Алфавит финского языка по-фински называется aakkoset.
Финский алфавит появился поздно, лишь в 1540 году. До этого в Финляндии использовали финский язык только в устном формате, так как финской письменности ещё не было, для письма использовали шведский алфавит.
Алфавит финского языка состоит из 29 букв, однако 7 букв являются не совсем родными финскому языку и поэтому используются только в заимствованных словах.
Фонетически, в финском языке все несложно: 8 обычных гласных и 13 тоже весьма обычных согласных.
Финские согласные при написании делятся на краткие и долгие .
Обилие гласных в финском языке придает языку именно ту певучесть, которой мы определяем тот или иной язык
Aa [aa]
Bb [bee]
Cc [see]
Dd [dee]
Ee [ee]
Ff [äf]
Gg [gee]
Hh [hoo]
Ii [ii]
Jj [jii]
Kk [koo]
Ll [äl]
Mm [äm]
Nn [än]
Oo [oo]
Pp [pee]
Qq [kuu]
Rr [är]
Ss [äs]
Tt [tee]
Uu [uu]
Vv [vee]
Ww [kaksois-vee]
Xx [äks]
Yy [yy]
Zz [tset]
Ää [ää]
Öö [öö]
Буквы B, C, F, G, Q, W, X, Z являются заимствованными из других языков.
ФИНСКИЙ АЛФАВИТ С РУССКОЙ ТРАНСКРИПЦИЕЙ
|Глифы
|Имя
|Произношение имени
|Примечания по использованию
|А , а
|аа
|/ ɑː /
|Б , б
|пчела
|/быть/
|Встречается в относительно новых заимствованных словах, таких как banaani « банан » и bussi « автобус ». Обычно произносится как [b̥] или [p] .
|C , c
|видеть
|/ seː /
|Встречается в неустановленных заимствованиях, таких как карри и цезий . Обычно произносится как [k] или [s] .
|D , d
|ди
|/ deː /
|В современном стандартном языке d означает [d] , но он может произноситься как [d̥] или [t̪] , и произношение на диалектах сильно варьируется. Изначально используется в западных диалектах как [ and ], а не в восточных диалектах.
|E , e
|ее
|/ eː /
|Точное произношение обычно находится между [e] и [ɛ] .
|F , f
|äf, äffä
|/ æf / , /ˈæf.fæ/ , иногда / ef /
|Встречается в относительно новых заимствованных словах, таких как asfaltti « асфальт » или uniformu « униформа ». Исторически и в диалектном произношении (за исключением некоторых западных диалектов) / f / обычно заменяется на / ʋ / или медиально / hʋ / (например, kahvi /ˈkah.ʋi/ ← шведское kaffe ' кофе '). Даже более новые заимствования могут иметь альтернативное написание, где v заменяет f ( asvaltti , univormu ).
|G , г
|ну и дела
|/ ɡeː /
|Происходит изначально в диграфе нг , который отмечает длинные велярные носовые [N] (без [ɡ] звука). В противном случае g встречается только в относительно новых заимствованных словах, таких как gaala ' гала ' и geeni ' ген '. Обычно произносится [ɡ̊] или [k] .
|H , h
|ого
|/ hoː /
|Обычно глухой фрикативный звук , но точное произношение зависит от предшествующей гласной; между двумя гласными может произноситься как хриплый [ɦ] .
|Я , я
|II
|/я/
|[я]
|Дж , Дж
|jii
|/ jiː /
|Без исключения [j] (английский согласный y ), как в немецком и шведском языках, никогда не будет фрикативным или аффрикативным, как во французском или английском языках.
|К , к
|ку
|/ koː /
|L , l
|äl, ällä
|/ æl / , /ˈæl.læ/ , иногда / el /
|М , м
|äm, ämmä
|/ æm / , /ˈæm.mæ/ , иногда / em /
|N , n
|än, ännä
|/ æn / , /ˈæn.næ/ , иногда / en /
|О , о
|оо
|/ oː /
|Точное произношение обычно находится между [o] и [ɔ] .
|P , p
|пописать
|/ peː /
|Q , q
|куу
|/ kuː /
|В основном встречается в иностранных именах собственных (в заимствованных словах диграф qu часто заменялся на kv ). Обычно произносится как [k] , хотя некоторые ораторы неправильно произносят его как [ɡ] .
|R , r
|ар, арра
|/ ær / , /ˈær.ræ/ , иногда / er /
|S , с
|äs, ässä
|/ æs / , /ˈæs.sæ/ , иногда / es /
|Т , т
|тройник
|/ teː /
|Точное произношение обычно зубное [t̪], а не альвеолярное [t] .
|Ты , ты
|уу
|/ uː /
|Точное произношение обычно находится между [u] и [o] .
|V , v
|Ви
|/ ʋeː /
|Обычно произносится как аппроксимант [ʋ], а не фрикативный [v] .
|Вт , Вт
|каксоис-ви,
тупла-ви
|/ ʋeː / ,
/ˈkɑk.soisˌʋeː/ ,
/ˈtup.lɑˌʋeː/
|«Двойное v» может встречаться изначально как архаический вариант v , но в остальном только в неустановленных заимствованных словах и иностранных именах собственных. Он встречается в некоторых редких фамилиях, таких как Вальтари (например, Мика Вальтари , всемирно известный автор), или в некоторых редких именах, таких как Вернер (например, Вернер Сёдерстрем , известный издатель). В сопоставлении буква w трактуется как v . Обычно произносится [ʋ] .
|Х , х
|äks, äksä
|/ æks / , /ˈæk.sæ/ , изредка / eks /
|Происходит в неустановленных заимствованных, например, такси или факсу , но часто предпочтительной альтернативой , где х был заменен Digraph кс ( TAKSI , faksi ). Обычно произносится как [ks] .
|Y , y
|гг
|/ yː /
|Точное произношение обычно находится между [y] и [ø] .
|Z , z
|цета, цета
|/ tset / , /ˈtse.tɑ/ , / zet / , /ˈze.tɑ/
|Встречается в неустановленных заимствованных словах, таких как zeniitti /tse.niːt.ti/ ' зенит ' или пицца , но может быть альтернативное написание с ts (например, pitsa ). Обычно произносится [ts] (как в немецком языке), но иногда как [dz] или [z] .
|Å , å
|Ruotsalainen oo
|/ oː / , /ˈruot.sɑˌlɑi.nen oː /
|«Шведский o », перенесенный из шведского алфавита и повторяющийся в финском; специально для написания шведско-финляндских имен собственных (например, Ståhlberg ). Произносится как [о] . Все финские слова, содержащие å, являются именами; там оно произносится [oː] (идентично oo ).
|Ä , ä
|ää
|/ æː /
|Ö , ö
|öö
|/ øː /
|Точное произношение обычно находится между [ø] и [œ] .
В финском языке гласные и согласные могут быть короткими или длинными . Короткий звук пишется одной буквой, а длинный - двойной буквой ( диграф ). Необходимо понимать разницу между такими словами , как Тули /tu.li/ «огонь», Tuuli /tuː.li/ «ветер» и Tulli /tul.li/ «обычаи» В разделение на слоги , долго согласного всегда рассматривается как имеющий слог перерыв в середине (как в / tɑ p.p ɑː / ), но длинный гласный (или дифтонг) рассматривается как единое целое, которое функционирует как ядро слога. Как в ударном, так и в безударном слоге может встречаться как долгая, так и краткая гласная . Фонетическое качество гласного остается неизменным независимо от того, является ли гласный долгим или коротким, ударным или безударным.