YKI-testi — это государственный языковой экзамен на знание финского языка, который проводится с целью выявления уровня владения финским языком по международной системе оценивания.

Данный экзамен сдается в России и на территории Финляндии. В России этот экзамен можно сдать только один раз, а на территории Финляндии — неограниченное количество раз.

Он необходим, если вы собираетесь жить, работать или учиться в Финляндии.

Школы и колледжи проводят языковые экзамены, соответствующие уровневой системе YKI. При сданном экзамене вы освобождаетесь от вступительного экзамена по финскому языку.

При поступлении в вузы Финляндии с обучением на финском языке необходим сертификат о сданном YKI-testi.

Тест на знание финского языка YKI состоит из трех уровней:

1. Базовый «Perustaso» (A1 | A2), консульский экзамен, сдается непосредственно для получения разрешения на ПМЖ.



2. Средний «Keskitaso» (B1 | B2) необходим для поступления в школу или колледж Финляндии, а также для получения гражданства в Финляндии.



3. Высший «Ylin taso» (С1 | С2) необходим для поступления в вузы Финляндии, где обучение ведется на финском языке.

Экзамен состоит из четырёх частей:

Чтение, понимание устной речи, говорение и письмо - (lukeminen, puhuminen, puheen ymmärtäminen ja kirjoittaminen).

Экзаменационные материалы состоят из tehtävävihko (тетрадь с заданиями) и vastauslomake (лист с ответами). После выполнения заданий не забудьте перенести ответы в лист с ответами :-)

В лингафонной студии:



1) понимание разговорной речи – около 30 минут + 10 минут на заполнение бланка результатов.

Прежде чем приступать к прослушиванию, нужно внимательно прочесть, что требуется выполнить в задании.

В качестве тестовых заданий могут выступать разговоры, интервью, объявления, рекламные анонсы, монологи.

Заданиями могут быть:

1) выбрать правильные ответы на вопросы к прослушанному тексту из приведенных в тетради с заданиями;

2) выбрать вариант “oikein/väärin”(верно/не верно) рядом с приведенными вопросами к тексту; 3) самому написать правильный ответ.



2) разговорная речь - около 20 минут

В этой части тестирования нужно говорить самому.

Возможные варианты заданий:

• описание (например, увлечение; одежда, которую любишь носить; самый дорогой для тебя человек; самое значимое событие в твоей жизни и т.п.)

• объяснение (например, по карте рассказать, как пройти из пункта А в пункт В)

• диалог (отвечать на вопросы, 20 секунд на ответ. Например: телефонный разговор с работником обслуживающей дом компании; заказ столика в ресторане; разговор с потенциальным покупателем вещи, которую ты хочешь продать и т.п.)



После первый двух частей теста дается перерыв на обед и отдых - от 30 минут до 1 часа.



Следующая часть экзамена проводится в обычной аудитории:



3) понимание печатного текста – 1 час

Даны 5 – 6 текстов: рекламные объявления, письма, новости, газетные статьи, заявления.

Задания те же, что и в части понимания разговорной речи: выбрать правильный ответ из приведенных после текста; выбрать вариант ответа «верно/не верно» из приведенных после текста; дать ответ собственными словами.



4) письменная речь - 55 минут

3 задания: письмо с употреблением оборотов разговорной речи (электронное послание другу); письмо с употреблением литературного финского языка (например, жалоба на плохое обслуживание в ресторане; письмо производителю об обнаруженных в товаре дефектах и т.п.); собственные мысли (приводятся 2 – 3 темы, нужно выбрать одну и написать свои мысли на эту тему. Аналогия: сочинения «на свободную тему», которые мы писали в школе)

Материалы YKI-TREENIT

Уровень -Keskitaso

Aihealueet

• Minä ja taustani (kotimaa, koulutus, harrastukset, työ, työkokemus, ystävät, perhe, kielitaito, kokemukset Suomessa, ulkonäkö, luonne jne.)

• Koti ja asuminen (kotisi, naapurit, oma-asunto, vuokra-asunto jne.)

• Jokapäiväinen elämä (päivärytmi, ruoka, vapaa aika jne.)

• Sosiaalinen vuorovaikutus (социальное общение - kauppa, posti, pankki; tutustuminen, keskustelukäyttäytyminen, esittäytyminen jne.)

• Matkustaminen (matkajärjestelyt jne.)

• Terveys ja hyvinvointi (lääkärissä käynti ja hyvä olo)

• Työ (työkultturi Suomessa ja omassa maassa)

• Ympäristö ja maantuntemus (kierrätys, luonto, ympäristönsuojelu, sää, vuodenajat jne.)

• Yhteiskunta (sosiaaliturvajärjestelmä, laki, tasa-arvo, historia, politiikka, uskonto, koulutusjärjestelmä jne.)



Seuraavassa luettelossa ovat testin keskeiset kielenkäyttötarkoitukset:

• Asiatietojen antaminen ja kysyminen

• Oman suhtautumisen ilmaiseminen

• Tunteiden ja asenteiden ilmaiseminen ja kysyminen

• Asioiden käytänteiden ja normien mukaan toimiminen

• Viestinnän säätely

Kirjoittaminen

Что оценивается: способность создавать понятные тексты в дружеском и официальном общении; способность писать на абстрактные темы, не касающиеся тебя лично.

Часть заданий теста содержит вспомогательные материалы: будьте внимательны, читая задания! Иногда от понимания задания зависит 50% успешности его выполнения !

Примеры заданий:

1. Järjestät juhlat ja haluat vuokrata niitä varten tilan. Kirjoita sähköpostia tilan vuokraajalle ja kerro, miksi, milloin ja kuinka pitkäksi ajaksi tarvitsevat tilaa. Kysy vielä kahta muuta asiaa (keksi itse). Muista aloitus ja lopetus!

2. Asunnossasi on jokin ongelma. Kirjoita sähköpostia huoltoyhtiöön. Kuvaile ongelma ja ehdota jotakin ratkaisua. Muista antaa yhteystietosi. Aloita ja lopeta sähköposti sopivalla tavalla.

3. Olet tilannut verkkokaupasta jonkin tuotteen (keksi itse minkä). Kun saat tuotteen, huomaat, että siinä on jotakin vikaa. Kirjoita sähköpostia verkkokauppaan ja kuvaile ongelmaa (ainakin kaksi eri vikaa) sekä ehdota jotakin ratkaisua. Muista aloitus ja lopetus!

4. Haluat myydä jonkin esineesi/tavarasi (keksi itse minkä) Kirjoita myynti-ilmoitus, jonka laitat kaupan seinälle. Kuvaille myytävää tavaraa a8ainakin kolme eri asiaa) ja ilmoita yhteystietosi.

Sähköposti – tehtävät

1. Valitse yksi aihe (из приведенных выше) ja kirjoita sähköpostia valitsemastasi aiheesta.

2. Kirjoita viesti ystövöllesi. Joudut perumaan tapaamisen. Keksi syy ja ehdota uutta aikaa.

В электронном письме обязательно должны быть заполнены поля (например):

Lähettäjä: Timo Mäkela <Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. >;

Vastaanottaja: Anni Nieminen <Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. >;

Aihe: matka Talinaan

В письме другу допустимы слова и выражения из разговорной речи, сокращения слов (minä=mä, oot= olet jne.)

В официальном письме: заказ помещения для праздника; сообщение об ошибочном вложении в заказ; письмо в управляющую компанию с просьбой о ремонте допустимы только официальные выражения и литературный финский язык. Вместо дружеского приветствия “Moi”, например, употребляется “Terve!”. Завершающей фразой официального письма чаще всего является “Ystävällisin terveisin”.

Не забывайте так же оставлять в конце официального письма свои данные: адрес или номер телефона или и то и другое.



Mielipiteen kirjoittaminen

Задание может быть таким:

Tässä on kaksi mielipidekirjoituksen aihetta. Valitse niistä yksi ja kirjoita mielipiteesi Internetin keskustelupalstalle. Kerro, mitä mieltä olet asiasta ja perustele mielipiteesi ainakin kolmella tavalla.

1. Onko Suomi tervallinen maa?

2. Yksityisliikenne vai joukkoliikenne?

Tekstin ymmärtäminen

Что оценивается: способность понять тему и главную идею текста; способность отметить позицию и цель автора; иногда подробное/дословное понимание; способность понимать значение слов во время прочтения текста.

Sinun ei tarvitse ymmärtää tekstien jokaista sanaa. Lue tehtävien ohjeet huolellisesti ja toimi niiden mukaisesti!

1 задание: прочесть текст. Внизу приведены несколько высказываний 1) 2) 3) и 4 с вариантами а) в) и с) - нужно выбрать правильный вариант высказывания (согласно прочитанному тексту).

2 задание: прочесть текст. Даны несколько вариантов высказываний. Нужно отметить верны или не верны они (согласно прочитанному тексту).

3 и 4 задание: прочесть текст. Ответить своими словами (согласно прочитанному тексту) на заданные вопросы.

Puheen ymmärtäminen

Состоит из 3-5 заданий. Задания разной сложности. Часть текстов прослушивается один раз, часть – дважды.

Что оценивается: способность понимать тему и главную идею разговора; способность отметить позицию и цель говорящего; иногда подробное/дословное понимание речи; способность понимать значение слов при прослушивании текста.

Тестирование проводится в студии, в наушниках, задания даются с диска, разработанного в университете Ювяскюля.



Puhuminen

Состоит из 4 различных заданий.

Что оценивается: способность понимать обращенную к тебе речь и отвечать по теме; способность поддерживать бытовой и официальный разговор; способность высказывать свою точку зрения и объяснять ее.

Примеры заданий:

1. Разговор по телефону: а) вы нашли у магазина собаку, на ошейнике номер телефона хозяина. Звоните хозяину и договариваетесь где и когда сможете встретиться, до какого времени можете оставить собаку у себя или не можете ее оставить. Ориентируйтесь на реплики, которые идут в записи – на ответ вам дается 20 секунд.

б) вам пришел счет за телефон, но вы уверены, что уже оплатили такой же счет. Выясняете ситуацию в разговоре со служащей телефонной компании. Ориентируетесь на реплики, которые идут в записи – на ответ вам дается 20 секунд.

Каждое задание содержит по 3-6 реплик.

2. Ситуации реагирования, как ты себя поведешь в той или иной ситуации. Например: турист спрашивает тебя, как пройти к той или иной достопримечательности; в дверь звонит сосед – просит занять денег, откажи ему, объясни причину; у соседа громко играет музыка, сходи и попроси его уменьшить громкость и т.д.

3. Ситуации с описанием. Во время пройденного мной теста не было задания с ситуациями реагирования, но были два задания с описанием: 1) описать себя – как выглядишь, какую одежду любишь носить и почему; 2) даны две темы, выбрать одну. Высказать свою точку зрения и обосновать ее. Данные темы: охрана окружающей среды и экономия денежных средств.

Перед проведением теста вы получите брошюру с заданиями. Вам будет дано время для коротких заметок на выбранную тему (ситуации с описанием).

Возможные темы для описания:

• tavallisesta päivästäsi

• ammatistasi

• harrastuksestasi

• asunnostasi

• ulkonäöstäsi

• jostakin tapahtumasta, jossa olet ollut

• minkä esineen haluaisit ostaa

• kotimaasi nähtävyydestä

• lempivuodenajastasi

• ihmisestä, jota et voi unohtaa.