Времена в финском языке
В финском языке всего лишь 4 времени выраженных глаголов: настоящее, прошедшее, перфектное время и предпрошедшее время.
Настоящее время / Preesens
Простое прошедшее время / Imperfekti
Перфект / Perfekti
Плюсквамперфект / Pluskvamperfekti
В финском будущее время выражают с помощью настоящего, используя пояснения. Например: «завтра», «скоро», «в следующем году». Есть и другие способы выражения будущего времени - подробнее в конце страницы.
Настоящее время / Preesens - Подробное описание
Самое простое время в финском языке.
Используется для того, чтобы
– описывать то, что происходит в данный момент времени (в момент речи)
Hän kertoo. – Он рассказывает.
Eikö hän ole täällä? – Разве он не здесь?
– описывать действие, которое происходит в настоящее время (но не обязательно в момент речи)
Pekka lukee kirjaa. – Пекка читает книгу.
Emme puhu suomea. – Мы не говорим по-фински.
– для описания действий в будущем времени.
Pekka lukee kirjan huomenna. – Пекка прочитает книгу завтра.
Suomi vielä voittaa. – Финляндия еще победит.
– описывать события, события, имеющие постоянный характер.
Kaikki joet laskevat mereen. – Все реки впадают в море.
Avaruus on ääretön. – Космос безграничен.
Talvella sataa lunta. – Зимой идет снег.
– описывать действие, совершающееся обычно или часто:
Aamuisin juon kahvia. – По утрам я пью кофе.
Hän käy uima-hallissa kerran päivässä. – Он ходит в бассейн раз в день.
– описывать действие, происходившего в прошлом (так называемое настоящее историческое):
Olipa kerran ukko ja akka. Heillä ei ollut mitään. Sanoo ukko akalle… – Жили были старик со старухой. У них ничего не было. Говорит старик старухе…
Последний вариант характерен для литературы.
Никакого особенного признака настоящего времени у глагола не имеется.
Личное окончание присоединяется непосредственно к основе глагола.
lukea – читать
Minä luen / Me luemme
Sinä luet / Te luette
Hän lukee / He lukevat
Отрицательная форма образуется с помощью отрицательной частицы ei в соответствующей личной форме (формально говоря в финском языке эта частица является глаголом!) + основа глагола.
Minä en lue / Me emme lue
Sinä et lue / Te ette lue
Hän ei lue / He eivät lue
Таким образом, говоря про презенс, самое главное знать – к чему присоединчется личная частица.
Общий вопрос образуется с помощью вопросительной частицы -ko/-kö, которая присоединяется к глаголу.
Asuuko hän Kotkassa? – Он живет в Котка?
Juotko paljon maitoa? – Ты пьешь много молока?
Специальные вопросы образуются с помощью вопросительных слов.
Missä sinä asut? – Где ты живешь?
Kuka käy koulua? – Кто ходит в школу?
Простое прошедшее время / Imperfekti - Mennyt aika
Имперфект обозначает действие, которое происходило или произошло в прошлом. Он употребляется обычно в повествовании, т.е. при изложении ряда связанных действий, имевших место в прошлом.
Другая формулировка (для любителей академических формулировок):
Имперфект обозначает законченное действие в прошлом, которое связано с определенным временем, которое уже завершилось до начала момента речи и не может повториться.
Minulla oli eilen paljon työtä. – У меня было вчера много работы.
Nousin aamulla kello seitsemältä. – Я встал утром в семь часов.
Nuorena opiskelin Moskovan yliopistossa. – Молодым (В молодости) я учился в Московском университете.
Kuuntelin radiota, kun tulit huoneeseen. – Я слушал радио, когда ты пришла в комнату.
Образуется при присоединении показателя –i- показателя к гласной основе (таким образом получается основа имперфекта) + личные окончания..
saada (получать) – sa/i/n (я получил)
Бывает сложность отличить имперфект от презенса (настоящего времени) у глаголов, основа которых заканчивается на -i-.
pohtia – обдумывать основа: pohdi-
То есть Pohdin asiaa. – Я обдумываю дело. или Я обдумывал дело.? Сложность еще в том, что глагол партитивный, то есть дополнение в нем всегда в партитиве.
Поэтому реально правильное время понимают из контекста или с использованием указания на время в самом предложении.
Pohdimme nyt asiaa kunnolla. – Мы обдумываем дело сейчас как следует.
Pohdimme eilen asiaa kunnolla. – Мы обдумали вчера дело как следует.
Эти указания на время – их можно назвать красивым термином маркеры времени, могут быть такие:
eilen – вчера
viime viikolla – на прошлой неделе
viime kuussa – в прошлом месяце
viime vuonna – в прошлом году
В основе имперфекта происходят различные изменения, о которых ниже.
Формы имперфекта образуются путем присоединения личных окончаний к основе имперфекта. Окончания те же самые, что и в презенсе (настоящем времени).
|
число
|единственное
|множественное
|1 лицо
|– n
|– mme
|2 лицо
|– t
|– tte
|3 лицо
|– (“)
|– vat/-vät
В 3-м лице единственного числа в имперфекте не происходит удлинения гласной
Hän soitti. – Он позвонил.
В 3-м лице единственного и множественного числа сильная ступень чередования согласных (то есть k,p,t не убегают).
Minä annoin. – Hän antoi. – Я дал. – Он дал.
Чередование конечных гласных глагольной основы при образовании имперфекта:
|инфинитив
|основа презенса
|основа имперфекта
|чередование
|
объяснение
|1
|
sanoa
saapua
kysyä
|
sano-
saavu-
kysy-
|
sanoi-
saavui-
kysyi-
|o- + i = oiu- + i = ui
y- + i = yi
|Короткие o, u, y образуют c i дифтонг на i.
|2
|
antaa
saattaa
|
anna-
saata-
|
annoi-
saatoi-
|a- + i = oi
|
В двусложных словах a перед i переходит в o,
если в первом слоге есть a.
|3
|
ottaa
pudottaa
soittaa
|
ota-
pudota-
soita-
|
oti-
pudoti-
soiti-
|a + i = i
|a выпадает перед i, если в первом слоге o или u (ö или y)
|4
|
palauttaa
kirjoittaa
|
palauta-
kirjoita-
|
palauti-
kirjoiti-
|a- + i = i
|В многосложных словах a перед i всегда выпадает.
|5
|
vetää
heittää
|
vedä-
heitä-
|
vedi-
heiti-
|ä- + i = i
|ä всегда выпадает перед i.
|6
|
lukea
tehdä
nähdä
olla
kulkea
|
lue-
tee-
näe-
ole-
kulje-
|
lui-
tei-
näi-
oli-
kulji-
|e- + i = i
|e всегда выпадает перед i.
|7
|
saada
myydä
|
saa-
myy-
|
sai-
myi-
|aa- + i = ai
|Долгие гласные сокращаются перед i и образуют дифтонг на i.
|8
|viedäjuoda
syödä
|
vie-
juo-
syö-
|
vei-
joi-
söi-
|ie- + i = ei
|Перед i дифтонги теряют первый компонент и образуют новый дифтонг на i.
|9
|
voida
tupakoida
|
voi-
tupakoi-
|
voi-
tupakoi-
|oi- + i = oi
|Дифтонг i на остается без изменения.
|10
|
oppia
marssia
hankkia
|
opi-
marssi–
hanki-
|
opi-
marssi
hanki-
|i- + i = i
|Краткий гласный основы остается без изменений.
|11
|
vastata
hakata
poiketa
tähdätä
hävitä
|
vastaa-
hakkaa-
poikkea-
tähtää-
häviä-
|
vastasi-
hakkasi-
poikkesi
tähtäsi-
hävisi-
|a- + i = si
|Глаголы с показателем инфинитва -ta/-tä, перед которыми стоит a, ä, e или iимеют в имперфекте сильную основу с прибавление согласного s перед i.
|12
|
viheltää
vähentää
kumortaa
|
vihellä-
vähennä-
kumarra-
|
vihelsi-
vähensi-
kumarsi-
|llä- + i = lsi
|По этому типу образуют имперфект многосложные глаголы (то есть 3 и более слогов) с показателем инфинитва -aa/-ää, имеющие в основе сочетания согласных – lt-, – nt-, -rt-.
|13
|
paeta
lähetä
|
pakene-
lähene-
|
pakeni-
läheni-
|e- + i = i
|Это вообще 6-й случай – e перед i, но я отдельно выношу эту группу, так как часто она не освещается в учебниках и не выделяется в особую группу глаголов (которую я называю VI-й группой финских глаголов).
Исключение:
käydä – käy- – kävi-
Kävin eilen pankissa. – Я вчера ходил в банк.
Negatiivinen imperfekti – отрицательная форма имперфекта.
Отрицательная форма образуется с использованием отрицательной частицы ei в нужном лице и сильной основы глагола, к которой присоединяется окончание – nut/-nyt, –nnut/-nnyt, –neet/-nneet – то есть второе причастие актива (форма “tehnyt“).
En lukenut tätä kirjaa. – Я не читал эту книгу.
He eivät katsoneet televisiota eilen. – Они не смотрели телевизор вчера.
А вот тут пример вопросительно-отрицательного предложения, довольно популярного у финнов и заменяющего наш вопрос со словом “разве”:
Etkö sinä kysynyt häneltä mitään? – Разве ты не спросил у него ничего? (то есть в начало выносится отрицательное слово ei в соответствующем лице плюс вопросительная части -kö).
Образование по типам глаголов:
|I tyyppi
|antaa
|(minä)* en antanut
|(me) emme antaneet
|(sinä) et antanut
|(te) ette antaneet
|hän ei antanut
|he eivät antaneet
* Как мы раньше уже отмечали местоимения первого и второго лица в финском языке могут опускаться. Но hän и he никогда не выпадают.
|II tyyppi
|syödä
|(minä)* en syönyt
|(me) emme syöneet
|(sinä) et syönyt
|(te) ette syöneet
|hän ei syönyt
|he eivät syöneet
В глаголах III типа берется согласная основа глагола (заканчивающаяся на согласную). Начальная согласная окончания совпадает с конечной согласной основы:
|III tyyppi
|esitellä
|(minä)* en esitellyt
|(me) emme esitelleet
|(sinä) et esitellyt
|(te) ette esitelleet
|hän ei esitellyt
|he eivät esitelleet
|nousta
|(minä)* en noussut
|(me) emme nousseet
|(sinä) et noussut
|(te) ette nousseet
|hän ei noussut
|he eivät nousseet
Для образования отрицательной формы прошедшего времени глаголов IV и V типа отбрасываем окончание -ta/-tä и прибавляем окончание –nnut/-nnyt/-nneet:
|IV tyyppi
|kerrata
|(minä)* en kerrannut
|(me) emme kerranneet
|(sinä) et kerrannut
|(te) ette kerranneet
|hän ei kerrannut
|he eivät kerranneet
|V tyyppi
|valita
|(minä)* en valinnut
|(me) emme valinneet
|(sinä) et valinnut
|(te) ette valinneet
|hän ei valinnut
|he eivät valinneet
Аналогично для VI тип глаголов.
|VI tyyppi
|parata
|(minä)* en parannut
|(me) emme paranneet
|(sinä) et parannut
|(te) ette paranneet
|hän ei parannut
|he eivät paranneet
Если используется вежливая форма обращения Te (Вы), то употребляется глагол в единственном числе:
Ettekö Te, rouva Virtanen muistanut, että… – Г-жа Виртанен, неужели Вы забыли, что…
Отрицательная форма прошедшего времени глаголов nähdä и tehdä будет выглядеть следующим образом:
tehdä – tehnyt – tehneet
nähdä – nähnyt – nähneet
Для глагола tietää наиболее употребимыми являются формы: tiennyt и tienneet.
Minä en tiennyt sitä. – Я не знал этого. (хотя строго грамматически следовало бы tietänyt).
Падежи объекта в имперфекте ровно такие же, как и в настоящем времени.
Hän luki kirjaa kaksi tuntia. – Он читал книгу два часа. (партитив – книга не прочитана)
Hän luki kirjan kahdessa tunnissa. – Он прочел книгу за два часа. (генетивный аккузатив – книга прочитана)
Одна из проблем для русскоговорящих – это то, что в финском языке есть еще одна форма времени, которая может использоваться для передачи прошедшего времени в русском языке – перфект. Если совсем коротко, то перфект используется для передачи связи события, произошедшего в прошлом, с настоящим.
Перфект / Perfekti -Aktiivin perfekti
Образуется перфект из личных форм презенса (то есть настоящего времени) вспомогательного глагола “olla” плюс II причастия актива основного глагола (то есть форма “tehnyt“). (И вот так пишут дяденьки в толстых книгах, надеясь, что бедный изучающий что-то поймет!)
Иначе говоря – с помощью причастий с окончаниями -nut/-nyt (-neet – во множественном числе).
Чтобы совсем просто – глагол olla, изменяющийся в зависимости от лица – я, ты, он, она… – и причастие в форме “tehnyt” – “сделавший“.
Как обычно, сделаем табличку с местоимениями от “я” до “они”.
|Minä
|Olen katsonut
|En ole katsonut
|Sinä
|Olet katsonut
|Et ole katsonut
|Hän
|On katsonut
|Ei ole katsonut
|Me
|Olemme katsoneet
|Emme ole katsoneet
|Te
|Olette katsoneet
|Ette ole katsoneet
|He
|Ovat katsoneet
|Eivät ole katsoneet
Как мы видим из таблицы, отрицательная форма образуется от отрицательной формы настоящего времени (презенса) глагола olla, т.е.:
en, et, ei, emme, ette, eivät + ole + “tehnyt / tehneet” (напоминаем, что отрицательная частица ei не, нет в финском языке изменяется по лицам и вообще формально считается глаголом, как это ни странно)
Использование
Сначала рассмотрим на примерах.
Kesä on tullut. – Лето пришло (наступило).
Если это может вам помочь, то можете попробовать переводить дословно, то есть переводя tullut как причастие, хотя звучит это несколько чудовищно: лето есть пришедшее. Или: лето есть наступившее. Это уже более по-человечески.
При этом не написано, когда пришло лето. Важен факт, что оно пришло. И еще – и это очень важно: перфект в данном предложении означает, что лето мало того, что пришло, оно еще и не ушло, оно сейчас и здесь.
Olen lopettanut työni. – Я закончил свою работу. (Дословно: Я есть закончивший мою работу).
He ovat tehneet työnsä. – Они сделали свою работу. (Дословно: Они есть сделавшие их работу).
Но я не советую так переводить дословно.
В предложении составные части перфекта могут размещаться или непосредственно друг за другом или между ними может находиться какой-нибудь член предложения. Чаще всего это наречие.
Особенно часто с перфектом употребляются наречия времени: jo (уже), ei koskaan (никогда), aina (всегда), joskus (когда-нибудь) – и другие.
Olen aina harrastanut urheilua. – Я всегда увлекался спортом.
En ole koskaan käynyt Moskovassa. – Я никогда не был в Москве. (В русском два отрицательных слова: “никогда” и “не”, в финском одно – en – при этом общее, еще раз напоминаем, что в отличие от русского языка финский язык двойных отрицаний не любит).
Далее собраны объяснения из разных источников, поэтому они иногда пересекаются или, наоборот, звучит по-разному. Иногда повторяются – для того, чтобы мы лучше поняли.
Ну вот сначала как бы правило.
Перфект обозначает прошлое действие, заканчивающееся до настоящего времени, однако точный момент в прошлом не сообщается, то есть важен факт завершения действия, а не момент времени, когда оно совершено.
Снова про наше лето.
Kesä on tullut. – Лето пришло (наступило). – лето пришло, событие произошло, но в момент разговора лето в полном разгаре
Hän on jo ollut vuoden eläkkeellä. – Он уже год на пенсии. – то есть он и сейчас на ней продолжает пребывать
Kuinka kauan olet asunut Suomessa? – Как долго ты живешь в Финляндии?
В вопросе “заложено” – и именно потому употреблен перфект – что человек живет в Финляндии и сейчас (то есть в момент речи, высказывания) и, наверное, и дальше будет жить в Финляндии. Поэтому перевод на русский в настоящем времени.
Или будущее действие, которое закончится до начала другого, будущего действия:
Kun olen lopettanut työni, menen kotiin. – Когда я закончу мою работу, я пойду домой.
Kun olen kirjoittanut kirjeen, Pekka vie sen postiin. – Когда я напишу письмо, Пекка отнесет его на почту.
Перфект употребляется тогда, когда говорят о том, что произошло вообще, не привязывая произошедшее к какому-либо определенному отрезку или моменту времени. В таких случаях имеется в виду, что опыт, полученный в результате данной деятельности, все еще ощущается или оказывает действие в настоящем времени, в момент разговора.
На ниже данном примере – действие произошло в прошлом, но его “последствие” (то есть знание содержимого газеты) важно для настоящего момента:
Oletko lukenut tämänpäiväisen sanomalehden? – Olen. – Ты прочел сегодняшнюю газету? – Да. (Прочел). – в ответах на перфектные вопросы достаточно употребить только вспомогательный глагол olla в соответствующей личной форме.
То есть (другими словами), перфект используется для обозначения действия в прошлом, о времени совершения которого ничего не сообщается (для этого есть очень научное определение – эксперенциальный перфект, от которого, впрочем, никакого толку нет, потому что запомнить это слово невозможно).
Oletko kuullut, että Liisa on ostanut auton? – Ты слышал, что Лииса купила машину.
Неизвестно, какой момент в прошлом имеется в виду, важен лишь результат – у Лиисы теперь есть машина.
Разница между имперфектом и перфектом
Тут есть один важный момент – а также трудность для русскоговорящего человека, потому что в русском формального перфекта нет (как он есть в английском, например)..
Сравните два предложения.
Hän on lukenut tämän kirjan. – Он прочитал эту книгу.
Hän luki kirjan kahdessa tunnissa. – Он прочитал эту книгу за два часа.
Как мы видим, на русский язык глагол переводится одинаково – “прочитал”, но в первом случае перфект, потому что подчеркивается результат – книга прочитана, а во втором предложении главное указать, за сколько часов была прочитана книга.
Вот еще пара:
Lapset tuntevat laiteen kaavion. Opettaja on näyttänyt sen. – Ребята знают схему прибора. Учитель показывал ее.
Tunnin lopussa opettaja näytti laitteen kaavion. – В конце урока учитель показал схему прибора.
Продолжим.
Все это относится к отрицательной форме перфекта.
– Etkö ole kuullut uutisia? – En ole. – Ты не слышал новости? – Нет. (Не слышал).
До сих пор отвечающий новости не слышал.
Еще одно употребление перфекта – это указание на то, что действие не закончено.
Перфектом обозначается действие, которое началось в прошлом и продолжается в момент, когда о нем говорится.
Siitä asti kun tutustuin sinuun, olen ajatellut vain sinua. – С тех пор, как я познакомился с тобой, я думаю только о тебе. – то есть говорящий все еще продолжает думать о том, с кем он познакомился. Обратите внимание на то, что на русский переводится настоящим временем.
Olemme asuneet Kouvolassa jo kaksi vuotta. – Мы прожили в Коувола 2 года. (И продолжаем жить в ней).
Это же предложение тоже можно перевести на русский и настоящим временем:
Мы живем в Коувола уже два года.
Вот еще примеры перевода перфекта настоящим временем:
Olen lukenut kirjaa jo kaksi tuntia. – Я читаю книгу уже два часа (и продолжаю читать и сейчас).
Suomessa on jo pari sataa vuotta ollut tapana viettää nimipäivää. – В Финляндии уже пару сотен лет принято справлять именины.
Иногда в филологической литературе встречается понятие “экспериментальный” перфект – kokemusperfekti. На самом деле это и есть вышеупомянутый эксперенциальный перфект, только назван он по-другому. Еще раз – это когда говорят действии, которое произошло вообще, не привязывая его к точному моменту времени. Однако имеется ввиду, что опыт, полученный в результате данной деятельности, все еще ощущается или оказывает действие.
Мы с помощью перфекта в таком случае хотим подчеркнуть важность самого действия, а не времени, когда оно произошло. В умных учебниках это формулируют так: когда мы имеем дело с аспектом результата действия, а не с аспектом времени действия. То есть нас интересует не когда, а интересует, было ли вообще.
Olen tehnyt läksyt. – Я сделал уроки.
– Oletko käynyt Pietarissa? – Olen. Monta kertaa. – Ты бывал в Петербурге? – Да, бывал. Много раз.
– Etkö sinä vieläkään ole hakenut pakettia postista? – En ole. – Разве ты еще не забрал посылку с почты? – Нет, не забрал.
– Kuka on täällä polttanut? – Кто здесь курил? (то есть ясно, что курящий уже ушел, но запах табака остался)
Даже если в предложении есть точное время, когда произошло действие, то используется перфект, когда говорится о дне или годе рождения человека (который еще жив), о годе строительства и тому подобном:
Olen syntynyt vuonna 1962. – Я родился в 1962 году.
Но:
Lenin syntyi vuonna 1870. – Ленин родился в 1870 году.
Перфект используется и в том случае, когда действие не произошло, но, возможно, оно случится позже – то есть возможность его совершения еще существует:
– Oletko jo syönyt? – En. Menen syomään kello 2. – Ты уже поел? – Нет. Я пойду есть в 2 часа.
– Oletko ollut näyttelyssä? – Ты был на выставке? (возможность побывать на выставке еще не закрыта, выставка еще открыта и на нее можно сходить)
Если же выставка закрылась, но надо узнать, побывал ли на ней человек, у которого спрашивают, то вопрос стоит в имперфекте:
– Olitko näyttelyssä? – Ты был на выставке? (перевод на русский, как видим, ровно такой же – потому перфект и представляет иногда сложность для русскоговорящих)
En ole koskaan käynyt saunassa. Mutta toivon meneväni huomenna. – Я никогда не ходил в сауну. Но надеюсь пойду завтра.
Другой вариант – в предложении есть точное указание на время, выраженное, например, определением, но перфект используется, когда делают вывод о том, что сами не видели, но от прошлой деятельности остался, так сказать, “след”, который влияет на настоящее:
Viime yönä on satanut lunta (Näen, että maa on valkoinen). – Прошлой ночью шел снег (Я вижу, что земля белая).
Eilen on ollut kova myrsky (Näen, että monta puuta on kaatunut). – Вчера была сильная буря (Я вижу, что многие деревья повалились).
Перфект употребляется и тогда, когда неизвестно, доведено ли дело до конца:
Mitä olet tehnyt tänään? – Что ты делал сегодня? (дословно: “Что ты cделавший сегодня?”) – сделано ли дело до конца, неизвестно
С перфектом часто употребляются следующие определения:
joskus – иногда
silloin tällöin – время от времени
toisinaan – иногда
usein – часто
aina – всегда
koko ikäni – всю мою жизнь
ei vielä – еще не
ei koskaan – никогда
jo – уже
Когда говорят о некоем событии в прошлом, но речь идет не о времени, а о том, ГДЕ произошло событие, то используют имперфект – простое прошедшее время, потому что это самое ГДЕ является ключевым, даже если последствия этого события и остаются в силе до настоящего времени:
Tutustuin tähän tyttöön tansseissa. – Я познакомился с этой девушкой на танцах. – то есть главное не факт знакомства, а где познакомились.
Плюсквамперфект / Pluskvamperfekti
В некоторых учебниках эту временную форму называют давно прошедшее время или предпрошедшее время.
Вообще же – это глагольная форма, основным значением которой обычно считается предшествование по отношению к некоторой ситуации в прошедшем.
То есть было что-то в прошлом, а вот то, что было до этого – это и есть этот самый плюс-КВА-КВА-мперфект. 🙂
Kun olin kirjoittanut kirjeen, lähdin elokuviin. – Когда я написал письмо, я пошел в кино.
Olin jo opiskellut suomea, ennen kuin tulin tänne. – Я уже учил финский до того как (=прежде чем) приехал сюда.
Образуется с помощью глагола olla в имперфекте (прошедшем времени) и II-го причастия актива (форма “tehnyt”).
Вот склонение по лицам в плюсквамперфекте:
olin antanut / olimme antaneet
olit antanut / olitte antaneet
oli antanut / olivat antaneet
Отрицательная форма:
en ollut nukkunut / emme olleet nukkuneet
et ollut nukkunut / ette olleet nukkuneet
ei ollut nukkunut / eivät olleet nukkuneet
Примеры:
Olin asunut Venäjällä monta vuotta, ennen kuin tulin Suomeen. – Я жил в России много лет до того как приехал в Финляндию.
Pekka oli jo mennyt nukkumaan, kun puhelin soi. – Пекка уже заснул, когда телефон зазвонил.
En ollut vielä ehtinyt ottaa takkia päältäni, kun soitit. – Я еще не успел снять пальто, когда ты позвонил.
Ну и несколько замечаний:
Между глаголом olla и причастием часто ставят какие-нибудь наречия времени.
Pekka oli jo käynyt kaupassa. – Пекка уже сходил в магазин.
En ollut vielä tehnyt sitä. – Я еще не сделал это.
А на вопросы в форме плюсквамперфекта отвечают так:
Olitko opiskellut suomea, ennen kuin muutit Suomeen? – En. En ollut. / Olin. – Ты учил финский до того, как переехал в Финляндию? – Нет. / Да.
Olitteko tehneet ruokaa? – Emme. Emme olleet. / Olimme. – Вы приготовили еду? – Нет. / Да.
Futuuri. Будущее время.
Будущее время в финском языке не имеет собственной грамматической формы, как во многих других языках. Оно может выражаеться другими способами:
- формой настоящего времени (Preesens) с помощью контекста:
|Ensi talvella matkustamme Ruotsiin.
|Будущей зимой мы поедем в Швецию.
|Pekka soittaa sinulle kahden vikon kuluttua.
|Пека позвонит тебе через две недели.
|Menen kauppaan huomenna.
|Я пойду в магазин завтра.
- при переходных глаголах будущее время передаётся сочетанием смыслового глагола в Preesens и прямого дополнения результативного типа обычно в Genetiivi или в определённых конструкциях в Nominatiivi, а также в Akkusatiivi у личных местоимений и вопросительного местоимения kenet? (от kuka):
|Luen tämän kirjan (loppuun asti).
|Я прочитаю эту книгу (до конца).
|On pakko lukea kirja.
|Необходимо будет прочитать книгу.
|Luetaan se!
|(Давайте) прочтём её!
|Näen hänet.
|Я увижу его.
|Kenet näet?
|Кого увидишь?
Сравните с настоящим временем:
|Luen tätä kirjaa.
|Я читаю эту книгу (нахожусь в процессе чтения).
|Näen häntä harvoin.
|Я вижу его редко.
|Ketä näet?
|Кого ты видишь?
- с помощью специального глагола aikoa ( в разговорном языке meinata) выражающего намерение что-то сделать в будущем:
|Aion käydä pankissa tänään.
|Я собираюсь пойти в банк сегодня.
|Mitä meinaat tehdä kesällä?
|Что ты собираешься делать летом?
- с помощью Perfecti в предложениях, в которых говориться о двух событиях, происходящих в будущем:
Käyn kaupassa, kun olen kirjoittanut sen kirjeen loppuun.
Я схожу в магазин, когда допишу это письмо до конца.
Hän alkaa rakentaa taloa, kun on saanut pankista lainan.
Он начнёт строить дом, когда возьмёт в банке кредит.
- с помощью вспомогательного глагола tulla плюс 3.infinitiivi смыслового глагола:
|Tulen hakemaan sinut.
|Я приду за тобой.
|Tämä tulee olemaan vaikeaa.
|Это будет трудно.
- с помощью вспомогательного глагола olla плюс Presenspartisiippi смыслового глагола:
Hän on tekevä parhaansa.
Он сделает всё возможное.
Примеры предложений - (Времена в финском языке)
- Preesens: Minä ostan ruokaa joka päivä. — Я покупаю еду каждый день.
- Imperfekti: Eilen minä ostin paljon ruokaa. — Вчера я купил много еды.
- Perfekti: Jääkaappi on täynnä, koska olen ostanut paljon ruokaa. — Холодильник полон, потому что я купил много еды.
- Pluskvamperfekti: Kun olin ostanut ruokaa, menin kotiin. — Купив еды, я отправился домой.