Алфавит финского языка по-фински называется aakkoset.

Финский алфавит появился поздно, лишь в 1540 году. До этого в Финляндии использовали финский язык только в устном формате, так как финской письменности ещё не было, для письма использовали шведский алфавит.

Алфавит финского языка состоит из 29 букв, однако 7 букв являются не совсем родными финскому языку и поэтому используются только в заимствованных словах.

Фонетически, в финском языке все несложно: 8 обычных гласных и 13 тоже весьма обычных согласных.

Финские согласные при написании делятся на краткие и долгие .

Обилие гласных в финском языке придает языку именно ту певучесть, которой мы определяем тот или иной язык

Aa [aa]



Bb [bee]



Cc [see]



Dd [dee]



Ee [ee]



Ff [äf]



Gg [gee]



Hh [hoo]



Ii [ii]



Jj [jii]



Kk [koo]



Ll [äl]



Mm [äm]



Nn [än]



Oo [oo]



Pp [pee]



Qq [kuu]



Rr [är]



Ss [äs]



Tt [tee]



Uu [uu]



Vv [vee]



Ww [kaksois-vee]



Xx [äks]



Yy [yy]



Zz [tset]



Ää [ää]



Öö [öö]



Буквы B, C, F, G, Q, W, X, Z являются заимствованными из других языков.

ФИНСКИЙ АЛФАВИТ С РУССКОЙ ТРАНСКРИПЦИЕЙ

Глифы Имя Произношение имени Примечания по использованию

А , а аа / ɑː / Б , б пчела /быть/ Встречается в относительно новых заимствованных словах, таких как banaani « банан » и bussi « автобус ». Обычно произносится как [b̥] или [p] . C , c видеть / seː / Встречается в неустановленных заимствованиях, таких как карри и цезий . Обычно произносится как [k] или [s] . D , d ди / deː / В современном стандартном языке d означает [d] , но он может произноситься как [d̥] или [t̪] , и произношение на диалектах сильно варьируется. Изначально используется в западных диалектах как [ and ], а не в восточных диалектах. E , e ее / eː / Точное произношение обычно находится между [e] и [ɛ] . F , f äf, äffä / æf / , /ˈæf.fæ/ , иногда / ef / Встречается в относительно новых заимствованных словах, таких как asfaltti « асфальт » или uniformu « униформа ». Исторически и в диалектном произношении (за исключением некоторых западных диалектов) / f / обычно заменяется на / ʋ / или медиально / hʋ / (например, kahvi /ˈkah.ʋi/ ← шведское kaffe ' кофе '). Даже более новые заимствования могут иметь альтернативное написание, где v заменяет f ( asvaltti , univormu ). G , г ну и дела / ɡeː / Происходит изначально в диграфе нг , который отмечает длинные велярные носовые [N] (без [ɡ] звука). В противном случае g встречается только в относительно новых заимствованных словах, таких как gaala ' гала ' и geeni ' ген '. Обычно произносится [ɡ̊] или [k] . H , h ого / hoː / Обычно глухой фрикативный звук , но точное произношение зависит от предшествующей гласной; между двумя гласными может произноситься как хриплый [ɦ] . Я , я II /я/ [я] Дж , Дж jii / jiː / Без исключения [j] (английский согласный y ), как в немецком и шведском языках, никогда не будет фрикативным или аффрикативным , как во французском или английском языках. К , к ку / koː / L , l äl, ällä / æl / , /ˈæl.læ/ , иногда / el / М , м äm, ämmä / æm / , /ˈæm.mæ/ , иногда / em / N , n än, ännä / æn / , /ˈæn.næ/ , иногда / en / О , о оо / oː / Точное произношение обычно находится между [o] и [ɔ] . P , p пописать / peː / Q , q куу / kuː / В основном встречается в иностранных именах собственных (в заимствованных словах диграф qu часто заменялся на kv ). Обычно произносится как [k] , хотя некоторые ораторы неправильно произносят его как [ɡ] . R , r ар, арра / ær / , /ˈær.ræ/ , иногда / er / S , с äs, ässä / æs / , /ˈæs.sæ/ , иногда / es / Т , т тройник / teː / Точное произношение обычно зубное [t̪], а не альвеолярное [t] . Ты , ты уу / uː / Точное произношение обычно находится между [u] и [o] . V , v Ви / ʋeː / Обычно произносится как апп роксимант [ʋ], а не фрикативный [v] . Вт , Вт каксоис-ви,

тупла-ви / ʋeː / ,

/ˈkɑk.soisˌʋeː/ ,

/ˈtup.lɑˌʋeː/ «Двойное v» может встречаться изначально как архаический вариант v , но в остальном только в неустановленных заимствованных словах и иностранных именах собственных. Он встречается в некоторых редких фамилиях, таких как Вальтари (например, Мика Вальтари , всемирно известный автор), или в некоторых редких именах, таких как Вернер (например, Вернер Сёдерстрем , известный издатель). В сопоставлении буква w трактуется как v . Обычно произносится [ʋ] . Х , х äks, äksä / æks / , /ˈæk.sæ/ , изредка / eks / Происходит в неустановленных заимствованных, например, такси или факсу , но часто предпочтительной альтернативой , где х был заменен Digraph кс ( TAKSI , faksi ). Обычно произносится как [ks] . Y , y гг / yː / Точное произношение обычно находится между [y] и [ø] . Z , z цета, цета / tset / , /ˈtse.tɑ/ , / zet / , /ˈze.tɑ/ Встречается в неустановленных заимствованных словах, таких как zeniitti /tse.niːt.ti/ ' зенит ' или пицца , но может быть альтернативное написание с ts (например, pitsa ). Обычно произносится [ts] (как в немецком языке), но иногда как [dz] или [z] . Å , å Ruotsalainen oo / oː / , /ˈruot.sɑˌlɑi.nen oː / «Шведский o », перенесенный из шведского алфавита и повторяющийся в финском; специально для написания шведско-финляндских имен собственных (например, Ståhlberg ). Произносится как [о] . Все финские слова, содержащие å, являются именами; там оно произносится [oː] (идентично oo ). Ä , ä ää / æː / Ö , ö öö / øː / Точное произношение обычно находится между [ø] и [œ] .

В финском языке гласные и согласные могут быть короткими или длинными . Короткий звук пишется одной буквой, а длинный - двойной буквой ( диграф ). Необходимо понимать разницу между такими словами , как Тули /tu.li/ «огонь», Tuuli /tuː.li/ «ветер» и Tulli /tul.li/ «обычаи» В разделение на слоги , долго согласного всегда рассматривается как имеющий слог перерыв в середине (как в / tɑ p.p ɑː / ), но длинный гласный (или дифтонг) рассматривается как единое целое, которое функционирует как ядро ​​слога. Как в ударном, так и в безударном слоге может встречаться как долгая, так и краткая гласная . Фонетическое качество гласного остается неизменным независимо от того, является ли гласный долгим или коротким, ударным или безударным.