Времена в финском языке

В финском языке всего лишь 4 времени выраженных глаголов: настоящее, прошедшее, перфектное время и предпрошедшее время.

Настоящее время / Preesens

Простое прошедшее время / Imperfekti

Перфект / Perfekti

Плюсквамперфект / Pluskvamperfekti

В финском будущее время выражают с помощью настоящего, используя пояснения. Например: «завтра», «скоро», «в следующем году». Есть и другие способы выражения будущего времени - подробнее в конце страницы.

Настоящее время / Preesens - Подробное описание

Самое простое время в финском языке.

Используется для того, чтобы

– описывать то, что происходит в данный момент времени (в момент речи)

Hän kertoo. – Он рассказывает.

Eikö hän ole täällä? – Разве он не здесь?

– описывать действие, которое происходит в настоящее время (но не обязательно в момент речи)

Pekka lukee kirjaa. – Пекка читает книгу.

Emme puhu suomea. – Мы не говорим по-фински.

– для описания действий в будущем времени.

Pekka lukee kirjan huomenna. – Пекка прочитает книгу завтра.

Suomi vielä voittaa. – Финляндия еще победит.

– описывать события, события, имеющие постоянный характер.

Kaikki joet laskevat mereen. – Все реки впадают в море.

Avaruus on ääretön. – Космос безграничен.

Talvella sataa lunta. – Зимой идет снег.

– описывать действие, совершающееся обычно или часто:

Aamuisin juon kahvia. – По утрам я пью кофе.

Hän käy uima-hallissa kerran päivässä. – Он ходит в бассейн раз в день.

– описывать действие, происходившего в прошлом (так называемое настоящее историческое):

Olipa kerran ukko ja akka. Heillä ei ollut mitään. Sanoo ukko akalle… – Жили были старик со старухой. У них ничего не было. Говорит старик старухе…

Последний вариант характерен для литературы.

Никакого особенного признака настоящего времени у глагола не имеется.

Личное окончание присоединяется непосредственно к основе глагола.

lukea – читать

Minä luen / Me luemme

Sinä luet / Te luette

Hän lukee / He lukevat

Отрицательная форма образуется с помощью отрицательной частицы ei в соответствующей личной форме (формально говоря в финском языке эта частица является глаголом!) + основа глагола.

Minä en lue / Me emme lue

Sinä et lue / Te ette lue

Hän ei lue / He eivät lue

Таким образом, говоря про презенс, самое главное знать – к чему присоединчется личная частица.

Общий вопрос образуется с помощью вопросительной частицы -ko/-kö, которая присоединяется к глаголу.

Asuuko hän Kotkassa? – Он живет в Котка?

Juotko paljon maitoa? – Ты пьешь много молока?

Специальные вопросы образуются с помощью вопросительных слов.

Missä sinä asut? – Где ты живешь?

Kuka käy koulua? – Кто ходит в школу?

Простое прошедшее время / Imperfekti - Mennyt aika

Имперфект обозначает действие, которое происходило или произошло в прошлом. Он употребляется обычно в повествовании, т.е. при изложении ряда связанных действий, имевших место в прошлом.

Другая формулировка (для любителей академических формулировок):

Имперфект обозначает законченное действие в прошлом, которое связано с определенным временем, которое уже завершилось до начала момента речи и не может повториться.

Minulla oli eilen paljon työtä. – У меня было вчера много работы.

Nousin aamulla kello seitsemältä. – Я встал утром в семь часов.

Nuorena opiskelin Moskovan yliopistossa. – Молодым (В молодости) я учился в Московском университете.

Kuuntelin radiota, kun tulit huoneeseen. – Я слушал радио, когда ты пришла в комнату.

Образуется при присоединении показателя –i- показателя к гласной основе (таким образом получается основа имперфекта) + личные окончания..

saada (получать) – sa/i/n (я получил)

Бывает сложность отличить имперфект от презенса (настоящего времени) у глаголов, основа которых заканчивается на -i-.

pohtia – обдумывать основа: pohdi-

То есть Pohdin asiaa. – Я обдумываю дело. или Я обдумывал дело.? Сложность еще в том, что глагол партитивный, то есть дополнение в нем всегда в партитиве.

Поэтому реально правильное время понимают из контекста или с использованием указания на время в самом предложении.

Pohdimme nyt asiaa kunnolla. – Мы обдумываем дело сейчас как следует.

Pohdimme eilen asiaa kunnolla. – Мы обдумали вчера дело как следует.

Эти указания на время – их можно назвать красивым термином маркеры времени, могут быть такие:

eilen – вчера

viime viikolla – на прошлой неделе

viime kuussa – в прошлом месяце

viime vuonna – в прошлом году

В основе имперфекта происходят различные изменения, о которых ниже.

Формы имперфекта образуются путем присоединения личных окончаний к основе имперфекта. Окончания те же самые, что и в презенсе (настоящем времени).

число единственное множественное 1 лицо – n – mme 2 лицо – t – tte 3 лицо – (“) – vat/-vät

В 3-м лице единственного числа в имперфекте не происходит удлинения гласной

Hän soitti. – Он позвонил.

В 3-м лице единственного и множественного числа сильная ступень чередования согласных (то есть k,p,t не убегают).

Minä annoin. – Hän antoi. – Я дал. – Он дал.

Чередование конечных гласных глагольной основы при образовании имперфекта:

инфинитив основа презенса основа имперфекта чередование объяснение 1 sanoa saapua kysyä sano- saavu- kysy- sanoi- saavui- kysyi- o- + i = oiu- + i = ui y- + i = yi Короткие o, u, y образуют c i дифтонг на i. 2 antaa saattaa anna- saata- annoi- saatoi- a- + i = oi В двусложных словах a перед i переходит в o, если в первом слоге есть a. 3 ottaa pudottaa soittaa ota- pudota- soita- oti- pudoti- soiti- a + i = i a выпадает перед i, если в первом слоге o или u (ö или y) 4 palauttaa kirjoittaa palauta- kirjoita- palauti- kirjoiti- a- + i = i В многосложных словах a перед i всегда выпадает. 5 vetää heittää vedä- heitä- vedi- heiti- ä- + i = i ä всегда выпадает перед i. 6 lukea tehdä nähdä olla kulkea lue- tee- näe- ole- kulje- lui- tei- näi- oli- kulji- e- + i = i e всегда выпадает перед i. 7 saada myydä saa- myy- sai- myi- aa- + i = ai Долгие гласные сокращаются перед i и образуют дифтонг на i. 8 viedäjuoda syödä vie- juo- syö- vei- joi- söi- ie- + i = ei Перед i дифтонги теряют первый компонент и образуют новый дифтонг на i. 9 voida tupakoida voi- tupakoi- voi- tupakoi- oi- + i = oi Дифтонг i на остается без изменения. 10 oppia marssia hankkia opi- marssi– hanki- opi- marssi hanki- i- + i = i Краткий гласный основы остается без изменений. 11 vastata hakata poiketa tähdätä hävitä vastaa- hakkaa- poikkea- tähtää- häviä- vastasi- hakkasi- poikkesi tähtäsi- hävisi- a- + i = si Глаголы с показателем инфинитва -ta/-tä, перед которыми стоит a, ä, e или iимеют в имперфекте сильную основу с прибавление согласного s перед i. 12 viheltää vähentää kumortaa vihellä- vähennä- kumarra- vihelsi- vähensi- kumarsi- llä- + i = lsi По этому типу образуют имперфект многосложные глаголы (то есть 3 и более слогов) с показателем инфинитва -aa/-ää, имеющие в основе сочетания согласных – lt-, – nt-, -rt-. 13 paeta lähetä pakene- lähene- pakeni- läheni- e- + i = i Это вообще 6-й случай – e перед i, но я отдельно выношу эту группу, так как часто она не освещается в учебниках и не выделяется в особую группу глаголов (которую я называю VI-й группой финских глаголов).

Исключение:

käydä – käy- – kävi-

Kävin eilen pankissa. – Я вчера ходил в банк.

Negatiivinen imperfekti – отрицательная форма имперфекта.

Отрицательная форма образуется с использованием отрицательной частицы ei в нужном лице и сильной основы глагола, к которой присоединяется окончание – nut/-nyt, –nnut/-nnyt, –neet/-nneet – то есть второе причастие актива (форма “tehnyt“).

En lukenut tätä kirjaa. – Я не читал эту книгу.

He eivät katsoneet televisiota eilen. – Они не смотрели телевизор вчера.

А вот тут пример вопросительно-отрицательного предложения, довольно популярного у финнов и заменяющего наш вопрос со словом “разве”:

Etkö sinä kysynyt häneltä mitään? – Разве ты не спросил у него ничего? (то есть в начало выносится отрицательное слово ei в соответствующем лице плюс вопросительная части -kö).

Образование по типам глаголов:

I tyyppi antaa (minä)* en antanut (me) emme antaneet (sinä) et antanut (te) ette antaneet hän ei antanut he eivät antaneet

* Как мы раньше уже отмечали местоимения первого и второго лица в финском языке могут опускаться. Но hän и he никогда не выпадают.

II tyyppi syödä (minä)* en syönyt (me) emme syöneet (sinä) et syönyt (te) ette syöneet hän ei syönyt he eivät syöneet

В глаголах III типа берется согласная основа глагола (заканчивающаяся на согласную). Начальная согласная окончания совпадает с конечной согласной основы:

III tyyppi esitellä (minä)* en esitellyt (me) emme esitelleet (sinä) et esitellyt (te) ette esitelleet hän ei esitellyt he eivät esitelleet nousta (minä)* en noussut (me) emme nousseet (sinä) et noussut (te) ette nousseet hän ei noussut he eivät nousseet

Для образования отрицательной формы прошедшего времени глаголов IV и V типа отбрасываем окончание -ta/-tä и прибавляем окончание –nnut/-nnyt/-nneet:

IV tyyppi kerrata (minä)* en kerrannut (me) emme kerranneet (sinä) et kerrannut (te) ette kerranneet hän ei kerrannut he eivät kerranneet V tyyppi valita (minä)* en valinnut (me) emme valinneet (sinä) et valinnut (te) ette valinneet hän ei valinnut he eivät valinneet

Аналогично для VI тип глаголов.

VI tyyppi parata (minä)* en parannut (me) emme paranneet (sinä) et parannut (te) ette paranneet hän ei parannut he eivät paranneet

Если используется вежливая форма обращения Te (Вы), то употребляется глагол в единственном числе:

Ettekö Te, rouva Virtanen muistanut, että… – Г-жа Виртанен, неужели Вы забыли, что…

Отрицательная форма прошедшего времени глаголов nähdä и tehdä будет выглядеть следующим образом:

tehdä – tehnyt – tehneet

nähdä – nähnyt – nähneet

Для глагола tietää наиболее употребимыми являются формы: tiennyt и tienneet.

Minä en tiennyt sitä. – Я не знал этого. (хотя строго грамматически следовало бы tietänyt).

Падежи объекта в имперфекте ровно такие же, как и в настоящем времени.

Hän luki kirjaa kaksi tuntia. – Он читал книгу два часа. (партитив – книга не прочитана)

Hän luki kirjan kahdessa tunnissa. – Он прочел книгу за два часа. (генетивный аккузатив – книга прочитана)

Одна из проблем для русскоговорящих – это то, что в финском языке есть еще одна форма времени, которая может использоваться для передачи прошедшего времени в русском языке – перфект. Если совсем коротко, то перфект используется для передачи связи события, произошедшего в прошлом, с настоящим.

Перфект / Perfekti -Aktiivin perfekti

Образуется перфект из личных форм презенса (то есть настоящего времени) вспомогательного глагола “olla” плюс II причастия актива основного глагола (то есть форма “tehnyt“). (И вот так пишут дяденьки в толстых книгах, надеясь, что бедный изучающий что-то поймет!)

Иначе говоря – с помощью причастий с окончаниями -nut/-nyt (-neet – во множественном числе).

Чтобы совсем просто – глагол olla, изменяющийся в зависимости от лица – я, ты, он, она… – и причастие в форме “tehnyt” – “сделавший“.

Как обычно, сделаем табличку с местоимениями от “я” до “они”.

Minä Olen katsonut En ole katsonut Sinä Olet katsonut Et ole katsonut Hän On katsonut Ei ole katsonut Me Olemme katsoneet Emme ole katsoneet Te Olette katsoneet Ette ole katsoneet He Ovat katsoneet Eivät ole katsoneet

Как мы видим из таблицы, отрицательная форма образуется от отрицательной формы настоящего времени (презенса) глагола olla, т.е.:

en, et, ei, emme, ette, eivät + ole + “tehnyt / tehneet” (напоминаем, что отрицательная частица ei не, нет в финском языке изменяется по лицам и вообще формально считается глаголом, как это ни странно)

Использование

Сначала рассмотрим на примерах.

Kesä on tullut. – Лето пришло (наступило).

Если это может вам помочь, то можете попробовать переводить дословно, то есть переводя tullut как причастие, хотя звучит это несколько чудовищно: лето есть пришедшее. Или: лето есть наступившее. Это уже более по-человечески.

При этом не написано, когда пришло лето. Важен факт, что оно пришло. И еще – и это очень важно: перфект в данном предложении означает, что лето мало того, что пришло, оно еще и не ушло, оно сейчас и здесь.

Olen lopettanut työni. – Я закончил свою работу. (Дословно: Я есть закончивший мою работу).

He ovat tehneet työnsä. – Они сделали свою работу. (Дословно: Они есть сделавшие их работу).

Но я не советую так переводить дословно.

В предложении составные части перфекта могут размещаться или непосредственно друг за другом или между ними может находиться какой-нибудь член предложения. Чаще всего это наречие.

Особенно часто с перфектом употребляются наречия времени: jo (уже), ei koskaan (никогда), aina (всегда), joskus (когда-нибудь) – и другие.

Olen aina harrastanut urheilua. – Я всегда увлекался спортом.

En ole koskaan käynyt Moskovassa. – Я никогда не был в Москве. (В русском два отрицательных слова: “никогда” и “не”, в финском одно – en – при этом общее, еще раз напоминаем, что в отличие от русского языка финский язык двойных отрицаний не любит).

Далее собраны объяснения из разных источников, поэтому они иногда пересекаются или, наоборот, звучит по-разному. Иногда повторяются – для того, чтобы мы лучше поняли.

Ну вот сначала как бы правило.

Перфект обозначает прошлое действие, заканчивающееся до настоящего времени, однако точный момент в прошлом не сообщается, то есть важен факт завершения действия, а не момент времени, когда оно совершено.

Снова про наше лето.

Kesä on tullut. – Лето пришло (наступило). – лето пришло, событие произошло, но в момент разговора лето в полном разгаре

Hän on jo ollut vuoden eläkkeellä. – Он уже год на пенсии. – то есть он и сейчас на ней продолжает пребывать

Kuinka kauan olet asunut Suomessa? – Как долго ты живешь в Финляндии?

В вопросе “заложено” – и именно потому употреблен перфект – что человек живет в Финляндии и сейчас (то есть в момент речи, высказывания) и, наверное, и дальше будет жить в Финляндии. Поэтому перевод на русский в настоящем времени.

Или будущее действие, которое закончится до начала другого, будущего действия:

Kun olen lopettanut työni, menen kotiin. – Когда я закончу мою работу, я пойду домой.

Kun olen kirjoittanut kirjeen, Pekka vie sen postiin. – Когда я напишу письмо, Пекка отнесет его на почту.

Перфект употребляется тогда, когда говорят о том, что произошло вообще, не привязывая произошедшее к какому-либо определенному отрезку или моменту времени. В таких случаях имеется в виду, что опыт, полученный в результате данной деятельности, все еще ощущается или оказывает действие в настоящем времени, в момент разговора.

На ниже данном примере – действие произошло в прошлом, но его “последствие” (то есть знание содержимого газеты) важно для настоящего момента:

Oletko lukenut tämänpäiväisen sanomalehden? – Olen. – Ты прочел сегодняшнюю газету? – Да. (Прочел). – в ответах на перфектные вопросы достаточно употребить только вспомогательный глагол olla в соответствующей личной форме.

То есть (другими словами), перфект используется для обозначения действия в прошлом, о времени совершения которого ничего не сообщается (для этого есть очень научное определение – эксперенциальный перфект, от которого, впрочем, никакого толку нет, потому что запомнить это слово невозможно).

Oletko kuullut, että Liisa on ostanut auton? – Ты слышал, что Лииса купила машину.

Неизвестно, какой момент в прошлом имеется в виду, важен лишь результат – у Лиисы теперь есть машина.

Разница между имперфектом и перфектом

Тут есть один важный момент – а также трудность для русскоговорящего человека, потому что в русском формального перфекта нет (как он есть в английском, например)..

Сравните два предложения.

Hän on lukenut tämän kirjan. – Он прочитал эту книгу.

Hän luki kirjan kahdessa tunnissa. – Он прочитал эту книгу за два часа.

Как мы видим, на русский язык глагол переводится одинаково – “прочитал”, но в первом случае перфект, потому что подчеркивается результат – книга прочитана, а во втором предложении главное указать, за сколько часов была прочитана книга.

Вот еще пара:

Lapset tuntevat laiteen kaavion. Opettaja on näyttänyt sen. – Ребята знают схему прибора. Учитель показывал ее.

Tunnin lopussa opettaja näytti laitteen kaavion. – В конце урока учитель показал схему прибора.

Продолжим.

Все это относится к отрицательной форме перфекта.

– Etkö ole kuullut uutisia? – En ole. – Ты не слышал новости? – Нет. (Не слышал).

До сих пор отвечающий новости не слышал.

Еще одно употребление перфекта – это указание на то, что действие не закончено.

Перфектом обозначается действие, которое началось в прошлом и продолжается в момент, когда о нем говорится.

Siitä asti kun tutustuin sinuun, olen ajatellut vain sinua. – С тех пор, как я познакомился с тобой, я думаю только о тебе. – то есть говорящий все еще продолжает думать о том, с кем он познакомился. Обратите внимание на то, что на русский переводится настоящим временем.

Olemme asuneet Kouvolassa jo kaksi vuotta. – Мы прожили в Коувола 2 года. (И продолжаем жить в ней).

Это же предложение тоже можно перевести на русский и настоящим временем:

Мы живем в Коувола уже два года.

Вот еще примеры перевода перфекта настоящим временем:

Olen lukenut kirjaa jo kaksi tuntia. – Я читаю книгу уже два часа (и продолжаю читать и сейчас).

Suomessa on jo pari sataa vuotta ollut tapana viettää nimipäivää. – В Финляндии уже пару сотен лет принято справлять именины.

Иногда в филологической литературе встречается понятие “экспериментальный” перфект – kokemusperfekti. На самом деле это и есть вышеупомянутый эксперенциальный перфект, только назван он по-другому. Еще раз – это когда говорят действии, которое произошло вообще, не привязывая его к точному моменту времени. Однако имеется ввиду, что опыт, полученный в результате данной деятельности, все еще ощущается или оказывает действие.

Мы с помощью перфекта в таком случае хотим подчеркнуть важность самого действия, а не времени, когда оно произошло. В умных учебниках это формулируют так: когда мы имеем дело с аспектом результата действия, а не с аспектом времени действия. То есть нас интересует не когда, а интересует, было ли вообще.

Olen tehnyt läksyt. – Я сделал уроки.

– Oletko käynyt Pietarissa? – Olen. Monta kertaa. – Ты бывал в Петербурге? – Да, бывал. Много раз.

– Etkö sinä vieläkään ole hakenut pakettia postista? – En ole. – Разве ты еще не забрал посылку с почты? – Нет, не забрал.

– Kuka on täällä polttanut? – Кто здесь курил? (то есть ясно, что курящий уже ушел, но запах табака остался)

Даже если в предложении есть точное время, когда произошло действие, то используется перфект, когда говорится о дне или годе рождения человека (который еще жив), о годе строительства и тому подобном:

Olen syntynyt vuonna 1962. – Я родился в 1962 году.

Но:

Lenin syntyi vuonna 1870. – Ленин родился в 1870 году.

Перфект используется и в том случае, когда действие не произошло, но, возможно, оно случится позже – то есть возможность его совершения еще существует:

– Oletko jo syönyt? – En. Menen syomään kello 2. – Ты уже поел? – Нет. Я пойду есть в 2 часа.

– Oletko ollut näyttelyssä? – Ты был на выставке? (возможность побывать на выставке еще не закрыта, выставка еще открыта и на нее можно сходить)

Если же выставка закрылась, но надо узнать, побывал ли на ней человек, у которого спрашивают, то вопрос стоит в имперфекте:

– Olitko näyttelyssä? – Ты был на выставке? (перевод на русский, как видим, ровно такой же – потому перфект и представляет иногда сложность для русскоговорящих)

En ole koskaan käynyt saunassa. Mutta toivon meneväni huomenna. – Я никогда не ходил в сауну. Но надеюсь пойду завтра.

Другой вариант – в предложении есть точное указание на время, выраженное, например, определением, но перфект используется, когда делают вывод о том, что сами не видели, но от прошлой деятельности остался, так сказать, “след”, который влияет на настоящее:

Viime yönä on satanut lunta (Näen, että maa on valkoinen). – Прошлой ночью шел снег (Я вижу, что земля белая).

Eilen on ollut kova myrsky (Näen, että monta puuta on kaatunut). – Вчера была сильная буря (Я вижу, что многие деревья повалились).

Перфект употребляется и тогда, когда неизвестно, доведено ли дело до конца:

Mitä olet tehnyt tänään? – Что ты делал сегодня? (дословно: “Что ты cделавший сегодня?”) – сделано ли дело до конца, неизвестно

С перфектом часто употребляются следующие определения:

joskus – иногда

silloin tällöin – время от времени

toisinaan – иногда

usein – часто

aina – всегда

koko ikäni – всю мою жизнь

ei vielä – еще не

ei koskaan – никогда

jo – уже

Когда говорят о некоем событии в прошлом, но речь идет не о времени, а о том, ГДЕ произошло событие, то используют имперфект – простое прошедшее время, потому что это самое ГДЕ является ключевым, даже если последствия этого события и остаются в силе до настоящего времени:

Tutustuin tähän tyttöön tansseissa. – Я познакомился с этой девушкой на танцах. – то есть главное не факт знакомства, а где познакомились.

Плюсквамперфект / Pluskvamperfekti

В некоторых учебниках эту временную форму называют давно прошедшее время или предпрошедшее время.

Вообще же – это глагольная форма, основным значением которой обычно считается предшествование по отношению к некоторой ситуации в прошедшем.

То есть было что-то в прошлом, а вот то, что было до этого – это и есть этот самый плюс-КВА-КВА-мперфект. 🙂

Kun olin kirjoittanut kirjeen, lähdin elokuviin. – Когда я написал письмо, я пошел в кино.

Olin jo opiskellut suomea, ennen kuin tulin tänne. – Я уже учил финский до того как (=прежде чем) приехал сюда.

Образуется с помощью глагола olla в имперфекте (прошедшем времени) и II-го причастия актива (форма “tehnyt”).

Вот склонение по лицам в плюсквамперфекте:

olin antanut / olimme antaneet

olit antanut / olitte antaneet

oli antanut / olivat antaneet

Отрицательная форма:

en ollut nukkunut / emme olleet nukkuneet

et ollut nukkunut / ette olleet nukkuneet

ei ollut nukkunut / eivät olleet nukkuneet

Примеры:

Olin asunut Venäjällä monta vuotta, ennen kuin tulin Suomeen. – Я жил в России много лет до того как приехал в Финляндию.

Pekka oli jo mennyt nukkumaan, kun puhelin soi. – Пекка уже заснул, когда телефон зазвонил.

En ollut vielä ehtinyt ottaa takkia päältäni, kun soitit. – Я еще не успел снять пальто, когда ты позвонил.

Ну и несколько замечаний:

Между глаголом olla и причастием часто ставят какие-нибудь наречия времени.

Pekka oli jo käynyt kaupassa. – Пекка уже сходил в магазин.

En ollut vielä tehnyt sitä. – Я еще не сделал это.

А на вопросы в форме плюсквамперфекта отвечают так:

Olitko opiskellut suomea, ennen kuin muutit Suomeen? – En. En ollut. / Olin. – Ты учил финский до того, как переехал в Финляндию? – Нет. / Да.

Olitteko tehneet ruokaa? – Emme. Emme olleet. / Olimme. – Вы приготовили еду? – Нет. / Да.

Futuuri. Будущее время.

Будущее время в финском языке не имеет собственной грамматической формы, как во многих других языках. Оно может выражаеться другими способами:





формой настоящего времени (Preesens) с помощью контекста:

Ensi talvella matkustamme Ruotsiin. Будущей зимой мы поедем в Швецию. Pekka soittaa sinulle kahden vikon kuluttua. Пека позвонит тебе через две недели. Menen kauppaan huomenna. Я пойду в магазин завтра.

при переходных глаголах будущее время передаётся сочетанием смыслового глагола в Preesens и прямого дополнения результативного типа обычно в Genetiivi или в определённых конструкциях в Nominatiivi, а также в Akkusatiivi у личных местоимений и вопросительного местоимения kenet? (от kuka):

Luen tämän kirjan (loppuun asti). Я прочитаю эту книгу (до конца). On pakko lukea kirja. Необходимо будет прочитать книгу. Luetaan se! (Давайте) прочтём её! Näen hänet. Я увижу его. Kenet näet? Кого увидишь?

Сравните с настоящим временем:

Luen tätä kirjaa. Я читаю эту книгу (нахожусь в процессе чтения). Näen häntä harvoin. Я вижу его редко. Ketä näet? Кого ты видишь?

с помощью специального глагола aikoa ( в разговорном языке meinata) выражающего намерение что-то сделать в будущем:

Aion käydä pankissa tänään. Я собираюсь пойти в банк сегодня. Mitä meinaat tehdä kesällä? Что ты собираешься делать летом?

с помощью Perfecti в предложениях, в которых говориться о двух событиях, происходящих в будущем:

Käyn kaupassa, kun olen kirjoittanut sen kirjeen loppuun.

Я схожу в магазин, когда допишу это письмо до конца.



Hän alkaa rakentaa taloa, kun on saanut pankista lainan.

Он начнёт строить дом, когда возьмёт в банке кредит.





с помощью вспомогательного глагола tulla плюс 3.infinitiivi смыслового глагола:

Tulen hakemaan sinut. Я приду за тобой. Tämä tulee olemaan vaikeaa. Это будет трудно.

с помощью вспомогательного глагола olla плюс Presenspartisiippi смыслового глагола:

Hän on tekevä parhaansa.

Он сделает всё возможное.

Примеры предложений - (Времена в финском языке)