Местоимения в разговорном финском языке
Личные местоимения в финском языке.
Обратите внимание, что у финнов нет разделения на женский и мужской пол.
В предложениях местоимения первого и второго лица (minä, sinä, me, te) можно опускать. В таких случаях глагольные окончания как бы обозначают личные местоимения.
|Литературный язык
|Разговорный язык - Puhekieli
|Nominatiivi
|Genetiivi
|Partitiivi
|Adessiivi
|Illatiivi
|minä (я)
|mä
|mun
|mua
|mulla
|minuun
|sinä (ты)
|sä
|sun
|sua
|sulla
|sinuun
|hän (он, она)
|se
|sen
|sitä
|sillä
|siihen
|me (мы)
|me
|meidän
|meitä
|meillä
|meihin
|te (вы)
|te
|teidän
|teitä
|teillä
|teihin
|he (они)
|ne
|niiden
|niitä
|niillä
|niihin
|tämä (это)
|tää
|tämän
|tätä
|tällä
|tähän
|tuo (это, то)
|toi
|tuon
|tota
|tolla
|tohon
|nämä (эти)
|nää
|näiden
|näitä
|näillä
|näihin
|nuo (те)
|noi
|noiden
|noita
|noilla
|noihin
|Местоимения
|Местоимения
|Местоимения
|Pronominit
|Я
|Minä
|Вы
|te
|он
|hän
|она
|hän
|мы
|me
|они
|ne
|мне
|minua
|Вы
|te
|ему его
|hänelle
|ей ее
|hänen
|нам
|meille
|им
|niitä
|мой
|minun
|ваш
|sinun
|его
|hänen
|ее
|hänen
|наш
|meidän
|их
|niiden
|мой
|kaivos
|твое
|sinun
|его
|hänen
|ее
|hänen
|наш
|meidän
|их
|heidän
По своей семантике местоимения подразделяются на следующие классы -
1) личные (я, мы)
2) возвратное (себя)
3) вопросительно-относительные (кто, где, зачем)
4) указательные (этот, такой, настолько)
5) взаимные (друг друга, один другого)
6) неопределенные (кто-то, кое-кто, где бы то ни было)
7) отрицательные (никто, никогда)
8) всеобщности (весь, всё, отовсюду)
9) усилительно-выделительные (самый, сам)
10) со значением «иной» (другой, иначе)
11) притяжательные (мой, твой, его, ему, их)