Местоимения в разговорном финском языке

Личные местоимения в финском языке.

Обратите внимание, что у финнов нет разделения на женский и мужской пол.

В предложениях местоимения первого и второго лица (minä, sinä, me, te) можно опускать. В таких случаях глагольные окончания как бы обозначают личные местоимения.

Литературный язык Разговорный язык - Puhekieli Nominatiivi Genetiivi Partitiivi Adessiivi Illatiivi minä (я) mä mun mua mulla minuun sinä (ты) sä sun sua sulla sinuun hän (он, она) se sen sitä sillä siihen me (мы) me meidän meitä meillä meihin te (вы) te teidän teitä teillä teihin he (они) ne niiden niitä niillä niihin tämä (это) tää tämän tätä tällä tähän tuo (это, то) toi tuon tota tolla tohon nämä (эти) nää näiden näitä näillä näihin nuo (те) noi noiden noita noilla noihin

Местоимения Местоимения Местоимения Pronominit Я Minä Вы te он hän она hän мы me они ne мне minua Вы te ему его hänelle ей ее hänen нам meille им niitä мой minun ваш sinun его hänen ее hänen наш meidän их niiden мой kaivos твое sinun его hänen ее hänen наш meidän их heidän

По своей семантике местоимения подразделяются на следующие классы -

1) личные (я, мы)

2) возвратное (себя)

3) вопросительно-относительные (кто, где, зачем)

4) указательные (этот, такой, настолько)

5) взаимные (друг друга, один другого)

6) неопределенные (кто-то, кое-кто, где бы то ни было)

7) отрицательные (никто, никогда)

8) всеобщности (весь, всё, отовсюду)

9) усилительно-выделительные (самый, сам)

10) со значением «иной» (другой, иначе)

11) притяжательные (мой, твой, его, ему, их)