Местоимения в разговорном финском языке

 

Личные местоимения в финском языке.

Обратите внимание, что у финнов нет разделения на женский и мужской пол.

В предложениях местоимения первого и второго лица (minä, sinä, me, te) можно опускать. В таких случаях глагольные окончания как бы обозначают личные местоимения.

 

Литературный язык Разговорный язык - Puhekieli
Nominatiivi Genetiivi Partitiivi Adessiivi Illatiivi
minä  (я) mun mua mulla minuun
sinä   (ты) sun sua sulla sinuun
hän    (он, она) se sen sitä sillä siihen
me    (мы) me meidän meitä meillä meihin
te      (вы) te teidän teitä teillä teihin
he     (они) ne niiden niitä niillä niihin
tämä  (это) tää tämän tätä tällä tähän
tuo    (это, то) toi tuon tota tolla tohon
nämä  (эти) nää näiden näitä näillä näihin
nuo     (те) noi noiden noita noilla noihin
МестоименияМестоимения
Местоимения Pronominit
Я Minä
Вы te
он hän
она hän
мы me
они ne
   
мне minua
Вы te
ему его hänelle
ей ее hänen
нам meille
им niitä
   
мой minun
ваш sinun
его hänen
ее hänen
наш meidän
их niiden
   
мой kaivos
твое sinun
его hänen
ее hänen
наш meidän
их heidän

 

По своей семантике местоимения подразделяются на следующие классы -

1) личные (я, мы)

2) возвратное (себя)

3) вопросительно-относительные (кто, где, зачем)

4) указательные (этот, такой, настолько)

5) взаимные (друг друга, один другого)

6) неопределенные (кто-то, кое-кто, где бы то ни было)

7) отрицательные (никто, никогда)

8) всеобщности (весь, всё, отовсюду)

9) усилительно-выделительные (самый, сам)

10) со значением «иной» (другой, иначе)

11) притяжательные (мой, твой, его, ему, их)

 

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