вероятно, что Микаэль предпочел его, исходя из прямого перевода с латыни, что означало «земледелец», ибо очень часто он подписывал свои письма, как «сын крестьянина Олафа из Торсбю».

Первую книгу на финском языке – букварь ABC-kiria – он издал в 1543 году. Сегодня этот год считается годом рождения финской письменности.

За относительно короткий период из-под пера Агриколы вышло 10 публикаций на финском языке, а это примерно 2400 страниц.

Не зря его даже называют отцом финской культуры. Ведь с развитием письменного языка Финляндия сделала большое продвижение в науке и искусстве.

В конце 1548 года Агрикола опубликовал свой перевод части библии, а именно Новый Завет (Se Wsi Testamenti).

Первая полная финская Библия, основанная на переводе Микаэля Агриколы, увидела свет в 1642 году. Со временем Финская лютеранская церковь стала официально использовать этот перевод.

В Выборгском районе Ленинградской области на берегу Финского залива на мысе Кюренниеми открыт восстановленный памятник великому финскому просветителю, основоположнику финского литературного языка, реформатору церкви Микаэлю Агриколе (1510- 1557 г.г.).

Этим памятным камнем с фигурной оградой в 1900 году молодежным обществом поселения Койвисто (ныне Приморск) было отмечено место смерти Микаэля Агриколы.

Михаэль Агрикола в 1557 году был в Москве в составе посольства - для того, чтобы принять участие в заключении мирного договора между Россией и Швецией. На обратном пути в Швецию он заболел и умер - как раз на мысе Кюренниеми, по некоторым данным - в хижине рыбака. На месте предполагаемой смерти ныне стоит памятный знак. Похоронен Агрикола в Выборге (где точно - неизвестно), в этом городе установлен памятник финскому просветителю.