Алфавит финского языка по-фински называется aakkoset.

Финский алфавит появился поздно, лишь в 1540 году. До этого в Финляндии использовали финский язык только в устном формате, так как финской письменности ещё не было, для письма использовали шведский алфавит.

Алфавит финского языка состоит из 29 букв, однако 7 букв являются не совсем родными финскому языку и поэтому используются только в заимствованных словах.
Фонетически, в финском языке все несложно: 8 обычных гласных и 13 тоже весьма обычных согласных.
Финские согласные при написании делятся на краткие и долгие .
Обилие гласных в финском языке придает языку именно ту певучесть, которой мы определяем тот или иной язык

Aa [aa]

Bb [bee]

Cc [see]

Dd [dee]

Ee [ee]

Ff [äf]

Gg [gee]

Hh [hoo]

Ii [ii]

Jj [jii]

Kk [koo]

Ll [äl]

Mm [äm]

Nn [än]

Oo [oo]

Pp [pee]

Qq [kuu]

Rr [är]

Ss [äs]

Tt [tee]

Uu [uu]

Vv [vee]

Ww [kaksois-vee]

Xx [äks]

Yy [yy]

Zz [tset]

Ää [ää]

Öö [öö]

Буквы B, C, F, G, Q, W, X, Z являются заимствованными из других языков.

 

ФИНСКИЙ АЛФАВИТ С РУССКОЙ ТРАНСКРИПЦИЕЙ

ГлифыИмяПроизношение имениПримечания по использованию
А , а аа / ɑː /  
Б , б пчела /быть/ Встречается в относительно новых заимствованных словах, таких как banaani « банан » и bussi « автобус ». Обычно произносится как [b̥] или [p] .
C , c видеть / seː / Встречается в неустановленных заимствованиях, таких как карри и цезий . Обычно произносится как [k] или [s] .
D , d ди / deː / В современном стандартном языке d означает [d] , но он может произноситься как [d̥] или [t̪] , и произношение на диалектах сильно варьируется. Изначально используется в западных диалектах как [ and ], а не в восточных диалектах.
E , e ее / eː / Точное произношение обычно находится между [e] и [ɛ] .
F , f äf, äffä / æf / , /ˈæf.fæ/ , иногда / ef / Встречается в относительно новых заимствованных словах, таких как asfaltti « асфальт » или uniformu « униформа ». Исторически и в диалектном произношении (за исключением некоторых западных диалектов) / f / обычно заменяется на / ʋ / или медиально / hʋ / (например, kahvi /ˈkah.ʋi/ ← шведское kaffe ' кофе '). Даже более новые заимствования могут иметь альтернативное написание, где v заменяет f ( asvaltti , univormu ).
G , г ну и дела / ɡeː / Происходит изначально в диграфе нг , который отмечает длинные велярные носовые [N] (без [ɡ] звука). В противном случае g встречается только в относительно новых заимствованных словах, таких как gaala ' гала ' и geeni ' ген '. Обычно произносится [ɡ̊] или [k] .
H , h ого / hoː / Обычно глухой фрикативный звук , но точное произношение зависит от предшествующей гласной; между двумя гласными может произноситься как хриплый [ɦ] .
Я , я II /я/ [я]
Дж , Дж jii / jiː / Без исключения [j] (английский согласный y ), как в немецком и шведском языках, никогда не будет фрикативным или аффрикативным, как во французском или английском языках.
К , к ку / koː /  
L , l äl, ällä / æl / , /ˈæl.læ/ , иногда / el /  
М , м äm, ämmä / æm / , /ˈæm.mæ/ , иногда / em /  
N , n än, ännä / æn / , /ˈæn.næ/ , иногда / en /  
О , о оо / oː / Точное произношение обычно находится между [o] и [ɔ] .
P , p пописать / peː /  
Q , q куу / kuː / В основном встречается в иностранных именах собственных (в заимствованных словах диграф qu часто заменялся на kv ). Обычно произносится как [k] , хотя некоторые ораторы неправильно произносят его как [ɡ] .
R , r ар, арра / ær / , /ˈær.ræ/ , иногда / er /  
S , с äs, ässä / æs / , /ˈæs.sæ/ , иногда / es /  
Т , т тройник / teː / Точное произношение обычно зубное [t̪], а не альвеолярное [t] .
Ты , ты уу / uː / Точное произношение обычно находится между [u] и [o] .
V , v Ви / ʋeː / Обычно произносится как аппроксимант [ʋ], а не фрикативный [v] .
Вт , Вт каксоис-ви,
тупла-ви		 / ʋeː / ,
/ˈkɑk.soisˌʋeː/ ,
/ˈtup.lɑˌʋeː/		 «Двойное v» может встречаться изначально как архаический вариант v , но в остальном только в неустановленных заимствованных словах и иностранных именах собственных. Он встречается в некоторых редких фамилиях, таких как Вальтари (например, Мика Вальтари , всемирно известный автор), или в некоторых редких именах, таких как Вернер (например, Вернер Сёдерстрем , известный издатель). В сопоставлении буква w трактуется как v . Обычно произносится [ʋ] .
Х , х äks, äksä / æks / , /ˈæk.sæ/ , изредка / eks / Происходит в неустановленных заимствованных, например, такси или факсу , но часто предпочтительной альтернативой , где х был заменен Digraph кс ( TAKSI , faksi ). Обычно произносится как [ks] .
Y , y гг / yː / Точное произношение обычно находится между [y] и [ø] .
Z , z цета, цета / tset / , /ˈtse.tɑ/ , / zet / , /ˈze.tɑ/ Встречается в неустановленных заимствованных словах, таких как zeniitti /tse.niːt.ti/ ' зенит ' или пицца , но может быть альтернативное написание с ts (например, pitsa ). Обычно произносится [ts] (как в немецком языке), но иногда как [dz] или [z] .
Å , å Ruotsalainen oo / oː / , /ˈruot.sɑˌlɑi.nen oː / «Шведский o », перенесенный из шведского алфавита и повторяющийся в финском; специально для написания шведско-финляндских имен собственных (например, Ståhlberg ). Произносится как [о] . Все финские слова, содержащие å, являются именами; там оно произносится [oː] (идентично oo ).
Ä , ä ää / æː /  
Ö , ö öö / øː / Точное произношение обычно находится между [ø] и [œ] .

 

В финском языке гласные и согласные могут быть короткими или длинными . Короткий звук пишется одной буквой, а длинный - двойной буквой ( диграф ). Необходимо понимать разницу между такими словами , как Тули /tu.li/ «огонь», Tuuli /tuː.li/ «ветер» и Tulli /tul.li/ «обычаи» В разделение на слоги , долго согласного всегда рассматривается как имеющий слог перерыв в середине (как в / tɑ p.p ɑː / ), но длинный гласный (или дифтонг) рассматривается как единое целое, которое функционирует как ядро ​​слога. Как в ударном, так и в безударном слоге может встречаться как долгая, так и краткая гласная . Фонетическое качество гласного остается неизменным независимо от того, является ли гласный долгим или коротким, ударным или безударным.

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